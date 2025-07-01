Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.22 комментария
Кремль решительно осудил удары Киева по мирным российским городам
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные принимают меры для снижения угрозы со стороны украинских атак.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении ударов украинских войск по мирным российским городам и решительном осуждении этих действий со стороны Кремля. Песков отметил, что атаки киевского режима по российским населенным пунктам не прекращаются, передает ТАСС.
«Продолжаются удары киевского режима по мирным городам, решительно это осуждаем. Наши военные принимают меры, чтобы подобные риски минимизировать», – сказал Песков. Также он добавил, что российские военные активно работают над снижением угрозы таких атак.
Песков подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а принимаемые меры направлены на обеспечение безопасности граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные применили авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке.
В результате украинского удара дальнобойными ракетами по Донецку погибла женщина, а еще два человека, включая подростка, получили ранения.
В ходе украинского ракетного удара по территории Донецка повреждения получили множество объектов, в том числе Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов.