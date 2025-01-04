Дипломат из Палестины зачитал послание погибшего врача

Палестинский дипломат со слезами зачитал послание убитого врача из Газы в ООН

Tекст: Денис Тельманов

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур со слезами зачитал перед Советом Безопасности ООН послание убитого врача из сектора Газа, передает ТАСС. Доктор Махмуд Абу Нуджайла, работавший в больнице «Аль-Ауда», написал его незадолго до своей гибели в результате израильского авиаудара в ноябре 2023 года.



В своем последнем послании доктор Нуджайла оставил слова: «Те, кто останутся до конца, расскажут историю. Мы сделали все, что могли. Помните нас». Эти слова нашли на доске, где он работал. Мансур подчеркнул, что это свидетельство мужества и преданности медиков, трудившихся в нечеловеческих условиях.

Он отметил, что утрата доктора Нуджайлы является трагедией не только для Газы, но и для всего мира. Эта эмоциональная речь прозвучала на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, связанного с событиями 7 октября 2023 года.

Ситуация в регионе стала критической после проникновения вооруженных сторонников ХАМАС из Газы на израильскую территорию, что привело к военным действиям. Израиль начал операцию с целью уничтожения структур ХАМАС и освобождения заложников. Боевые действия продолжаются, увеличивая напряженность в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, начнется новый раунд непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем в Дохе о прекращении огня в секторе Газа, включая обсуждение вывода израильских военных и возвращения перемещенных лиц. Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по 40 объектам ХАМАС в Газе, среди которых были командные центры. Истребители израильских ВВС нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, Ливане и секторе Газа.

