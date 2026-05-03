У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.5 комментариев
СК возбудил дело о халатности после пожара в Красноярском крае
Уголовное дело по статье о халатности возбуждено после крупного пожара в селе Кучерово Красноярского края, в результате которого сгорели жилые дома сорока двух человек, сообщили в региональном ГСУ СК России.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что следователи рассматривают действия должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность, и устанавливают точный размер ущерба, передает ТАСС.
Пожар начался днем 3 мая в одном из домов на улице Комсомольской и из-за сильного ветра быстро охватил соседние постройки. По данным главы округа Петра Малышкина, полностью уничтожены девять домов, где проживали сорок два человека. Ранее поступали сообщения о повреждении 14 двухквартирных строений.
В региональной прокуратуре уточнили, что предварительной причиной происшествия стало неосторожное обращение местного жителя с печным отоплением. По этому факту возбуждено еще одно уголовное дело – по статье о неосторожном уничтожении имущества. Также прокуратура и МВД занимаются восстановлением документов пострадавших.