Гладков сообщил о сбитых воздушных целях в Белгородской области
В Белгородской области системы противовоздушной обороны сбили воздушные цели, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами сработала наша система ПВО – сбиты воздушные цели противника. Предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях на данный момент не поступала», – сообщил Гладков на платформе Max.
Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО в течение четырех часов сбили 52 украинских беспилотника самолетного типа на территории нескольких регионов России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Гладков сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника в Шебекинском округе пострадала мирная жительница.