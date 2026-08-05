Путин прокомментировал первое место «Единой России» в избирательном бюллетене

  • Новость часаПутин прокомментировал первое место «Единой России» в избирательном бюллетене
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Турция ощутила опасность в Черном море для своих судов
    Эксперты: Путин назначил в Минобороны генералов, проявивших себя в ходе СВО
    Пропавшие в Приангарье летчики спаслись благодаря самодельной рации
    Лайма Вайкуле заявила о готовности воевать с россиянами
    Путин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
    Путин назвал безопасность главным вопросом для Белгородской области
    Экипаж пропавшего в Приангарье патрульного самолета Cessna 182 нашли живым
    Гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук пострадал при взрыве автомобиля
    Склады Liqui Moly и логистического центра Novus на Украине полностью уничтожены
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Большая крокодила» из Израиля показала проблему границ допустимого

    Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский лезет на Ближний Восток

    Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Главное – не пустить старость в голову

    Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.

    24 комментария
    5 августа 2026, 18:42 • Новости дня

    Путин прокомментировал первое место «Единой России» в избирательном бюллетене

    Путин объяснил первый номер «ЕР» в бюллетене привычкой Карелина побеждать

    Путин прокомментировал первое место «Единой России» в избирательном бюллетене
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой объяснил первый номер «Единой России» в избирательном бюллетене давней привычкой олимпийского чемпиона Александра Карелина всегда быть первым.

    Руководитель ЦИК рассказала главе государства об итогах прошедшей в этот день жеребьевки, передает ТАСС.

    Памфилова сообщила, что шар с первым номером достался представителю партии «Единая Россия». Выигрышную цифру вытащил сенатор и олимпийский чемпион Александр Карелин.

    Путин отреагировал на эту новость с улыбкой. «Он привык быть первым», – отметил президент.

    Напомним, сенатор Александр Карелин вытянул для партии «Единая Россия» первый номер в избирательном бюллетене. В прошлом месяце Центральная избирательная комиссия утвердила федеральный список кандидатов от этого политического объединения.

    Ранее сам олимпийский чемпион отметил важность включения участников спецоперации в партийные ряды.

    4 августа 2026, 19:44 • Новости дня
    Путин подписал закон «Единой России» о продлении «гаражной амнистии» на пять лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Документ был разработан депутатами партии «Единая Россия».

    Продление программы позволит гражданам и дальше в упрощенном порядке оформлять в собственность гаражи, построенные до конца 2004 года, а также земельные участки под ними, сообщает сайт «Единой России». После регистрации владельцы смогут легально совершать сделки купли-продажи, мены и дарения, передавать имущество по наследству и полноценно распоряжаться им.

    Для оформления права собственности достаточно подать заявление в органы местного самоуправления и предоставить документы, подтверждающие право на гараж. Воспользоваться механизмом могут не только нынешние владельцы, но и их наследники, а также граждане, купившие такие гаражи.

    По данным авторов инициативы, за время действия гаражной амнистии в упрощенном порядке было зарегистрировано более 700 тыс. объектов недвижимости.

    Авторами закона выступили секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Ранее председатель партии Дмитрий Медведев поручил фракции «Единой России» в Госдуме рассмотреть и принять законопроект в приоритетном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» в феврале внесла в Госдуму законопроект о продлении сроков упрощенной регистрации гаражей. Правительство России весной одобрило данную инициативу из-за ее высокой востребованности среди граждан.

    Депутаты Госдумы в июле окончательно приняли этот документ.

    Комментарии (3)
    5 августа 2026, 05:08 • Новости дня
    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию

    Полковник Рейснер заявил о готовности Киева к перемирию

    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти больше не настаивают на возвращении утраченных земель, рассчитывая лишь на временное прекращение огня в преддверии тяжелых холодов, заявил полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер.

    «Украина находится в драматической ситуации. <…> Наступит зима, и она будет гораздо суровее для Украины, чем предыдущая», – приводит слова Рейснера РИА «Новости» в интервью телеканалу N-TV.

    По словам аналитика, из-за ударов российских войск инфраструктура страны не способна производить достаточное количество электроэнергии. Поэтому Киев отказался от максимальных требований и просит только перемирия.

