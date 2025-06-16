МИД дал рекомендации россиянам, как покинуть Израиль и Иран

Tекст: Евгения Караваева

Не приближаться к военным и государственным объектам, избегать массовых скоплений людей, не фотографировать и не снимать видео, выполнять указания местных властей и при необходимости направляться в укрытия. Такие рекомендации дал МИД России согражданам, находящимся в зоне конфликта Израиля и Ирана, в своем Telegram-канале.

Из-за закрытия воздушного пространства Ирана гражданам России предлагается покидать страну через погранпереход «Астара» в Азербайджан. Однако граница с Ираном сейчас закрыта из-за карантинных ограничений в Азербайджане, поэтому для согласования разовых разрешений на проход необходимо заранее отправить заявку на электронную почту Посольства России в Тегеране. В письме требуется указать фамилию, имя, отчество на русском и английском языках, дату рождения, данные паспорта, срок его действия, отметку о въезде и контактные телефоны.

Для проезда из Астары в Баку ежедневно ходят рейсовые автобусы, отправление в 08.00 и 9.00, время в пути – около четырех часов, стоимость билета – 11 манатов (примерно семь долларов). Также доступны такси, а обмен валюты возможен в отделении «Kapital Bank». Из Баку в Россию ежедневно выполняется до 20 прямых авиарейсов различными авиакомпаниями.

Из Израиля можно выехать в сопредельные Египет (КПП «Менахем Бегин»/Таба) или Иорданию (КПП «Шейх Хусейн»).

МИД России призывает внимательно следить за информацией от российских загранучреждений, авиакомпаний и туроператоров. В случае возникновения экстренных ситуаций рекомендуется обращаться в российские посольства в Иране, Азербайджане и Израиле.

Круглосуточная горячая линия департамента ситуационно-кризисного центра МИД: +7-495-695-4545, эл. почта dskc@mid.ru.

Россия эвакуировала более 300 человек из Ирана. Спецборт МЧС России доставил их в Москву.

Как писалага зета ВЗГЛЯД в понедельник, Израиль нанес удар по зданию гостелерадио Ирана. Тегеран в ближайшие часы планирует атаковать израильские военные объекты, среди которых названа стратегическая авиабаза.