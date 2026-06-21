  • Новость часаПутин в День медработника подчеркнул важность повышения престижа профессии врача
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев срывает с себя польские ордена
    Россия организовала защиту логистических путей с помощью дронов-перехватчиков
    Российские хоккеисты принесли флаги на чемпионский парад Кубка Стэнли
    Медведев заявил об отмене любых правил в отношении Киева из-за атак на Россию
    Иран пригрозил США приостановкой потока энергоресурсов на Ближнем Востоке
    СУ-34 нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР
    Три бывших президента Украины отказались от польского ордена Белого орла
    Министр финансов США непублично назвал Зеленского «мистером Бином под кайфом»
    Евросоюз потребовал от Турции отказаться от российского газа
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Эра пятивекового западного господства подходит к концу

    Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности.

    6 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Анархия перестает быть аномалией

    Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.

    6 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Станет ли Тайвань Украиной 2.0

    США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.

    4 комментария
    21 июня 2026, 03:01 • Новости дня

    Сборная Германии впервые за 12 лет вышла в плей-офф мундиаля

    Tекст: Катерина Туманова

    Немецкие футболисты в Торонто обыграли команду Кот-д'Ивуара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу и гарантировали участие в следующем этапе.

    Дубль вышедшего на замену Дениза Ундава принес немецкой команде волевую победу над ивуарийцами на мировом первенстве по футболу в Северной Америке, передает РИА «Новости».

    Встреча второго тура группы Е прошла в канадском Торонто. Счет в игре открыл капитан африканской команды Франк Кессье на 30-й минуте матча. Однако во втором тайме немецкий нападающий Дениз Ундав забил два мяча, отличившись на 68-й и добавленной минутах.

    Немецкая национальная команда набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе участие в плей-офф. Сборная Германии не могла преодолеть групповой этап с победного чемпионата мира 2014 года. Команда Кот-д'Ивуара с тремя баллами занимает вторую строчку турнирной таблицы.

    Выступающие в этом квартете Эквадор и Кюрасао пока не набрали очков, имея один матч в запасе. В следующем туре немцы встретятся с эквадорцами, а ивуарийцы сыграют против сборной Кюрасао.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ИИ назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу. Нидерланды разгромили Швецию на чемпионате мира по футболу. Швейцария победила в матче с Боснией и Герцеговиной на ЧМ по футболу.


    20 июня 2026, 10:22 • Новости дня
    Медведев заявил об отмене любых правил в отношении Киева из-за атак на Россию
    Медведев заявил об отмене любых правил в отношении Киева из-за атак на Россию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что из-за атак на российские города следует отказаться от любых правил в отношении Киева.

    «С учетом массированных атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может», – написал он в Max.

    По его словам, за гранью приемлемого для Москвы в отношении Киева должно остаться лишь умышленное, то есть заведомо намеренное, уничтожение гражданских лиц.

    Все остальные действия он назвал вполне допустимыми, несмотря на реакцию украинского руководства и европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Дмитрий Медведев призвал многократно усилить огневое воздействие по украинской столице.

    Российская армия приступила к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решительно осудил продолжающиеся атаки киевского режима по мирным российским городам.


    Комментарии (57)
    20 июня 2026, 09:54 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за права учеников при приеме в 10-е классы

    «Единая Россия» вступилась за права школьников и их родителей

    «Единая Россия» выступила за права учеников при приеме в 10-е классы
    @ Vladimir Andreev/RBC/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России инициируют проверки образовательных учреждений, которые самовольно устанавливают барьеры для перевода учеников в десятые классы, нарушая их право на среднее образование. Об этом заявила координатор партпроекта «Новая школа», заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Алёна Аршинова.

    Политики обратили внимание на проблему перехода детей на следующую ступень обучения. Партия настаивает на необходимости гарантировать каждому школьнику возможность продолжить учебу, сообщается на сайте «Единой России».

    Заместитель руководителя фракции в Госдуме Алена Аршинова указала на недопустимость нарушения прав учащихся.

    «Партия требует разобраться в случаях, когда некоторые школы самовольно устанавливают правила приёма детей в десятые классы. Нужно обеспечить всем равное право на получение среднего образования, как это прописано в законе», – заявила депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года Госдума одобрила введение минимальных баллов для поступления в десятый класс в 12 регионах.

