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    20 июня 2026, 09:35 • Справки

    Льготы и выплаты ветеранам труда в 2026 году: как получить звание и какие меры поддержки положены

    Льготы и выплаты ветеранам труда в 2026 году: как получить звание и какие меры поддержки положены
    @ prof-apk-lo.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Льготы ветеранам труда в 2026 году зависят от региона проживания, а для получения статуса необходимо соответствовать установленным требованиям по стажу и наградам. Звание «Ветеран труда» дает право на выплаты, компенсации ЖКУ, льготный проезд и другие меры поддержки. Расскажем, как получить ветерана труда в 2026 году, какие выплаты ветеранам труда положены, как оформить статус через МФЦ или «Госуслуги» и по каким причинам могут отказать в его присвоении.

    Кто может получить звание «Ветеран труда» в 2026 году

    Звание «Ветеран труда» могут получить россияне, имеющие определенный трудовой стаж, заслуги и награды в трудовой деятельности. В отличие от советского периода, сегодня это звание – не столько моральное поощрение, сколько своего рода компенсация за время и здоровье, отданные работником производству, предприятию или отрасли. Поэтому в действующем законодательстве ветеран труда – это звание, дающее право на льготы.

    Основания для присвоения почетного звания прописаны в статье 7 Федерального закона «О ветеранах». Для того чтобы претендовать на получение звания, россиянам нужно иметь определенный трудовой (или страховой) стаж: для мужчин – не менее 25 лет, для женщин – не менее 20 лет (также может учитываться выслуга лет, необходимая для назначения соответствующей пенсии).

    Еще одно ключевое условие – наличие полученных в период трудовой деятельности наград. Это могут быть почетные звания, ордена и медали (как РФ, так и СССР), а также иные государственные или ведомственные награды (например, полученные за продолжительную службу в выбранной сфере, не менее 15 лет). Однако далеко не каждая награда будет учитываться при принятии решения.

    Особые условия предусмотрены для граждан, чья трудовая деятельность стартовала еще в период Великой Отечественной войны. В их случае трудовой стаж должен составлять не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. Награды при этом не требуются.

    Какие награды дают право на получение звания

    С 1 июля 2016 года действует Постановление Правительства РФ № 578, которое установило порядок учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания федеральными министерствами, службами и агентствами. Многие ведомства установили свои знаки отличия для получения звания.

    Например, медику необходимо не только иметь стаж, но и Почетную грамоту Министерства здравоохранения РФ. Минфин России установил в качестве критерия наличие нагрудного знака «Отличник финансовой работы». В Минкомсвязь России ведомственным знаком отличия является звание «Мастер связи». Работник ФССП вправе стать федеральным ветераном труда, если имеет необходимый стаж и медаль «Ветеран Федеральной службы судебных приставов».

    При определенных условиях наличие медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» тоже дает право на получение звания. Эта медаль дает право на присвоение звания ветерана труда, о чем свидетельствует судебная практика.

    Какие награды не дают права на статус: «Почетный донор России», «Ударник коммунистического труда», «Ударник одиннадцатой пятилетки», «Победитель социалистического соревнования», медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» и подобные, а также полученные после 2016 года ведомственные знаки или почетные грамоты не являются основанием для присвоения звания.

    Можно ли получить ветерана труда без наград

    Если гражданин претендует на федеральный статус «Ветерана труда», то наличие соответствующих наград является одним из обязательных условий. Однако на местном уровне нередко допускается присвоение соответствующего регионального звания без подобных поощрений. Порой для этого достаточно лишь солидного трудового стажа.

    Например, в Москве, Омской области и Республике Саха получить звание возможно при условии, что трудовой (страховой) стаж составляет не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. В Орловской, Вологодской и Смоленской областях ветеранами труда признаются жители региона с трудовым стажем 40 лет (женщины) и 45 лет (мужчины), если не менее половины этого стажа они отработали на территории субъекта.

    Федеральный и региональный ветеран труда: в чем разница

    В России существует две разновидности звания: на федеральном и региональном уровне. Федеральное звание действует на территории всей России, устанавливается в соответствии со статьей 7 ФЗ «О ветеранах». При переезде из одного региона в другой положенные льготы и выплаты сохраняются.

    Региональное звание действует исключительно на территории того субъекта, где было присвоено. При переезде в другой субъект они не сохраняются. Правила получения такого статуса, а также перечень действующих для него льгот могут меняться в разных регионах.

    Помимо этого, существует еще корпоративное звание – по решению руководства отдельно взятой организации. Им также полагается ряд бонусов и льгот, например, премии, путевки в санаторий и другие.

    Как оформить звание ветерана труда в 2026 году

    Оформление звания не потребует от граждан долгой подготовки или дополнительных затрат. Порядок его получения, перечень необходимых документов и куда их подавать устанавливается субъектом РФ индивидуально.

    Куда обращаться: подать пакет документов можно как лично, обратившись в удобный МФЦ или местное Министерство труда и социальной защиты, так и дистанционно, через портал «Госуслуги». Жители столицы также могут обратиться на официальный портал мэра и правительства Москвы.

    Документы для оформления:

    • паспорт;

    • трудовую книжку (или архивные справки);

    • документы, подтверждающие право на получение звания (о наградах, о выслуге лет, подтверждающие начало трудовой деятельности в период Великой Отечественной войны в несовершеннолетнем возрасте и другие);

    • фотографию размером 3х4 см;

    • пенсионное удостоверение (если есть);

    • заявление.

    Сроки рассмотрения: каждый регион устанавливает самостоятельно. Это может быть 10 дней или 15, но не более 30 календарных дней с даты регистрации заявления. Например, в Москве решение должно быть принято не позднее 10 рабочих дней.

    Какие льготы положены ветеранам труда в 2026 году

    Мер социальной поддержки для ветеранов труда на федеральном уровне не установлено – в законе «О ветеранах» четко сказано, что данные меры устанавливаются законодательством субъектов РФ. Тем не менее, некоторые виды льгот и пособий встречаются практически по всей стране.

    Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – граждане получают вместе с пенсией, размер устанавливается на уровне региона. Например, в Вологодской области ЕДВ составляет 1500 рублей, в Карелии – 821 рубль, в ЯНАО с 2026 года ветеранам труда доплачивают 3000 рублей.

    Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг – государство компенсирует часть средств по данной статье расходов. Обычно это 50% на коммунальные расходы и взносы за капремонт. Главное условие для получения компенсации – отсутствие подтвержденной судом задолженности за последние три года.

    Льготный проезд – может распространяться как на муниципальный, так и на междугородный транспорт. В большинстве регионов это бесплатный проезд в городском общественном транспорте и льготные проездные на пригородные электрички.

    Медицинские льготы – бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на драгметаллы и металлокерамику), санаторно-курортное лечение по показаниям, компенсация проезда к месту лечения.

    Льготы ветеранам труда в Москве и регионах в 2026 году

    Москва: бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на железнодорожном пригородном транспорте; 50% скидка по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги; ЕДВ на услуги местной телефонной связи; бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов; обеспечение санаторно-курортным лечением; ежемесячная городская денежная выплата.

    Санкт-Петербург: ежемесячная денежная выплата; 50% компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; право на приобретение месячного единого именного льготного билета по льготной цене; бесплатный проезд на пригородных электричках; право на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября в автобусах пригородного сообщения.

    Можно ли заменить льготы денежной выплатой

    Ветеранам труда полагаются денежные выплаты при монетизации некоторых натуральных льгот. Так, в 2026 году можно получить ежемесячные финансовые компенсации вместо бесплатного проезда на городском общественном транспорте и на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении. Размер таких выплат составляет 563 рубля и 281 рубль соответственно. Бесплатное лекарственное обеспечение также возможно заменить на ежемесячную компенсацию, размер которой составляет 1649 рублей.

    Почему могут отказать в присвоении звания

    Далеко не всегда при решении вопроса о присвоении звания удается добиться положительного решения. Отказ может быть получен по следующим причинам:

    • несоответствие заявителя требованиям (недостаточный стаж, награды не соответствуют перечню);

    • неполный комплект документов;

    • документы не соответствуют требованиям;

    • подача заявления не по месту регистрации;

    • указание ложной информации либо использование подложных документов.

    О принятом решении заявителя письменно уведомляют с указанием причин и ссылками на российское законодательство. Отказ можно обжаловать в досудебном порядке (в Департаменте труда и социальной защиты или аналогичном ведомстве региона) или в суде.

    Могут ли лишить звания «Ветеран труда»

    Лишение звания законом не предусмотрено. Это может произойти только в том случае, если оно было присвоено по ошибке или по поддельным документам, и только на основании судебного решения.

    Часто задаваемые вопросы

    Можно ли оформить ветерана труда через Госуслуги?

    Да, это возможно, если услуга предусмотрена в конкретном регионе. Понадобится подтвержденная учетная запись на портале.

    Сохраняются ли льготы при переезде?

    Федеральные – да. Региональные – нет. При переезде в другой субъект региональный статус утрачивается и льготы не сохраняются.

    Можно ли получить статус без наград?

    Для федерального звания – нет. Для регионального – возможно, в зависимости от правил конкретного субъекта.

    Дают ли статус за медаль СССР?

    Да, если это медаль, признаваемая ведомственной наградой по действующему законодательству. Например, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» дает право на присвоение звания.

    Нужно ли быть пенсионером для получения звания?

    По закону – нет. Звание можно получить и работающему гражданину при наличии необходимых условий и наград.

    Можно ли получить ветерана труда работающему человеку?

    Да, это допускается. Но в некоторых регионах льготы для работающих ветеранов могут быть ограничены.

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