Китай расширил список поставщиков мяса из России в Гонконг

Китай выдал российской компании право экспортировать мясо в Гонконг

Tекст: Денис Тельманов

«Еще одно российское предприятие по производству говяжьих субпродуктов получило право доступа на рынок САР Гонконг КНР», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что сейчас право поставлять мясную продукцию в Гонконг есть у 35 российских компаний, среди них четыре производят говядину, 14 – свинину и 17 – мяса птицы.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал, что за последние 23 года сельское хозяйство России совершило скачок от полной разрухи в 1999 году, когда Россия была вынуждена просить зерно в кредит у США, до одного из крупнейших экспортеров в мире, экспорт российских продуктов вырос всего за несколько лет в десятки раз.

Это позволило обеспечить продовольственную самодостаточность России и в 30 раз нарастить экспорт, подчеркнул Патрушев.