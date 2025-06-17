Израильские ВВС ночью атаковали склады ракет и базы дронов в Иране

Tекст: Александра Юдина

В сообщении армии отмечается, что атаки были совершены по складам ракет класса «земля-земля», а также по инфраструктуре, связанной с их запуском, передает РИА «Новости».

Кроме того, по данным израильских военных, удары пришлись на пусковые установки ракет класса «земля-воздух» и на места хранения беспилотников на западе Ирана. По словам представителей армии, все цели относились к критически важным объектам иранских вооруженных сил.

Напомним, после атаки Израиля на Иран в ночь на 13 июня член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщил, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля. Позже глава МИД Омана объявил об отмене переговоров Ирана и США в Маскате.