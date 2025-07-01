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При ударе ВСУ по Донецку поврежден НИИ и центр эпидемиологии
В ходе украинского ракетного удара по территории Донецка повреждения получили множество объектов, включая Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
Задокументированы повреждения остекления, фасадов, кровли по 11 адресам после прилета крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG по Ворошиловскому району, указали в управлении, передает ТАСС.
Повреждены оказались Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов, Донецкая государственная музыкальная академия имени Прокофьева и Центр гигиены и эпидемиологии.
Также ущерб нанесен центральному универмагу, отделению банка, кафе, магазинам, административному зданию и цеху по пошиву одежды.
Напомним, в понедельник ВСУ атаковали Донецк дальнобойными ракетами авиационного базирования, погибла женщина, еще два человека ранены. Следственный комитет России указал, что ВСУ применили ракету Storm Shadow.