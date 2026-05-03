Беспилотники ВСУ ранили шесть мирных жителей в Белгородской области

Tекст: Ольга Иванова

В результате серии ударов украинских летательных аппаратов по территории региона ранения получили шесть человек, передает РИА «Новости». «Шесть мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ», – написал губернатор Вячеслав Гладков в своем официальном канале.

В поселке Октябрьский водитель грузовика получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Кроме того, в Шебекино после удара по двум многоквартирным домам пострадала женщина. Врачи диагностировали у нее баротравму и касательное ранение головы.

Еще одна местная жительница была ранена в Грайвороне при атаке дрона на легковой автомобиль. Также в Белгороде за медицинской помощью обратились три женщины, пострадавшие ранее в поселке Дубовое.

Ранее зампред правительства Херсонской области Сергей Черевко сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по двору жилого дома на границе Херсонской и Запорожской областей ранения получили трое несовершеннолетних.



