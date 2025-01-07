То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.5 комментариев
МИД Катара сообщил о технических переговорах по прекращению огня в Газе
В Дохе и Каире состоялись технические переговоры с целью прекращения военных действий в Газе, в которых приняли участие представители сторон конфликта и посредники.
В Катаре и Египте проходят технические переговоры, направленные на достижение соглашения о прекращении огня в палестинском секторе Газа, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари на пресс-конференции. Переговоры проходят с участием сторон конфликта и посредников.
Аль-Ансари отметил, что делегации, занимающиеся переговорами, регулярно встречаются в Дохе и Каире. Он подчеркнул, что посреднические усилия продолжаются и технические встречи являются важной частью процесса. Это подчеркивает серьезность намерений участников достичь прекращения военных действий.
Переговоры в Катаре и Египте демонстрируют международное стремление урегулировать конфликт в Газе. Участие посредников из разных стран может способствовать достижению стабильного мира в регионе.
Ранее ХАМАС подтвердило, что в Дохе начнется новый раунд непрямых переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа, которые включают обсуждение вывода израильских военных и возвращения перемещенных лиц.