    Кроме того, российские силы успешно теснят противника по всей линии боевого соприкосновения, отметил полковник.

    «Основная тяжесть российских атак по-прежнему приходится на центральный участок фронта. <…> На южном участке Россия приближается к Запорожью. <…> На севере постоянным обстрелам подвергаются Сумы и Харьков», – добавил полковник.

    При этом вооруженные силы России продолжают уничтожать логистические центры, места сборки дронов и пункты дислокации иностранных наемников.

    За сутки украинские формирования потеряли более 1435 солдат, один танк, 13 бронемашин, 12 орудий артиллерии, три станции РЭБ и две станции радиоэлектронной разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Зеленский написал письмо Путину с предложением переговоров, однако политолог назвал письмо Зеленского Путину попыткой самопиара. Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


    Комментарии (10)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 07:15 • Новости дня
    Кардиолог назвал три главные причины ускоренного старения сердца

    Врач Бойцов назвал небрежность к себе причиной старения сердца

    Кардиолог назвал три главные причины ускоренного старения сердца
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Отсутствие своевременного лечения гипертонии, сахарного диабета и атеросклероза неизбежно провоцирует быстрое изнашивание сердечной мышцы и развитие опасных фиброзных изменений, сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

    «Сердце – удивительный орган, который очень долго не стареет. Оно начинает стареть ускоренно тогда, когда мы этого добиваемся посредством того, что не препятствуем, а способствуем развитию артериальной гипертонии», – сказал он РИА «Новости».

    Врач Бойцов добавил, что гипертония обычно возникает на фоне метаболического синдрома. Второй причиной износа органа выступает сахарный диабет, поражающий мелкие и крупные сосуды.

    Третьим опасным фактором медик назвал появление атеросклеротических бляшек в коронарных артериях. Подобные образования ухудшают снабжение мышцы кислородом и вызывают необратимые фиброзные изменения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кардиолог Кокин назвал храп скрытой угрозой для здоровья сердца. Кардиолог предупредил об опасности ледяной воды в жару. Врач заявил об опасности йоги при гипертонии.


    Комментарии (5)
    5 августа 2026, 12:47 • Новости дня
    «Единая Россия» будет первой в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» возглавит список в бланках для голосования на предстоящих выборах депутатов Государственной думы благодаря результатам жеребьевки.

    «Единая Россия» будет стоять первым номером в избирательном бюллетене по федеральному округу на предстоящих выборах депутатов Госдумы согласно жеребьевке, которая проходит в ЦИК. Жребий для политического объединения вытянул сенатор Александр Карелин, передает ТАСС.

    Герой России достал из лототрона шар с номером один во время официальной процедуры в Центральной избирательной комиссии.

    Всего в распределении позиций принимают участие 11 политических сил. Среди них представлены КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» и другие официально зарегистрированные объединения.

    Голосование за кандидатов в Госдуму состоится в начале осени. Выборы пройдут в течение трех дней, с 18 по 20 сентября.

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
    Путин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве Министерства обороны и среди командующих группировками войск в зоне СВО, сообщили в Кремле.

    Путин встретился с военным руководством в среду. На совещании были озвучены решения о ротации кадров. Бывший командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук теперь отвечает за службы тыла, сообщается на сайте Кремля.

    «Я хочу вас, товарищи офицеры, поблагодарить за вашу боевую работу на прежних местах, выразить уверенность в том, что ваш боевой опыт, личные и деловые качества, организаторские способности помогут вам в решении новых задач», – сказал президент. Он также попросил командиров передать слова признательности бойцам на передовой.

    Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.

    Новый командующий службами тыла Минобороны России Герой России и бывший командующий 36-й общевойсковой армией генерал-полковник Валерий Солодчук окончил Ленинградское суворовское и Рязанское воздушно-десантное училища. Президент Владимир Путин назвал его «одним из наиболее талантливых командиров».

    Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву стать командующим группировкой «Центр».

    Герой России Андрей Иванаев ранее командовал 20-й гвардейской общевойсковой армией и войсками Восточного военного округа. Он имеет большой боевой опыт, включая службу на Кавказе и участие в военной операции в Сирии. Военные эксперты отмечают, что под его руководством группировка войск «Восток» стала лучшей в организации боевых действий.

    Российский лидер принял решение о назначении Петра Болгарева временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток».

    Ранее он командовал 150-й мотострелковой дивизией и 5-й гвардейской общевойсковой армией, а также получил ранение в ходе спецоперации.

    Командующим войсками беспилотных систем ВС РФ назначен генерал-полковник Денис Лямин. Бывший начальник штаба Центрального военного округа за 16 лет прошел путь от командира взвода до генерала. Он имеет опыт командования военной базой в Таджикистане и армейским корпусом в Крыму, а также награжден орденами за мужество и профессионализм.

    Комментарии (9)
    4 августа 2026, 22:49 • Новости дня
    Вагенкнехт призвала запустить процесс «Хельсинки 2.0»

    Вагенкнехт призвала запустить процесс «Хельсинки 2.0» для безопасности Европы

    Вагенкнехт призвала запустить процесс «Хельсинки 2.0»
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Сара Вагенкнехт призвала к запуску процесса «Хельсинки 2.0» для создания новой архитектуры безопасности в Европе.

    Вагенкнехт призвала к запуску процесса «Хельсинки 2.0» для формирования новой архитектуры безопасности, передает РИА «Новости». В своей статье для газеты Ostdeutsche Allgemeine она отметила важность долгосрочной стабильности.

    «Европе нужен «Хельсинки 2.0» – долгосрочный процесс разработки общих правил в области безопасности, стабильности и сотрудничества», – написала политик. По ее словам, процесс поиска баланса интересов будет сложным, но он необходим для прекращения нынешней спирали эскалации.

    Курс властей Германии на милитаризацию ставит под угрозу безопасность в Европе и не способствует урегулированию конфликта на Украине. Вагенкнехт добавила, что чрезмерное наращивание вооружений бундесвера и безоговорочная поддержка Киева являются контрпродуктивными мерами.

    Политик подчеркнула, что Берлину следует сосредоточиться на дипломатии и контроле над вооружениями, а не увеличивать оборонный бюджет. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах повысить оборонные расходы до 3,5% от ВВП к 2029 году.

    Министерство финансов Германии сообщало, что проект бюджета на 2027 год предусматривает рост расходов на оборону до 139,7 млрд евро, а в 2028 году – до 153,9 млрд евро.

    Лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт предрекла уничтожение Германии из-за применения немецкого оружия по российской территории.

    Вагенкнехт потребовала отставки канцлера Фридриха Мерца на фоне растущей угрозы войны.

    Также Вагенкнехт резко осудила проект государственного бюджета на 2027 год из-за рекордного перевооружения.

    Комментарии (8)
    4 августа 2026, 19:28 • Новости дня
    Утвержден механизм лишения ушедших из России иностранных инвесторов права выкупа активов

    Путин утвердил механизм лишения ушедших из России инвесторов права выкупа активов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит судебный механизм лишения иностранных инвесторов, покинувших российский рынок в 2022 году, права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях.

    Документ вносит изменения в указ президента от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

    Согласно документу, теперь право иностранных инвесторов на обратный выкуп акций и долей может быть прекращено в судебном порядке. Новые нормы распространяются на компании и инвесторов, которые ушли с российского рынка после начала действия антироссийских санкций в 2022 году.

    Как отмечается в указе, изменения направлены на совершенствование действующего порядка исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами.

    Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    В апреле прошлого года Путин поручил определить механизм обратного выкупа активов для покинувших российский рынок зарубежных инвесторов. Позже правительство обязали рассмотреть условия возвращения иностранных компаний в страну.

    При этом российский лидер заявил об отсутствии привилегий для ушедшего западного бизнеса.

    Комментарии (21)
    5 августа 2026, 15:14 • Новости дня
    Названы обязанности новых заместителей министра обороны

    Минобороны: Солодчук займется организацией тылового обеспечения российских войск

    Названы обязанности новых заместителей министра обороны
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-полковник Валерий Солодчук, назначенный на пост заместителя министра обороны, займется организацией тылового обеспечения российских войск, сообщило Минобороны.

    Ранее Солодчук командовал войсками Центрального военного округа, сообщается в канале ведомства в Max.

