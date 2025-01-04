Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Дипломат из Палестины зачитал послание погибшего врача
Палестинский дипломат со слезами зачитал послание убитого врача из Газы в ООН
На заседании Совета Безопасности ООН палестинский дипломат выразил глубокое уважение к погибшему врачу из Газы, зачитав его послание, найденное на доске больницы после израильского авиаудара.
Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур со слезами зачитал перед Советом Безопасности ООН послание убитого врача из сектора Газа, передает ТАСС. Доктор Махмуд Абу Нуджайла, работавший в больнице «Аль-Ауда», написал его незадолго до своей гибели в результате израильского авиаудара в ноябре 2023 года.
В своем последнем послании доктор Нуджайла оставил слова: «Те, кто останутся до конца, расскажут историю. Мы сделали все, что могли. Помните нас». Эти слова нашли на доске, где он работал. Мансур подчеркнул, что это свидетельство мужества и преданности медиков, трудившихся в нечеловеческих условиях.
Он отметил, что утрата доктора Нуджайлы является трагедией не только для Газы, но и для всего мира. Эта эмоциональная речь прозвучала на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, связанного с событиями 7 октября 2023 года.
Ситуация в регионе стала критической после проникновения вооруженных сторонников ХАМАС из Газы на израильскую территорию, что привело к военным действиям. Израиль начал операцию с целью уничтожения структур ХАМАС и освобождения заложников. Боевые действия продолжаются, увеличивая напряженность в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, начнется новый раунд непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем в Дохе о прекращении огня в секторе Газа, включая обсуждение вывода израильских военных и возвращения перемещенных лиц. Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по 40 объектам ХАМАС в Газе, среди которых были командные центры. Истребители израильских ВВС нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, Ливане и секторе Газа.