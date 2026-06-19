Швейцария победила в матче с Боснией и Герцеговиной на ЧМ по футболу

Tекст: Алексей Дегтярёв

Встреча второго тура группового этапа прошла в американском Инглвуде, передает ТАСС.

В составе победителей два мяча на 74-й и 90-й минутах забил Йохан Манзамби. Еще по одному голу на свой счет записали Рубен Варгас и Гранит Джака, реализовавший пенальти. У боснийской команды единственный точный удар нанес Эмин Махмич.

На 80-й минуте с поля удалили защитника боснийцев Тарика Мухаремовича. Благодаря этой победе швейцарцы набрали четыре очка и вышли на первое место в группе B. Следом расположились канадцы, боснийцы и катарцы, имеющие в своем активе по одному баллу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом туре швейцарские футболисты сыграли вничью с командой Катара. Сборная Боснии и Герцеговины на старте турнира поделила очки с канадцами.