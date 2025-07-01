При ударе ВСУ по Донецку поврежден НИИ и центр эпидемиологии

Украина назвала переданные НАТО корабли именами российских городов

Украина присвоила переданным Западом тральщикам имена Мариуполя и Мелитополя

Tекст: Вера Басилая

Тральщики, выведенные из эксплуатации и переданные Украине Нидерландами и Бельгией, получили новые названия – «Мариуполь» и «Мелитополь». Ранее эти корабли назывались M923 Narcis и M863 Vlaardingen и были построены в 1980-х годах. Теперь они носят имена городов, освобожденных Вооруженными силами России в ходе спецоперации, пишет «Российская газета» со ссылкой на «Военное обозрение».

Тральщики передали Украине на бельгийской военной базе Зебрюгге. Несмотря на новые названия, корабли остаются на территории Бельгии, так как у Украины нет возможности переместить их в Одессу. Аналогичная ситуация ранее возникла с британскими кораблями, переданными Украине.

В дополнение к двум уже переданным тральщикам, до конца текущего года ВСУ планируют получить еще один корабль такого же типа. Он уже получил название «Геническ».

Всего тральщиков типа Tripartite было построено 35 единиц: 15 – для Нидерландов, по десять – для Бельгии и Франции.

Нидерланды решили передать на Украину более 100 кораблей.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие надводные корабли должны появиться у Украины, насколько они опасны и почему эту угрозу не стоит недооценивать.