МИД Катара сообщил о технических переговорах по прекращению огня в Газе

Tекст: Ольга Иванова

В Катаре и Египте проходят технические переговоры, направленные на достижение соглашения о прекращении огня в палестинском секторе Газа, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари на пресс-конференции. Переговоры проходят с участием сторон конфликта и посредников.

Аль-Ансари отметил, что делегации, занимающиеся переговорами, регулярно встречаются в Дохе и Каире. Он подчеркнул, что посреднические усилия продолжаются и технические встречи являются важной частью процесса. Это подчеркивает серьезность намерений участников достичь прекращения военных действий.

Переговоры в Катаре и Египте демонстрируют международное стремление урегулировать конфликт в Газе. Участие посредников из разных стран может способствовать достижению стабильного мира в регионе.

Ранее ХАМАС подтвердило, что в Дохе начнется новый раунд непрямых переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа, которые включают обсуждение вывода израильских военных и возвращения перемещенных лиц.