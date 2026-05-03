  • Новость часаСилуанов: Бюджет дополнительно получит 200 млрд рублей из-за роста цен на нефть
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России
    The Guardian: Деятелей кино и ТВ склоняют участвовать в пропаганде НАТО
    Эксперт оценил вероятность атаки США на Кубу
    Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин с материка
    Песков сообщил о важном выступлении Путина на параде 9 Мая
    Дрозденко сообщил о массированной атаке на порт Приморск
    Times: Ирландия планирует выселить тысячи украинских беженцев
    Дмитриев заявил о приближении крупнейшего в истории энергокризиса
    Подполковник Хасан Тумгоев из Ингушетии получил звание Героя России посмертно
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    0 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    9 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    17 комментариев
    3 мая 2026, 15:24 • Новости дня

    Армия Израиля ошибочно перехватила свои снаряды на границе с Ливаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила ракеты-перехватчики на ложные цели, неправильно идентифицировав снаряды, выпущенные ее солдатами на юге Ливана, сообщил армейский источник.

    Армия обороны Израиля ошибочно запустила ракеты-перехватчики по своим же снарядам на границе с Ливаном, передает ТАСС. Как сообщил армейский источник агентству, инцидент произошел после того, как солдаты ЦАХАЛ открыли огонь на юге Ливана.

    По словам источника, несколько выпущенных снарядов были ошибочно классифицированы израильскими военными как подозрительные воздушные цели. «Соответственно, были запущены ракеты-перехватчики», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ливана запретили военную деятельность организации «Хезболла».

    Армия Израиля вошла на территорию Ливана.

    В результате ударов Израиля по Ливану погибли 31 человек.

    2 мая 2026, 19:55 • Новости дня
    Семь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

    Reuters: Страны ОПЕК+ предварительно договорились увеличить лимит нефтедобычи

    Tекст: Мария Иванова

    Семь государств альянса намерены в июне нарастить добычу на 188 тыс. баррелей в сутки, продолжая прежний курс вопреки недавнему выходу ОАЭ из соглашения, отмечает Reuters.

    Представители семи государств, включая Россию и Саудовскую Аравию, согласовали новые квоты на июнь, передает РИА «Новости».

    «Семь стран ОПЕК+ достигли принципиального соглашения о повышении целевых показателей добычи нефти примерно на 188 тыс. баррелей в сутки в июне, продолжая реализацию планов, несмотря на выход ОАЭ, сообщили два источника, знакомые с позицией ОПЕК+, накануне заседания по вопросам политики в воскресенье», – отмечается в публикации Reuters.

    Рост предельного уровня сопоставим с майским увеличением на 206 тыс. баррелей. Из этого объема просто исключили долю Эмиратов, которые покинули организацию с 1 мая. Подобное решение демонстрирует приверженность участников альянса прежней стратегии.

    Однако фактическое увеличение квот окажется символическим. Судоходство через Ормузский пролив, который является главным маршрутом поставок сырья из Персидского залива, все еще ограничено. Встреча сторон пройдет в онлайн-формате в воскресенье.

    Во вторник Минэнерго ОАЭ объявило о выходе из объединения, назвав этот шаг стратегическим. При этом руководство организации не знало о намерениях страны досрочно покинуть альянс.

    Кремль выразил надежду на сохранение ОПЕК+ после выхода ОАЭ.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что Россия продолжит сотрудничество с ОПЕК+, считая этот механизм эффективным для регулирования нефтяного рынка.

    Комментарии (2)
    2 мая 2026, 21:43 • Новости дня
    Axios: Конфликт в Иране усугубил раскол между ОАЭ и Саудовской Аравией

    Tекст: Вера Басилая

    Затяжное противостояние США и Ирана спровоцировало глубокие разногласия между Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией, пишет Axios.

    По данным Axios, отношения между ОАЭ и Саудовской Аравией серьезно обострились на фоне войны США и Ирана. В результате этого ОАЭ делают ставку на партнерство с Израилем, а Саудовская Аравия сближается с Турцией и Пакистаном, передает РБК.

    Источники издания в США и регионе отмечают, что администрация Белого дома долго не осознавала масштаб разногласий и решила не вмешиваться. В начале конфликта госсекретарь США Марко Рубио прямо заявил Эр-Рияду и Абу-Даби: «США не будут принимать чью-либо сторону».

    Высокопоставленные чиновники высказывают опасения, что после окончания войны союзники США могут стать еще более враждебны друг к другу.

    Ключевой причиной разногласий называют личную неприязнь лидеров ОАЭ и Саудовской Аравии, а также противоположные позиции по конфликту в Иране. ОАЭ, изначально выступавшие против военной эскалации, теперь требуют довести конфликт до победного конца, тогда как Саудовская Аравия стремится к его скорейшему завершению из-за ущерба для своей экономики.

    Экономическая напряженность усилилась после решения ОАЭ выйти из ОПЕК с 1 мая, чтобы самостоятельно регулировать добычу нефти. Такое решение вызвало возмущение наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, а, по словам источника, саудовцы были «ошеломлены и разгневаны» на саммите в Джидде.

    Несмотря на внутренние противоречия, обе страны сохраняют крупные энергетические и финансовые ресурсы и продолжают сотрудничать с США в сфере безопасности, что, по мнению аналитиков, только укрепилось в ходе конфликта с Ираном.

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

    Итальянская газета La Repubblica спрогнозировала усиление раскола на Ближнем Востоке из-за самостоятельной политики стран Персидского залива.

    Как сообщила газета Junge Wel, выход ОАЭ из ОПЕК может перерасти в конфликт с Саудовской Аравией.

    Комментарии (2)
    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 00:45 • Новости дня
    Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США

    Tasnim: План Ирана по урегулированию конфликта с США состоит из 14 пунктов

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран подготовил программу мирного разрешения конфликта с США и Израилем из 14 пунктов, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на агентство Tasnim.

    Иранский план включает в себя выплату репараций Тегерану. Программа также предполагает создание нового механизма судоходства в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim и Press TV.

    Отмечается, что «США предложили прекращение огня на два месяца, однако Иран настаивает на том, чтобы вопросы были решены за 30 дней, смещая фокус с возобновления перемирия на полноценное окончание войны».

    Среди основных требований Тегерана также значатся гарантии неповторения военной агрессии и уход американских вооруженных сил с иранской периферии. Кроме того, Иран требует снять санкции, разморозить свои активы за рубежом и прекратить блокаду Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны, включающую предложение обсудить условия разблокировки Ормузского пролива. Белый дом направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 03:55 • Новости дня
    Белый дом заявил о желании уничтожить ракетный потенциал Ирана
    Белый дом заявил о желании уничтожить ракетный потенциал Ирана
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США хотели бы полностью ликвидировать ракетный потенциал Ирана, заявил Белый дом.

    По версии США, в настоящее время Иран сохранил лишь 15% своих первоначальных мощностей по выпуску ракет. Такое сокращение стало результатом недавних ударов со стороны США и Израиля, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пригрозил отвечать на атаки со стороны США продолжительными и болезненными ударами, даже если американские действия будут ограниченными.

    Белый дом письменно уведомил Конгресс США о том, что конфликт в Иране завершен, но дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала.

    Комментарии (4)
    2 мая 2026, 16:33 • Новости дня
    Иранский генерал предсказал возобновление конфликта с США

    Иранский генерал Асади предсказал возобновление конфликта с США

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский генерал Мохаммад Джафар Асади предупредил о вероятности возобновления конфликта с США из-за несоблюдения договоренностей Вашингтоном.

    Иранский генерал Мохаммад Джафар Асади заявил о высокой вероятности возобновления конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

    Причиной этому, по его словам, выступают несоблюдение Соединенными Штатами ранее взятых на себя обязательств и сохраняющаяся напряженность между странами, несмотря на готовность Ирана к переговорам.

    «Вероятность возобновления конфликта между Ираном и США остается высокой», – подчеркнул Асади. Генерал отметил, что действия и заявления американских официальных лиц направлены прежде всего на работу с общественным мнением, попытку сдержать падение цен на нефть и разрешить сложную ситуацию, в которую сами Соединенные Штаты себя загнали.

    Бригадный генерал сообщил, что иранские вооруженные силы полностью готовы к возможным новым авантюрам и просчетам со стороны США. Он добавил, что нестабильное перемирие усиливает риск обострения ситуации.

    Президент США уведомил Конгресс о завершении конфликта с Ираном.

    IRNA сообщает, что Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 17:41 • Новости дня
    Трамп назвал чушью данные о недовольстве американцев

    Трамп назвал фейком данные о недовольстве американцев войной с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ложными опросы о недовольстве граждан военной операцией против Ирана, добавив, что повторил бы свое решение.

    Президент США во время выступления во Флориде назвал чушью результаты опросов, демонстрирующих недовольство американцев военной операцией против Ирана.

    «Если вы почитаете фейковые опросы, там говорится: «Одобрение всего 20% или 25%» – это чушь», – заявил американский лидер. Он подчеркнул, что большинство согласны с недопустимостью появления у Ирана ядерного оружия.

    Президент США добавил, что несмотря на возможные негативные экономические последствия для фондового рынка и цен на нефть, у него не было иного выбора. По словам американского лидера, он должен был поступить правильно, чтобы не позволить Ирану обзавестись ядерным оружием. По его словам, он принял решение о начале операции против Ирана осознанно и повторил бы его снова.

    В исследовании Reuters/Ipsos сообщается, что уровень поддержки президента США к концу апреля снизился до 34%, что стало минимальным показателем за весь срок его президентства. В Reuters также отметили, что причиной этого стало разочарование американцев действиями главы Белого дома, в том числе из-за непопулярной войны с Ираном.

    Белый дом официально уведомил Конгресс США об окончании военной операции против Ирана.

    Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    Главы МИД Ирана и Катара обсудили переговоры с США

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с премьер-министром Катара, чтобы обсудить текущее состояние дипломатических контактов с Вашингтоном.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи созвонился с премьером и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом бен Джассемом Аль Тани, сообщает «Интерфакс».

    Главной темой беседы стали дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

    «Аракчи проинформировал Аль Тани о текущем состоянии переговоров с США по поиску способа завершения конфликта», – говорится в сообщении телеканала «Аль-Джазира».

    Катарский премьер выразил полную поддержку посредническим усилиям Дохи, направленным на мирное разрешение ситуации. Он также подчеркнул критическую важность свободы судоходства в Ормузском проливе, отметив необходимость ее скорейшего восстановления.

    Ранее в субботу иранский генерал Мохаммад Джафар Асади предупредил о вероятности возобновления конфликта с США из-за несоблюдения договоренностей Вашингтоном.

    Президент США накануне уведомил Конгресс о завершении конфликта с Ираном.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 19:07 • Новости дня
    Эксперты заявили о грядущем дефиците медицинского пластика в больницах Франции

    Профсоюзы заявили о грядущем дефиците медицинского пластика в больницах Франции

    Tекст: Мария Иванова

    Перебои с поставками сырья из-за ситуации в Ормузском проливе могут оставить европейские клиники без шприцев, масок и катетеров китайского производства.

    Угроза дефицита пластиковых изделий в больницах Франции возникла на фоне фактической блокировки Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Глава профсоюза производителей пластмасс Plastalliance Жозеф Тайефе заявил: «Сегодня есть все причины для беспокойства. Пластик, используемый в медицинской сфере, более редкий, и спрос на него также гораздо выше, так что мы окажемся в напряженной ситуации с нехваткой продукции».

    Специализированный пластик необходим для изготовления шприцев, защитных масок, перчаток и катетеров. Основным поставщиком этих товаров в республику традиционно выступает Китай. Однако из-за проблем с логистикой на Ближнем Востоке азиатские предприятия испытывают дефицит сырья, что уже привело к замедлению производства.

    При этом министерство здравоохранения Франции заверило, что клиники обладают достаточными запасами материалов и угрозы реального дефицита пока нет. В то же время перекрытие Ормузского пролива, ключевого маршрута для экспорта углеводородов, спровоцировало рост мировых цен на топливо и промышленную продукцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении возобновить диалог с Ираном для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун призвал к скорейшему снятию ограничений в регионе с обеих сторон.

    Вице-спикер иранского парламента Али Никзад назвал контроль над этой стратегической акваторией исключительной суверенной привилегией Исламской Республики.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 03:14 • Новости дня
    Трамп: Иран еще не заплатил достаточно высокую цену за свои действия

    Tекст: Антон Антонов

    Вряд ли предложение Ирана по урегулированию конфликта с США окажется приемлемым, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Скоро я рассмотрю план, который Иран только что нам направил, но не могу представить, что он будет приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет», – приводит слова президента РИА «Новости».

    Кроме того, американский лидер счел возможной работу нефтяных компаний США в Иране в будущем. При этом возможные детали подобного сотрудничества он раскрывать не стал.

    Также президент США допустил вероятность возобновления военных ударов по иранской территории. Он назвал такой сценарий вполне возможным, однако отказался уточнять, какие именно события могут спровоцировать новые атаки со стороны Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Тегеран передал Вашингтону инициативу по завершению войны. Белый дом направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 19:37 • Новости дня
    Танкер с индийским газом успешно прошел через Ормузский пролив

    Судно MT Sarv Shakti с партией СПГ благополучно пересекло Ормузский пролив

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на фактическую блокаду важнейшего ближневосточного маршрута, крупнотоннажный газовоз MT Sarv Shakti с десятками тысяч тонн сжиженного топлива беспрепятственно покинул опасную акваторию и направился в Индию.

    Транспортирующий топливо корабль MT Sarv Shakti благополучно миновал опасную зону, передает РИА «Новости». На борту судна находятся 20 членов экипажа, 18 из которых являются гражданами Индии.

    Индийское агентство ANI приводит точные данные о рейсе. «Согласно официальным источникам, MT Sarv Shakti... везущий 46 313 метрических тонн СПГ (индийский груз) с 20 членами экипажа на борту, включая 18 индийцев, сегодня, 2 мая, благополучно пересек Ормузский пролив и, как ожидается, прибудет в Вишакхапатнам 13 мая», – отмечается в сообщении.

    Ранее посол Ирана в Нью-Дели Мохаммад Фатхали заверил, что индийские суда могут без ограничений и в полной безопасности осуществлять транзит через пролив.

    Эскалация ситуации вокруг Ирана привела к фактической блокировке этого важнейшего маршрута поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива. Данный кризис уже спровоцировал рост мировых цен на топливо и промышленную продукцию.

    Ранее сообщалось, что супертанкер Sarv Shakti, пунктом назначения которого является Индия, предпринимает попытку пройти Ормузский пролив.

    В конце апреля мониторинговые ресурсы зарегистрировали проход танкера-газовоза со сжиженным природным газом через Ормузский пролив.

    До этого Индия провела восемь судов с топливом по данному маршруту.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 05:16 • Новости дня
    ВВС Иордании нанесли удар по югу Сирии

    ВВС Иордании разбомбили склады с оружием на границе Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Военно-воздушные силы Иордании провели операцию по ликвидации складов с оружием и наркотиками на сирийско-иорданской границе, сообщило министерство обороны королевства. Al Ekhbariya со ссылкой на источники указывает, что удар был нанесен в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии.

    Целью атаки ВВС стали «места незаконной торговли оружием и наркотиками на северной границе королевства», передает РИА «Новости» со ссылкой на Petra.

    «Операция была направлена на производственные мощности, мастерские и склады, откуда торговцы перевозят оружие и наркотики на территорию Иордании», – отметили в министерстве обороны.

    В оборонном ведомстве добавили, что главной задачей проведенных мероприятий стало пресечение проникновения опасных грузов на территорию государства.

    Al Ekhbariya указывает, что серия авиаударов нанесена по штабу вооруженных групиировок в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иордания не первый год использует войска для борьбы с поставками наркотиков из Сирии.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 02:55 • Новости дня
    Американские военные перебросили третий беспилотник MQ-4C Triton в Иорданию

    Tекст: Антон Антонов

    Военно-морские силы Соединенных Штатов направили на авиабазу Аль-Хусейн в Иордании очередной стратегический разведывательный дрон MQ-4C Triton, сообщил портал Itamilradar.

    Аппарат прибыл на Ближний Восток с итальянского острова Сицилия. Прежде этот разведывательный беспилотник постоянно базировался на военном аэродроме Сигонелла. Теперь на иорданской территории размещены по меньшей мере три подобных БПЛА, передает «Интерфакс» со ссылкой на Itamilradar.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле MQ-4C Triton, запущенный с территории Иордании, патрулировал воздушное пространство над Персидским заливом. Northrop Grumman MQ-4C Triton способен в режиме реального времени передавать разведывательную информацию и вести наблюдение за обширными морскими и сухопутными территориями.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 17:05 • Новости дня
    Жертвами израильских атак с 2 марта стали 2659 ливанцев

    С начала марта жертвами ударов Израиля стали более 2,6 тыс. ливанцев

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки действующему перемирию, очередные удары израильской армии по южным районам Ливана за минувшие сутки унесли жизни еще 41 человека, а общее число жертв достигло 2659 человек.

    По меньшей мере 41 человек погиб и еще 89 получили ранения за прошедшие сутки в результате ударов израильской авиации и артиллерии по южным районам Ливана. Атаки продолжаются, несмотря на установленный 17 апреля режим прекращения огня, передает ТАСС.

    «Общее число убитых граждан с начала военной эскалации 2 марта достигло 2659, раненых – 8183», – сообщили в Минздраве республики.

    В ведомстве ожидают, что количество жертв и пострадавших может увеличиться. Израильские силы продолжают наносить удары по населенным пунктам, которые считаются оплотами шиитской организации «Хезболла».

    Ранее сообщалось что израильская авиация разбомбила два десятка поселений на юге Ливана.

    В конце апреля в результате налета израильских ВВС на юге Ливана погибла семья из пяти человек.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 00:58 • Новости дня
    МИД Италии заявил Ирану о недопустимости военной ядерной программы

    Глава МИД Италии Таяни заявил Ирану о недопустимости военной ядерной программы

    Tекст: Антон Антонов

    Италия категорически отвергает возможность разработки Тегераном военной ядерной программы, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни иранскому коллеге Аббасу Аракчи.

    МИД Италии сообщил, что «Таяни выразил глубокую обеспокоенность итальянского правительства по поводу растущей напряженности в регионе, подчеркнув необходимость избегать дальнейшей эскалации», передает РИА «Новости».

    Таяни обратил внимание на важность скорейшего достижения договоренностей с США о прекращении огня. Дипломат пояснил, что возобновление безопасного судоходства поможет предотвратить продовольственный кризис в странах Африки. Особое внимание министры уделили атомным разработкам.

    Вице-премьер подчеркнул, что создание Тегераном ядерного арсенала является красной линией для Рима. Подобные шаги способны спровоцировать опасную гонку вооружений на Ближнем Востоке и нанести удар по международной безопасности, заявил МИД Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны. Белый дом направил официальное послание Конгрессу США о полном прекращении конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (3)
    3 мая 2026, 01:47 • Новости дня
    Иран назвал захват американцами торгового судна нарушением международного права

    Представитель МИД Ирана Багаи обвинил США в нарушении международного права

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран считает захват американцами иранского судна нарушением международного права, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

     «Мировое сообщество, государства-члены и генеральный секретарь ООН должны решительно отвергать любую нормализацию подобных вопиющих нарушений международного права», – приводит слова Багаи РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США сами сравнили американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством. В Белом доме назвали такие действия очень прибыльным делом. В апреле Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о захвате торгового судна Touska, которое пыталось прорвать блокаду в районе Оманского залива.

    Комментарии (0)
    Главное
    Американист объяснил планы Трампа вывести более 5 тыс. американских военных из Германии
    Песков объяснил призыв Путина «не зацикливаться на запретах»
    Транзитные поезда в Калининград остановились из-за аварии в Литве
    Президент Кубы Диас-Канель заявил о беспрецедентном уровне угрозы со стороны США
    Минтруд расширил список профессий для альтернативной службы
    Волонтеры начали очищать животных от мазута после пожара в Туапсе
    Израиль одобрил закупку новых эскадрилий F-35 и F-15IA

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США

    Весьма осторожный обычно немецкий канцлер внезапно ввязался в публичную перепалку с президентом США – и добился заявлений о выводе части американского военного контингента из ФРГ. Какова подоплека этого конфликта между Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом – и чем он в итоге закончится? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации