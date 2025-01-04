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Израильский авиаудар в Хан-Юнисе привел к гибели пяти человек
Пять человек погибли и семь ранены в результате авиаударов Израиля в Хан-Юнисе
В результате израильского авиаудара по автомобилю в Хан-Юнисе юга Газы погибли пять человек, ранения получили семь человек после ударов по жилым домам в зоне Аль-Маваси и палаточному лагерю в Дейр-эль-Балахе.
Как передает ТАСС, израильский авиаудар по автомобилю в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа привел к гибели пяти человек. Катарский телеканал Al Jazeera сообщает, что израильские удары также нанесли разрушения жилым домам в гуманитарной зоне Аль-Маваси, где пострадали семь человек.
В результате бомбардировки палаточного лагеря в окрестностях больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе в центральной части палестинского анклава также были зафиксированы пострадавшие.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Эта атака сопровождалась убийствами мирных жителей и захватом заложников, что стало ответом на действия Израиля против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В ответ Израиль объявил полную блокаду Газы, начал наносить ответные удары и наземную операцию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, истребители израильских ВВС нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, Ливане и секторе Газа. На заседании Совета Безопасности ООН палестинский дипломат выразил глубокое уважение к погибшему врачу из Газы, зачитав его послание, найденное на доске больницы после израильского авиаудара. Серия израильских авиаударов по Йемену привела к гибели девяти человек и разрушению ключевых объектов инфраструктуры, включая электростанции и нефтяные сооружения.