    В Минобороны произошло перераспределение полномочий между заместителями министра. Генерал-полковник Александр Санчик, ранее курировавший материально-техническое обеспечение, теперь будет отвечать за заказы вооружения, военной и специальной техники, а также техническое обеспечение войск.

    Заместитель министра Алексей Криворучко, который до этого занимался военно-техническим обеспечением, получил новые задачи. По решению главы военного ведомства он станет курировать вопросы развития перспективного вооружения и специальной техники.

    Напомним, президент Владимир Путин назначил Валерия Солодчука новым заместителем министра обороны. Глава государства предложил генералу Андрею Иванаеву возглавить группировку «Центр».

    Российский лидер принял решение о назначении Петра Болгарева врио командующего группировкой войск «Восток».

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 15:48 • Новости дня
    Пропавшие в Приангарье летчики спаслись благодаря самодельной рации

    Кобзев: Пропавшие в Приангарье летчики спаслись благодаря самодельной рации

    Пропавшие в Приангарье летчики спаслись благодаря самодельной рации
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пилоты исчезнувшего несколько дней назад самолета Cessna 182 в Иркутской области смогли самостоятельно собрать радиостанцию и передать свои точные координаты спасателям с вершины сопки, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

    Мужчины поднялись на возвышенность и воспользовались собранным из подручных средств устройством для отправки сигнала, рассказал Кобзев в своем канале в Max.

    «Пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали своих координаты самолету Бодайбо – Иркутск», – написал губернатор.

    Напомним, 3 августа легкомоторный самолет Cessna 182 перестал выходить на связь во время патрулирования лесных пожаров в Иркутской области. Густой туман сильно осложнил поиски пропавшего воздушного судна.

    К спасательной операции подключились иркутские специалисты и самолет из Якутии. В среду летчиков нашли живыми.

    Комментарии (3)
    5 августа 2026, 01:23 • Новости дня
    Российские пловцы забрали все золото в первый день Кубка мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские спортсмены триумфально начали выступление в Аргентине, выиграв золотые медали на всех четырех дистанциях в первый соревновательный день Кубка мира в ледяной воде.

    Российские пловцы одержали победу на всех дистанциях в первый день Кубка мира по плаванию в ледяной воде в Аргентине. Всероссийская федерация зимнего плавания подтвердила успешный старт команды, передает РИА «Новости».

    «Российские спортсмены выступают под национальным флагом. По итогам первого дня соревнований они заняли первые места на всех заявленных дистанциях», – говорится в заявлении федерации.

    Золото удалось взять на дистанциях 25 метров баттерфляем у мужчин и женщин, 100 метров вольным стилем и 200 метров брассом.

    Представители федерации добавили, что россияне завоевали четыре золотых медали из четырех возможных.

    Турнир проходит в регионе голубых озер и ледников, недалеко от города Эль-Калафате в провинции Санта-Крус. В 2025 году российская сборная привезла с Кубка мира в Аргентине 38 медалей, 24 из которых оказались высшего достоинства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот же день российские синхронистки показали  лучший результат в технической программе командного турнира, а российские прыгуны в воду завоевали золото чемпионата Европы.


    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 13:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил задачи России при поражении логистических центров в Киеве

    Онуфриенко: Удары по логистическим центрам в Киеве усиливают ресурсный голод ВСУ

    Эксперт объяснил задачи России при поражении логистических центров в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удары России по логистическим центрам на Украине призваны усилить ресурсный голод ВСУ. В этих операциях важную роль играют данные разведки о том, какие именно склады бывших предприятий ВПК Киев адаптировал для снабжения военных, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Россия поразила логистические центры в Киеве и других городах.

    «На Украине после развала СССР остались колоссальные складские площади, построенные при предприятиях ВПК. Кратное сокращение производства привело к запустению помещений. Однако в последние годы их стали адаптировать под транспортно-логистические центры, работающие в интересах украинских военных», – объяснил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его словам, помещения бывших военных предприятий удобны для создания логистической системы снабжения ВСУ. «Склады и пустующие цеха представляют собой капитальные строения с подъездными железнодорожными и автомобильными путями, разветвленными коммуникациями, мощными подведенными линиями электропередачи», – продолжил собеседник.