    Комментарии (4)
    20 июня 2026, 15:26 • Видео
    Определен следующий премьер Британии

    Уже скоро в Великобритании должны смениться лидер правящей Лейбористкой партии, а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернема. Что это за человек? Чего от него ждать России?

    Комментарии (0)
    20 июня 2026, 06:46 • Новости дня
    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС

    Euractiv: Появление Зеленского сорвало повестку саммита ЕС на ужине

    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во время саммита Евросоюза дискуссия о будущих переговорах с Россией по Украине фактически вытеснила разговор о Китае, который должен был стать главной темой ужина европейских лидеров, пишет Euractiv.

    Вечерний ужин, на котором планировалось согласовать стратегию по сдерживанию растущего влияния Китая в мировой экономике, затянулся из-за споров о конфликте на Украине, пишет Euractiv.

    В начале встречи лидеры 27 стран ЕС приветствовали Владимира Зеленского и отметили формальный старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Однако после того как украинский президент покинул зал, обсуждение резко сменилось и сосредоточилось на том, кто должен возглавить возможный диалог с Кремлем.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за участие Британии и настаивал, что инициативу должна взять на себя Европа в широком смысле, а не только Евросоюз.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил опереться на формат «евротройки» в лице Германии, Британии и Франции или на более узкий «нормандский формат» Берлина и Парижа, чья репутация пострадала из-за роли в заключении Минских соглашений.

    Премьер Польши Дональд Туск потребовал более широкой группы стран, чем E3, в которую его страна не входит. Глава правительства Италии Джорджа Мелони, также критикуюшая формат E3, призвала назначить одного специального посланника ЕС для начала диалога с Москвой. По словам двух дипломатов ЕС, Мелони убеждала коллег, что единый голос, избранный всеми 27 государствами, усилит позиции блока на будущих переговорах.

    Один из премьер-министров в беседе с помощниками назвал обсуждение безумным и отметил, что якобы не видит никаких признаков готовности Москвы начать переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц по итогам саммита ЕС заявил о необходимости начала переговоров с Москвой и о ключевой роли «евротройки» Германии, Британии и Франции.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании саммита предложила рассмотреть вопрос о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией.

    Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе по Украине ограничились общим призывом к перемирию и не утвердили кандидатуру переговорщика с Россией.

    Комментарии (7)
    20 июня 2026, 07:16 • Новости дня
    Ушаков заявил о любопытных нюансах в позиции премьера Венгрии по Украине

    Ушаков: В позиции Мадьяра по Украине есть любопытные нюансы

    Ушаков заявил о любопытных нюансах в позиции премьера Венгрии по Украине
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция нового премьера Венгрии Петера Мадьяра по Украине отличается любопытными нюансами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Его позиция несколько отличается от позиции предшественника», – заявил Ушаков. Он уточнил, что конкретные детали между российской и венгерской сторонами пока не обсуждались, а в Кремле продолжают наблюдать за развитием ситуации.

    «У нового лидера есть много нюансов. Они появились и в отношении взаимоотношений в рамках ЕС, например. И по Украине у него тоже есть свои нюансы. Они достаточно любопытные и интересные», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый премьер Мадьяр отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя.

    Мадьяр настоял на вычеркивании из итоговой декларации ЕС пункта об ускоренном вступлении Украины.

    Комментарии (9)
    20 июня 2026, 09:38 • Новости дня
    Российский снайпер раскрыл секрет уничтожения дрона «Баба-Яга»

    Российский снайпер рассказал об уничтожении дрона «Баба-Яга» с одного выстрела

    Российский снайпер раскрыл секрет уничтожения дрона «Баба-Яга»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для гарантированного уничтожения тяжелого украинского беспилотника «Баба-Яга» с одного выстрела необходимо точно поразить его аккумуляторный отсек, рассказал снайпер 428-го полка российской группировки войск «Центр» с позывным Семен.

    «Чтобы с первого выстрела сбить «Бабу-Ягу», нужно попасть сразу в аккумулятор, грубо говоря, в батарейный отсек – это слабое место. При попадании в аккумулятор появляются искры и происходит возгорание. Дрон сразу вырубается и камнем падает вниз», – рассказал военнослужащий, передает РИА «Новости».

