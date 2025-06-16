Представитель КСИР доложил о начале девятой волны атаки на Израиль

Fars: В КСИР сообщили о девятой волне атак в рамках операции «Правдивое обещание»

Tекст: Ирма Каплан

«Представитель КСИР заявил, что несколько минут назад началась девятая волна операции «Правдивое обещание 3», которая будет продолжаться непрерывно до рассвета», – передает Telegram-канал агентства новостей Fars.

В КСИР добавили, что девятая волна атак – это искреннее выполнение обещания из нескольких ингредиентов: ракет и беспилотников.

Напомним, обмен ударами между Израилем и Ираном происходит по несколько раз в сутки. Израильская сторона настаивает на продолжении кампании до ликвидации иранской ядерной программы, тогда как представители Ирана заявляют о намерении продолжать ответные обстрелы до прекращения израильских бомбардировок.Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Мехрабад в Тегеране взрыв прогремел рядом с ангаром для истребителей, но инфраструктура и взлетно-посадочная полоса не пострадали.

МИД России проинструктировал россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации существуют на данный момент.