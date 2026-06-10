Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
ИИ назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу
ИИ назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу 2026 года
Искусственный интеллект предсказал победу сборной Испании на чемпионате мира по футболу 2026 года с вероятностью в 16%.
Аналитическая модель статистической платформы Opta высоко оценила шансы испанцев на золотые медали ЧМ-2026 по футболу. Вероятность победы команды оценивается в 16%. Второе место в рейтинге заняла сборная Франции с показателем 12,9%, а замкнула тройку лидеров английская команда с 10,8%, пишет ТАСС.
Действующий обладатель титула, сборная Аргентины получила 10,1% на успешную защиту трофея. В число основных претендентов также вошли национальные команды Португалии, Бразилии, Германии, Нидерландов, Норвегии и Бельгии.
Мундиаль, напомним, примут стадионы США, Канады и Мексики. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля, причем за кубок впервые поборются сразу 48 сборных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Испания в 2024 году стала чемпионом Европы. Ранее сообщалось, что сборная Португалии включила нападающего Криштиану Роналду в окончательную заявку на шестой для него мундиаль. До этого, по итогам отборочного турнира определились все 48 участников предстоящего мирового первенства.