    Снайперская пара выполняла задачу по прикрытию минометной батареи и расчетов БПЛА в лесополосе на территории Днепропетровской области. За один день боец смог уничтожить два подобных дрона, что стало его личным рекордом. Один аппарат был сбит на подлете к укрытиям, а второй пытался атаковать склад с водой и успел сбросить противотанковую мину перед падением.

    Военнослужащий добавил, что из-за близкого взрыва мины этот день стал самым напряженным, но и наиболее результативным в его практике. Он также уточнил, что при падении подбитый дрон может повиснуть на деревьях с минимальными повреждениями, однако при ударе о землю боевая часть обычно детонирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский снайпер за один боевой выход уничтожил более 30 украинских гексакоптеров «Баба-Яга» точными попаданиями в аккумуляторы.

    Другая снайперская пара под Ореховым ликвидировала троих военнослужащих ВСУ и вражеский дрон-октокоптер.

    Ночью боец 18-й армии сбил тяжелый беспилотник из винтовки СВД с тепловизионным прицелом.


    Комментарии (12)
    20 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам
    Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам
    @ Peter Noyce/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Британское оборонное ведомство успешно протестировало новые высокоточные баллистические ракеты Nightfall с дальностью поражения около 500 километров, предназначенные для нужд Вооруженных сил Украины.

    Лондон намерен поставить Киеву экспериментальные системы после завершения тестов, передает РИА «Новости».

    «Великобритания провела испытания нового дальнобойного оружия, которое вскоре может быть поставлено Украине, чтобы Киев мог нанести удар по Москве. Новые системы, способные поражать цели на расстоянии более 300 миль (почти 500 километров) были испытаны на полигоне на Гебридских островах, а в ближайшие месяцы в Великобритании пройдут дальнейшие испытания», – цитирует агентство газету Telegraph.

    Оружие, разрабатываемое в рамках проекта Project Brakestop, оснастят боеголовкой массой 250 килограммов. Скорость полета ракеты достигнет почти 600 километров в час. Разработкой занимаются три британские компании: MBDA, выпускающая ракеты Storm Shadow, MGI Engineering и Rotron Aerospace.

    Изначально на реализацию инициативы выделили около 5 млн фунтов стерлингов (почти 7 млн долларов). Позднее финансирование увеличили еще на 15 млн фунтов. О разработке ракет Nightfall Министерство обороны Британии объявило в январе 2026 года.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений Киеву препятствуют мирному урегулированию и напрямую втягивают НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Великобритания раскрыла планы по созданию баллистической ракеты Nightfall для украинской армии.

    Летом прошлого года канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал Киеву совместно произведенные с британцами дальнобойные комплексы.

    До этого Лондон тайно передал украинским войскам десятки крылатых ракет Storm Shadow.

    Комментарии (18)
    20 июня 2026, 20:19 • Новости дня
    «Операция Z»: Нанесен удар по району Днепрогэс в Запорожье

    Tекст: Вера Басилая

    После удара по Днепрогэс в Запорожье, перекрыт мост Преображенского через Днепр, сообщили военкоры.

    После бомбового удара по Днепрогэс в Запорожье перекрыто движение по мосту Преображенского через Днепр, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Отмечается, что объезд организован через Новый мост и Днепрогэс.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    Комментарии (4)
    20 июня 2026, 17:39 • Новости дня
    Евросоюз потребовал от Турции отказаться от российского газа

    Евросоюз выдвинул Турции жесткие условия по экспорту российского газа

    Евросоюз потребовал от Турции отказаться от российского газа
    @ Winfried Rothermel/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Брюссель настаивает на исключении топлива из России из новых экспортных контрактов Анкары с европейскими странами.

    Европейские власти запретили Анкаре поставлять топливо российского происхождения по новым договорам, пишут vesti.ru со ссылкой на Bloomberg.

    Министр экономики ФРГ Катерина Райхе отметила, что турецкая сторона осознает важность отказа от энергоносителей из России.

    «Турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов», – заявила глава ведомства.

    Сейчас Анкара продолжает консультации с ПАО «Газпром» о закупках после 2026 года из-за окончания действующих соглашений. Ранее европейские государства начали реализацию первого этапа плана по постепенному прекращению импорта трубопроводного газа из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе начался первый этап отказа от российского трубопроводного газа.

    Европейские власти согласовали финальное прекращение импорта этого топлива к осени 2027 года.

    При этом турецкие эксперты назвали нереалистичным полный отказ Анкары от поставок из России.

    Комментарии (16)
    20 июня 2026, 12:48 • Новости дня
    Российские саблисты разгромили украинцев на чемпионате Европы

    Мужская сборная России по фехтованию победила Украину и вышла в четвертьфинал ЧЕ

    Российские саблисты разгромили украинцев на чемпионате Европы
    @ Ewen Gavet/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Мужская сборная России по фехтованию на саблях одержала уверенную победу над командой Украины в рамках 1/8 финала командного турнира чемпионата Европы.

    Российские спортсмены оказались сильнее соперников, завершив встречу со счетом 45:38, передает ТАСС.

    За национальную команду на турнире, который проходит во Франции, выступали Дмитрий Насонов, Павел Граудынь и Камиль Ибрагимов. В четвертьфинале соревнований российским саблистам предстоит встретиться со сборной Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее российские саблистки завоевали золотые медали в командных соревнованиях на чемпионате Европы во Франции.

    Международная федерация фехтования допустила отечественных спортсменов до участия в турнирах с национальной символикой.

    Комментарии (8)
    20 июня 2026, 15:10 • Новости дня
    В Тбилиси решили игнорировать призыв МИД наказать сорвавших День русского языка
    В Тбилиси решили игнорировать призыв МИД наказать сорвавших День русского языка
    @ parliament.ge

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Первый заместитель председателя парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани назвал «абсолютно неинтересным» призыв МИД России дать оценку действиям экстремистов, которые пытались сорвать проведение Дня русского языка в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

    «Этот призыв для нас абсолютно неинтересный, – заявил он. – У наших правоохранителей есть собственная повестка дня, которой они следуют».

    Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова призвала грузинских правоохранителей «дать соответствующую оценку действиям экстремистов, которые выкрикивали антироссийские лозунги и оскорбления в День русского языка в Тбилиси 6 июня» у бюста Александра Пушкина.

    Представители политического движения «Грузинская республика», которые срывали День русского языка 6 июня, в заявлении в субботу отметили, что продолжат проведение акций протеста против «российской оккупации».

    Комментарии (8)
    20 июня 2026, 16:43 • Новости дня
    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива

    Военное командование Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива

    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана приняли решение перекрыть Ормузский пролив из-за продолжающихся израильских обстрелов ливанской территории и невыполнения США обязательств по прекращению огня, следует из заявления центрального штаба военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия».

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» принял решение закрыть Ормузский пролив для судоходства, передает РИА «Новости». Этот шаг стал ответом на продолжение атак Израиля по Ливану и нарушение Соединенными Штатами положений меморандума о прекращении огня на всех фронтах.

    «Ввиду вопиющего нарушения США обещаний и невыполнения первого пункта меморандума о взаимопонимании по прекращению войны, а также в ответ на непрекращающееся нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля на юге Ливана… объявляется о закрытии Ормузского пролива», – говорится в заявлении штаба.

    В документе также подчеркивается, что в случае продолжения агрессии против Ливана Тегеран готов предпринять дополнительные меры. Эти шаги будут направлены на то, чтобы заставить противника выполнить взятые на себя обязательства.

    В начале июня представители Израиля и Ливана договорились о реализации режима прекращения огня.

    Спустя неделю центральный штаб военного командования ВС Ирана принял решение о полном перекрытии движения через Ормузский пролив.

    Вскоре израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отказался от выполнения условий нового американо-иранского соглашения.

    Комментарии (9)
    20 июня 2026, 15:21 • Новости дня
    Россия организовала защиту логистических путей с помощью дронов-перехватчиков
    Россия организовала защиту логистических путей с помощью дронов-перехватчиков
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные организовали защиту стратегически важных автомобильных дорог, задействовав для патрулирования специальные зенитные беспилотники.

    Российские расчеты зенитных FPV-дронов начали осуществлять патрулирование уязвимых трасс для уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает в Max «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Данные меры направлены на защиту логистических путей от атак противника.

    «Расчеты российских зенитных FPV-дронов патрулируют уязвимые трассы и сбивают украинские беспилотники», – заявил советник министра обороны Украины с позывным «Флэш». По его информации, российские военные активно применяют дроны-перехватчики для обеспечения безопасности транспортных артерий.

    На трассе «Новороссия» для подавления связи украинских беспилотников развернули новые комплексы радиоэлектронной борьбы.

    Применение отечественных FPV-перехватчиков «Елка» вынудило противника увеличить высоту полета своих аппаратов.

    Комментарии (8)
    20 июня 2026, 14:33 • Новости дня
    Ректор ТОГУ: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России

    Ректор ТОГУ Марфин: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России

    Ректор ТОГУ: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия нуждается в каналах связи изобретателей, университетов и государства. Обновленное Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов призвано стать той площадкой, которая позволит «юным кулибиным» эффективно преодолевать путь от формирования задумки к ее практической реализации, сказал газете ВЗГЛЯД ректор ТОГУ Юрий Марфин. 20 июня в Национальном центре «Россия» в Москве прошел Учредительный съезд ВОИР.

    «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) необходимо стране как практический механизм объединения усилий изобретателей, университетов, промышленности и государства. В России много сильных разработок и предложений, соответственно, ключевая задача общества состоит в том, чтобы эти замыслы как можно быстрее проходили путь до непосредственного внедрения», – сказал Юрий Марфин, руководитель хабаровской региональной организации ВОИР, ректор Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ).

    «То есть обновленное общество призвано стать национальной средой изобретательства, которая будет помогать человеку с идеей получить соответствующую экспертизу, защитить права на интеллектуальную собственность, найти партнеров и в перспективе довести решение до производства или рынка», – акцентирует он.

    По оценке эксперта, ВОИР может стать одной из структур, которая позволит укрепить технологический суверенитет России. «В основе этого понятия лежит способность страны самой создавать, защищать, производить и внедрять критически важные технологии. И общество будет выращивать это умение на уровне конкретных людей, команд и регионов», – продолжает собеседник.

    На этом фоне создание обновленного ВОИР в общественно-государственном формате – важный сигнал, поскольку организация станет каналом связи с реальным изобретательским обществом. «У власти появляется возможность видеть, какие решения рождаются в регионах, какие барьеры мешают их внедрению и какие меры поддержки действительно необходимы», – полагает ректор. – «Конечно, как у любой крупной структуры, у ВОИР имеется риск бюрократизации. Но понятные инструменты, которые позволят их снизить, уже есть.

    Во-первых, важно ориентироваться на измеримый результат: количество доведенных до внедрения решений, патентов, лицензионных соглашений с реальным экономическим эффектом».

    «Во-вторых, необходимо быть открытыми для инициативы снизу, ведь в каждом регионе, предприятии и коллективе ситуации разные и поддержка зачастую нужна разная. Партнерство же университетов, предприятий и органов власти должно выстраиваться вокруг конкретных технологических задач», – говорит собеседник.

    При этом особое значение имеет работа с молодыми изобретателями, так называемыми «юными кулибиными». Сегодня их образ, по словам Марфина, активно меняется: «Это уже необязательно одиночки, собирающие уникальные устройства в гараже. Юные гении теперь часто трудятся в команде. Они также сочетают в себе инженерные, цифровые и даже предпринимательские компетенции», – уточняет ректор.

    В качестве примера он приводит Тихоокеанский государственный университет. В учреждении проектная деятельность включена в образовательный процесс с первого курса. На его базе работают стартап-студия, центр трансфера технологий, а также акселерационные программы.

    «Для Хабаровского края такая работа имеет стратегическое значение. Нам важно, чтобы талантливая молодежь видела в Дальнем Востоке пространство возможностей. Изобретательство здесь может стать способом участия в развитии территории. Через такие проекты молодой человек начинает чувствовать себя не потребителем готовых решений, а автором будущего своего региона», – уточняет Марфин.

    Примером «юного кулибина» служит Артем Кисель, магистрант ТОГУ, руководитель СКБ «Политехпром». Он занимается разработкой механического протеза верхних конечностей, в частности, фаланг пальцев. «К сожалению, моя жизнь так сложилась, что я сам стал потенциальным пользователем данного проекта», – говорит Кисель, получивший серьезную травму кистей.

    Цель проекта: создание доступных, функциональных и технологически независимых решений на основе композитных материалов. В настоящий момент инициатива находится на этапе закупки комплектующих. Впереди – процесс 3D-печати, литье высокопрочных механических узлов и изготовление композитных компонентов. «Думаю, что к декабрю мы уже представим действующий прототип, который можно будет патентовать», – считает магистрант.

    По его мнению, ВОИР дает молодым изобретателям дополнительную мотивацию к деятельности.

    «Это механизм притяжения новых кадров, способный наглядно показать перспективным кадрам, что наука – это интересный и общественно полезный путь самореализации.

    Это отличная платформа для продвижения амбициозных инженеров и команд», – заключил Кисель.

    20 июня в Национальном центре «Россия» прошел Учредительный съезд ВОИР. В мероприятии приняли участие более 250 делегатов из свыше 60 субъектов страны. В ходе события были утверждены устав организации, определена ее структура, а также избраны руководящие органы.

    Съезд открылся обращением к участникам президента Владимира Путина. Текст приветствия озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Нынешний форум открывает новую страницу в истории ВОИР – авторитетной и поистине легендарной организации, объединяющей своими задачами тысячи талантливых, инициативных, увлеченных людей», – отметил глава государства.

    Он напомнил, что за прошедшие десятилетия под эгидой ВОИР были созданы и внедрены в производство более 2 млн изобретений и передовых разработок, которые «принесли реальную практическую отдачу, стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного, инфраструктурного потенциала, в повышение уровня жизни граждан».

    Напомним, ВОИР был создан в СССР в 1932 году. Только за годы первой пятилетки в его ряды вошли около 600 тыс. членов. На пике своей деятельности организация объединяла более 14 млн человек.

    Работа ВОИР способствовала реальному техническому развитию страны. Если в 1939 году в СССР было зарегистрировано лишь 26,9 тыс. изобретений, то в 1987 – уже 83,7 тыс. На тот момент Союз опережал по данному показателю США (82,9 тыс.), Японию (62,4 тыс.), а также Германию и Британию (28,7 тыс.).

    После распада СССР объединение продолжало существовать в качестве общественной организации. Однако 14 апреля 2026 года Путин подписал указ о создании ВОИР как Всероссийской общественно-государственной организации. Данное решение позволит организации получать госфинансирование.

    На сегодня ВОИР располагает 82 региональными организациями, в состав которых входит 100 тыс. членов. Как отмечается на сайте общества, его деятельность направлена на развитие потенциала российского изобретательства, помощь во внедрении новых технологий и защиту интересов отечественных рационализаторов как внутри страны, так и за рубежом.

    Комментарии (0)
    20 июня 2026, 18:18 • Новости дня
    СУ-34 нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР

    Су-34 уничтожили пункты дислокации и управления дронами ВСУ в ДНР

    СУ-34 нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков нанесли удары с применением ФАБ-500 по пунктам дислокации и управления БПЛА ВСУ в Доброполье, Кучерове Яре и Николаевке ДНР, сообщило Министерство обороны.

    В населенных пунктах Доброполье и Кучеров Яр точными ударами бомб ФАБ-500 были ликвидированы пункты управления беспилотниками, принадлежащие двум бригадам нацгвардии Украины, сообщает в Max Минобороны.

    Кроме того, серьезный урон противнику нанесли в Николаевке. Там три мощные авиабомбы ФАБ-1500 разрушили пункт временной дислокации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Атака позволила нейтрализовать значительные силы украинской армии на этом направлении.

    Российская авиация поразила позиции 81-й отдельной аэромобильной бригады у Николаевки тяжелыми бомбами.

    Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе противника около Кучерова Яра.

    Самолеты ВКС России уничтожили пункты временной дислокации украинских подразделений в Донецкой народной республике.

    Видео ударов по пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (5)
    20 июня 2026, 11:51 • Новости дня
    Российский Су-34М уничтожил крупный склад украинских дронов под Харьковом
    Российский Су-34М уничтожил крупный склад украинских дронов под Харьковом
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипаж фронтового бомбардировщика Су-34М успешно поразил хранилище вражеских беспилотников и комплектующих деталей на северо-западной окраине Харькова, сообщили в Минобороны.

    Авиационный удар по военному объекту нанесла авиация Воздушно-космических сил, передает РИА «Новости».

    «Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34М ВКС России нанес авиационный удар по месту хранения БпЛА противника и компонентов для их производства, расположенного в северо-западной окраине города Харьков», – заявили в министерстве.

    В результате атаки база была полностью ликвидирована. Успешное поражение цели подтверждают кадры объективного контроля, снятые разведывательным аппаратом и официально опубликованные ведомством.

    Видео опубликовано в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили пункт управления беспилотниками в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    Подозреваемый в нападении и убийстве в ТЦ Краснодара признал вину
    «Операция Z»: Нанесен удар по району Днепрогэс в Запорожье
    Мелони жестко ответила Трампу на обвинения в падении рейтинга
    Ректор ТОГУ: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России
    Названы регионы России со средними пенсиями свыше 30 тыс. рублей
    Российские саблисты разгромили украинцев на чемпионате Европы
    Экс-заместитель губернатора Югры Золотухин погиб в зоне СВО

    Могущество автопрома Германии подорвано брюссельскими санкциями

    Главный символ промышленного могущества Германии – автопром – переживает жестокий кризис. Продажи автомобилей падают, рабочие попадают под сокращение. У происходящего много причин, в том числе отказ от дешевого российского газа. Но главной из них, пожалуй, стали собственные действия Евросоюза. Можно сказать, что немецкий автопром стал жертвой санкций Брюсселя. Как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    «Большая семерка» обрекает Украину на еще одну тяжелую зиму

    Во Франции завершился первый день саммита «Группы семи». Одной из центральных тем стала дальнейшая поддержка Украины. Западные лидеры договорились наращивать совместное производство систем ПВО и дальнобойных ракет, помочь Киеву сохранить энергетическую стабильность перед зимой, а также усилить санкционное давление на Россию – с привязкой к ситуации вокруг Ормузского пролива. Что эти решения означают для Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия лишает Украину военной почты

    Россия в последнее время существенно расширила географию и нарастила число ударов по почтовой инфраструктуре и торговым сетям Украины. Под прицелом – склады, терминалы и отделения, которые ВСУ используют для перевозки, распределения и хранения оружия, боеприпасов, амуниции и беспилотников. Эксперты отмечают: удары по этим узлам наносят долгосрочный ущерб всей системе снабжения украинской армии. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев срывает с себя польские ордена

    Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию военных преступников. В ответ представители украинского руководства начали отказываться от польских наград. Почему Киев выбрал путь громкого публичного жеста, как поведет себя Варшава дальше и перейдет ли конфликт из плоскости «метания орденами» в реальное ухудшение отношений? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Определен следующий премьер Британии

      Уже скоро в Великобритании должны смениться лидер правящей Лейбористкой партии, а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернема. Что это за человек? Чего от него ждать России?

    • Лавров ответил на ультиматум Европы

      На сайте МИД России вышла статья министра иностранных дел Сергея Лаврова. Изначально она была написана для одного из европейских изданий, но там ее в итоге публиковать отказались. Посвящен материал самому важному – конфликту вокруг Украины, отношениям РФ-ЕС и третьей мировой войне.

    • Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

      Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что будет, если не платить ипотеку в 2026 году: когда банк может забрать квартиру и что делать заемщику

      Просрочка по ипотеке не означает, что банк сразу заберет квартиру, но затягивать с проблемой опасно. Уже после первых пропущенных платежей начинают начисляться штрафы и пени, а при длительной задолженности кредитор может потребовать досрочно вернуть весь долг и обратиться в суд. В 2026 году у заемщиков есть несколько способов избежать крайних последствий – от ипотечных каникул и реструктуризации до рефинансирования и продажи жилья без потери контроля над ситуацией. Разбираемся, что будет, если не платить ипотеку, когда банк может начать взыскание и как сохранить квартиру.

    • Результаты ОГЭ-2026: когда будут, где посмотреть баллы и полный график публикации

      Результаты ОГЭ-2026 обычно публикуют через 7–14 дней после экзамена, однако сроки зависят от предмета, периода сдачи и региона. Узнать баллы можно онлайн на официальных порталах, через сайты РЦОИ, «Госуслуги» или в школе. Публикуем полный график результатов ОГЭ-2026 по всем предметам, рассказываем, когда придут оценки и что делать, если вы не согласны с итогами проверки.

    • Льготы и выплаты ветеранам труда в 2026 году: как получить звание и какие меры поддержки положены

      Льготы ветеранам труда в 2026 году зависят от региона проживания, а для получения статуса необходимо соответствовать установленным требованиям по стажу и наградам. Звание «Ветеран труда» дает право на выплаты, компенсации ЖКУ, льготный проезд и другие меры поддержки. Расскажем, как получить ветерана труда в 2026 году, какие выплаты ветеранам труда положены, как оформить статус через МФЦ или «Госуслуги» и по каким причинам могут отказать в его присвоении.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации