Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Стало известно о новых переговорах по прекращению огня в Газе
ХАМАС подтвердило проведение переговоров с Израилем о прекращении огня в Газе
ХАМАС подтвердило, что в Дохе начнется новый раунд непрямых переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа, которые включают обсуждение вывода израильских военных и возвращения перемещенных лиц.
Как сообщает ТАСС, палестинское движение ХАМАС подтвердило проведение нового раунда непрямых переговоров с Израилем, которые состоятся третьего января в Дохе. Основной темой обсуждений станет полное прекращение огня в секторе Газа. Также в повестку дня включены вопросы вывода израильских военных из региона и возвращения перемещенных лиц в их дома на территории анклава.
«Сегодня, в пятницу, в столице Катара Дохе возобновляются непрямые переговоры по Газе, в ходе которых будет обсуждаться полное прекращение огня [в анклаве], вывод из Газы израильских военных и возвращение перемещенных лиц в свои дома на всей территории сектора», – говорится в заявлении ХАМАС.
В опубликованном заявлении не указано, планируют ли стороны обсуждать вопрос обмена израильских заложников, удерживаемых в Газе, на палестинских заключенных.
Израильский политолог Саймон Ципис в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ХАМАС и Израиль заинтересованы в мирных переговорах, и Россия может стать подходящим кандидатом на роль переговорщика.