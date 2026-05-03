У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.5 комментариев
Беспилотники ВСУ ранили шесть мирных жителей в Белгородской области
Серия налетов вражеских дронов на приграничные населенные пункты обернулась осколочными ранениями и баротравмами для нескольких жителей Белгородской области.
В результате серии ударов украинских летательных аппаратов по территории региона ранения получили шесть человек, передает РИА «Новости». «Шесть мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ», – написал губернатор Вячеслав Гладков в своем официальном канале.
В поселке Октябрьский водитель грузовика получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Кроме того, в Шебекино после удара по двум многоквартирным домам пострадала женщина. Врачи диагностировали у нее баротравму и касательное ранение головы.
Еще одна местная жительница была ранена в Грайвороне при атаке дрона на легковой автомобиль. Также в Белгороде за медицинской помощью обратились три женщины, пострадавшие ранее в поселке Дубовое.
Ранее зампред правительства Херсонской области Сергей Черевко сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по двору жилого дома на границе Херсонской и Запорожской областей ранения получили трое несовершеннолетних.