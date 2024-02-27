Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Китай расширил список поставщиков мяса из России в Гонконг
Китай выдал российской компании право экспортировать мясо в Гонконг
Количество компаний, имеющих право экспортировать российское мясо в Гонконг, увеличилось до 35 – власти КНР выдали российскому предприятию по производству говяжьих субпродуктов право на экспорт в Гонконг, сообщает Россельхознадзор.
«Еще одно российское предприятие по производству говяжьих субпродуктов получило право доступа на рынок САР Гонконг КНР», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.
Отмечается, что сейчас право поставлять мясную продукцию в Гонконг есть у 35 российских компаний, среди них четыре производят говядину, 14 – свинину и 17 – мяса птицы.
Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал, что за последние 23 года сельское хозяйство России совершило скачок от полной разрухи в 1999 году, когда Россия была вынуждена просить зерно в кредит у США, до одного из крупнейших экспортеров в мире, экспорт российских продуктов вырос всего за несколько лет в десятки раз.
Это позволило обеспечить продовольственную самодостаточность России и в 30 раз нарастить экспорт, подчеркнул Патрушев.