    При этом, заметил спикер, пораженные Россией цели представляют собой куда более сложные объекты, чем просто места хранения боеприпасов и запчастей для военной техники. «Украинские транспортно-логистические центры занимаются приемом материально-технических средств в интересах ВСУ, их сортировкой и распределением на нужные участки фронта», – детализировал Онуфриенко.

    «Центры используют самые современные цифровые логистические платформы и средства связи. Их задача – максимально быстро и эффективно способствовать снабжению подразделений ВСУ на всех направлениях. Таким образом, Россия, выбивая эти объекты, убирает из уравнения важнейший элемент поддержки вооруженных сил противника», – детализировал эксперт.

    Самое сложное в этом процессе – силами разведки выяснить, в каких именно ангарах созданы транспортно-логистические центры. «Задача России – не просто уничтожать коробки складских комплексов, а делать это максимально эффективно для создания ресурсного голода ВСУ», – добавил Онуфриенко.

    Спикер указал, в частности, на важность российских ударов по логистическим центрам «Новой почты» в Киеве и Броварах. «Компания, номинально оказывающая услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок, уже больше десяти лет перевозит бронетранспортеры и другую технику из Польши на Украину. К началу СВО ее работа была отлажена до весьма высокого уровня, грузы распределялись и доставлялись до адресатов крайне оперативно», – напомнил эксперт.

    «Что касается «Эпицентра К» – это крупная украинская сеть торговых центров, созданная больше 20 лет назад. Очевидно, немалая часть ее транспортно-логистических ресурсов также использовалась для снабжения ВСУ», – резюмировал собеседник.

    В ночь на среду ВС России нанесли массированный удар по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области. Операция была проведена высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности, говорится в канале Минобороны в Max.

    В Киеве был поражен логистический центр «МЛП-Чайка», где хранились комплектующие для БПЛА большой и средней дальности. Удар также был нанесен по инновационному терминалу и логистическому центру «Новой почты», где хранились запчасти для производства БПЛА, роботизированных комплексов и РЭБ.

    Кроме того, был поражен транспортно-логистический центр «Транс-логистик», где собирались БПЛА, и логистический центр «Эпицентр», распределяющий товары двойного назначения и комплектующие для производства дронов.

    Среди целей в Киевской области значатся логистические центры «Терминал Бровары» и «Рабен Украина». Это крупные узлы для хранения и распределения комплектующих для БПЛА. Помимо этого, Минобороны отчиталось об ударах по трем сухогрузам, шедшим южнее Одессы. Суда доставляли вооружение и военное имущество для ВСУ.

    Четыре дня назад российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и Киевской области. В частности, было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель», производящее компоненты для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и «Гром-2».

    Удары пришлись и по заводу «Буревестник», выпускающему комплектующие для БПЛА и радиолокационную технику для украинской армии. Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что новый удар по Киеву показал качественные улучшения в работе российской разведки.

    Смотрите кадры последствий ударов по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и области в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 13:03 • Новости дня
    Путин: Глава штаба «Центра» Лямин возглавит войска беспилотных систем
    Путин: Глава штаба «Центра» Лямин возглавит войска беспилотных систем
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководителем войск беспилотных систем ВС России станет начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин, сообщил президент Владимир Путин.

    «Всем хорошо известно, что принято решение о создании нового рода войск – войск беспилотных систем. И стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе», – отметил президент на встрече с руководством Минобороны.

    Он отметил, что одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере считается Денис Игоревич Лямин, который до этого момента был начальником штаба группировки войск «Центр», передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что Лямину предстоит довести до завершения формирование войск беспилотных систем.

    «Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считают и министр, и начальник Генерального штаба, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирование этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в недалеком будущем», – добавил глава государства.

    В среду Путин отмечал, что структура Минобороны совершенствуется с ходом спецоперации.

    Напомним, в Вооруженных силах России сформировали войска беспилотных систем. Путин поручал максимально быстро развернуть этот отдельный род войск.

    Министр обороны Андрей Белоусов отмечал высокую результативность новых подразделений.

