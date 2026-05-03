Рейв на французском полигоне обернулся травмами 30 участников
На военном полигоне близ французского Буржа рейв-вечеринка завершилась массовыми пострадавшими, несколько участников в тяжелом состоянии, часть попала в больницы после употребления запрещенных веществ.
Инцидент произошел на военном полигоне в департаменте Шер возле города Бурж, сообщает РИА «Новости». Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что в ходе рейв-вечеринки пострадали более 30 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.
По его словам, «было зарегистрировано 28 пострадавших в легком состоянии и 5 крайне тяжелых состояний, 12 человек были доставлены в больницы, в том числе в связи с употреблением наркотиков». Министр ранее лично прибыл на место проведения мероприятия.
Телеканал BFMTV передал, что с начала вечеринки 1 мая правоохранители зафиксировали большое количество правонарушений, включая 75 случаев незаконного хранения наркотиков. Во время рейва на полигоне также обнаружили два неразорвавшихся боеприпаса: один снаряд специалисты по разминированию уже забрали для уничтожения, над вторым, по словам Нуньеса, продолжаются работы.
1 мая сообщалось, что около французского города Бурж любители электронной музыки организовали масштабный фестиваль на закрытой территории, где могут находиться взрывоопасные предметы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году на музыкальном фестивале во Франции неизвестные укололи шприцами 145 человек.