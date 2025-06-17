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В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога после пуска ракет из Ирана
Воздушная тревога объявлена в Тель-Авиве после запуска ракет из Ирана
В Тель-Авиве и ряде других регионов Израиля объявлена воздушная тревога после того на фоне ракетных запусков с территории Ирана, сообщили в Армии обороны Израиля.
В ряде районов Израиля была активирована воздушная тревога из-за запуска ракет из Ирана, передает ТАСС.
По данным армейской пресс-службы, сирены сработали в нескольких городах страны, в том числе в Тель-Авиве.
Корреспондент отметил, что в небе над Тель-Авивом были слышны взрывы.
Армия обороны Израиля нанесла масштабные удары по военным объектам в Иране в ночь на вторник.
Иранские военные обратились к жителям израильского Бней-Брака с призывом срочно эвакуироваться из-за планируемых ударов.