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Представитель КСИР доложил о начале девятой волны атаки на Израиль
Fars: В КСИР сообщили о девятой волне атак в рамках операции «Правдивое обещание»
Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале девятой волны непрерывных атак по Израилю, которая продлится до рассвета, передает Fars.
«Представитель КСИР заявил, что несколько минут назад началась девятая волна операции «Правдивое обещание 3», которая будет продолжаться непрерывно до рассвета», – передает Telegram-канал агентства новостей Fars.
В КСИР добавили, что девятая волна атак – это искреннее выполнение обещания из нескольких ингредиентов: ракет и беспилотников.
Напомним, обмен ударами между Израилем и Ираном происходит по несколько раз в сутки. Израильская сторона настаивает на продолжении кампании до ликвидации иранской ядерной программы, тогда как представители Ирана заявляют о намерении продолжать ответные обстрелы до прекращения израильских бомбардировок.Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Мехрабад в Тегеране взрыв прогремел рядом с ангаром для истребителей, но инфраструктура и взлетно-посадочная полоса не пострадали.
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