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 14:36 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как США и Россия будут сводить МКС с орбиты

    Ученый Эйсмонт: Часть модулей МКС могут присоединить к Российской станции

    Эксперт рассказал, как США и Россия будут сводить МКС с орбиты
    @ NASA

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия и США используют космическую систему ретрансляции «Луч» для более точного сведения МКС с орбиты. При этом часть модулей станции может быть присоединена к будущей Российской орбитальной станции, сказал газете ВЗГЛЯД ученый Натан Эйсмонт. Ранее стало известно, что МКС сведут с орбиты к 2030 году.

    «МКС будут сводить с орбиты российские корабли «Прогресс» и американский USDV. Сначала они опустят станцию с нынешних 400 до 270 км, а затем поэтапно продолжат снижение», – рассказал Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

    Спикер напомнил, что на USDV будут установлены «усовершенствованный грузовой отсек», дополнительные баки с топливом, авионика, системы электропитания и другие элементы, адаптированные для сложной миссии.

    «В моем представлении, первоначальное сведение с орбиты будет проведено с помощью «Прогресса». Затем к МКС будет пристыкован американский корабль. На последнем этапе станцию будет вести снова российский грузовик», – поделился эксперт.

    Впрочем, по его словам, станцию можно опускать и по отдельным узлам. А некоторые модули могут и вовсе оставить на орбите, чтобы в дальнейшем присоединить их к Российской орбитальной станции (РОС), допускает ученый. Так, речь может пойти о модулях «Поиск» и «Наука». Остальные части МКС в конечном счете будут сброшены в океан.

    «Главная задача – не промахнуться мимо безлюдного района, запланированного для затопления станции. В целом это один из основных рисков операции. Для более точной корректировки падения аппарата Россия использует многофункциональную космическую систему ретрансляции «Луч», – детализировал спикер.

    «Еще один риск связан с тем, что при дистанционной отстыковке модулей оборудование может не сработать должным образом. В этом случае придется использовать механические средства – специальную технику, снабженную манипуляторами», – спрогнозировал ученый.

    «Сложности может повлечь и вспышка на Солнце, создающая при направлении к Земле потоки плазмы. В таком случае плотность атмосферы способна вырасти в несколько раз. Это будет крайне важно учитывать американским и российским специалистам при расчетах сведения МКС с орбиты», – подчеркнул собеседник.

    По мнению Эйсмонта, Россия и США имеют все технические возможности для самостоятельного проведения операции в отношении МКС. В этой связи он счел, что готовящийся проект имеет значение не только в технологической и научной плоскости, но и в разрезе политики, ведь он потребует от сторон максимально слаженной работы.

    Ранее стало известно, что Россия и США в 2028 году проведут совместную операцию по выводу Международной космической станции (МКС) с орбиты. «Процесс займет около двух лет. Будут задействованы американский корабль, который специально разрабатывается в настоящее время для сведения МКС с орбиты (United States Deorbit Vehicle), и два российских грузовых корабля «Прогресс», – передает РИА «Новости» слова представителя Роскосмоса. Он уточнил, что планируется подготовить соглашение, в котором пропишут распределение ответственности между Роскосмосом и НАСА.

    Напомним, первый модуль МКС вывели на орбиту в ноябре 1998 года, а спустя два года на нее прибыла долгосрочная экспедиция. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция и Британия. Первоначально предполагалось, что станция проработает до 2015 года. Срок ее эксплуатации несколько раз продлевали.

    Москва вместо МКС намерена запустить Российскую орбитальную станцию, начало работы первого научно-энергетического модуля намечено на 2028 год. Всего до 2030 года на орбиту будут выведены и состыкованы четыре модуля. Второй этап развития РОС предполагает присоединение еще двух целевых сегментов.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему России нужна новая орбитальная станция.

    Комментарии (2)
    4 августа 2026, 20:36 • Новости дня
    Замглавы МИД Галузин назвал бенефициаров атак Киева на объекты КТК

    Замглавы МИД Галузин назвал западные элиты бенефициарами атак Киева на КТК

    Замглавы МИД Галузин назвал бенефициаров атак Киева на объекты КТК
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев действует в интересах западных элит, которые стремятся изменить правила на мировом энергетическом рынке, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, комментируя атаки ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума. По его словам, украинские власти выполняют внешние задачи, направленные на перераспределение экономических ресурсов в пользу зарубежных игроков.

    «Киевский режим – это прокси глобальных западных элит, которые пытаются перекроить глобальную экономику, включая энергетический рынок, в свою пользу», – заявил замглавы МИД России Михаил Галузин на полях Российско-казахстанского медиафорума, передает ТАСС. Действия украинской стороны дипломат назвал попыткой выполнить преступный заказ иностранных кураторов.

    В качестве подтверждения своих слов Галузин напомнил о недавних переговорах министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева с госсекретарем США Марко Рубио. Встреча политиков прошла 29 июля.

    Напомним, украинский беспилотник атаковал танкер на выносном причале Каспийского трубопроводного консорциума. Из-за ударов дронов компания временно остановила прокачку нефти.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти действия нападением на Россию, Казахстан и США.

    Комментарии (0)
    4 августа 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин утвердил расширение списка оснований для депортации мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент РФ Владимир Путин одобрил новые нормы, согласно которым количество административных статей, грозящих иностранным гражданам обязательной высылкой из страны, увеличилось с 22 до 45.

    Путин подписал документ, удваивающий перечень правонарушений для депортации мигрантов, передает ТАСС. В обновленный список вошли участие в несанкционированных митингах, хулиганство и дискредитация Вооруженных сил.

    До вступления новых правил в силу выдворение применялось за нарушение 22 статей Кодекса об административных правонарушениях. Теперь этот показатель возрастет до 45. Иностранцев начнут высылать за призывы к санкциям, нарушение режима чрезвычайной ситуации и неповиновение правоохранителям.

    Особое внимание законодатели уделили правонарушениям экстремистской направленности. Депортация грозит за осквернение религиозных символов, разжигание вражды и пропаганду нацистской атрибутики. Также строже будут наказывать за распространение призывов к терроризму через медиа.

    Дополнительно закон повышает штрафы за незаконное пересечение границы и нелегальную трудовую деятельность. Новые нормы вступят в законную силу через 90 дней после официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года Госдума приняла закон об увеличении количества статей для выдворения мигрантов с 22 до 45. Позже Совет Федерации одобрил расширение оснований для депортации иностранных граждан.

    Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщал о планах включить в этот перечень дискредитацию Вооруженных сил России и нарушение общественного порядка.

    Комментарии (0)
    Главное
    На трассе «Новороссия» заработала система оповещения о дронах
    Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру проверить «Яблоко» перед выборами в Госдуму
    Wildberries опровергла сообщения о переносе логистических центров из России
    Украинская полиция наказала любителей русской музыки на пляже
    НАБУ предъявило новое обвинение бывшему послу Украины в США Стефанишиной
    Названы новые данные о количестве жертв бомбардировки Хиросимы
    Владельцы автомобилей BMW возмутились появлением рекламы на приборных панелях

    Почему Бельгия стала фанатом российского СПГ

    Бельгия в июле закупала СПГ исключительно у России, причем делала это не только для себя, но и для Германии и других соседей. Было бы у России больше СПГ, европейцы скупили бы его весь. Но американские санкции подрезали им возможности. Почему Бельгия стала фанатом российского СПГ, да еще и в преддверии эмбарго ЕК? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия под Харьковом перерезает снабжение ВСУ в Славянске и Краматорске

    Освобождение Белого Колодезя и Устиновки стало очередным этапом продвижения российских войск на Харьковском направлении. Помимо формирования буферной зоны, эти действия открывают возможность усилить давление на важнейшие маршруты снабжения ВСУ в ДНР. Насколько близко российская армия подошла к созданию угрозы для одного из ключевых логистических коридоров украинской группировки? Подробности

    Перейти в раздел

    Турция ощутила опасность в Черном море для своих судов

    Атака на турецкое судно в Черном море заставила Анкару выступить с призывом обеспечить безопасность судоходства. При этом подобная реакция Турции последовала лишь после того, как последствия боевых действий затронули непосредственно ее интересы. Ранее атаки украинских беспилотных катеров на российские порты, танкеры и торговые суда не становились поводом для подобных заявлений. Кроме того, заявление прозвучало в момент, когда Россия усилила атаки на украинскую морскую логистику. Чем вызвана эта обеспокоенность Турции и как на нее реагировать Москве? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации