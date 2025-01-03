Израиль заявил о поражении 40 объектов ХАМАС в Газе

Tекст: Алексей Дегтярев

В результате авиаударов уничтожены центры командования и управления, а также пункты сбора членов организации, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение армии.

Некоторые из подвергшихся атаке объектов находились на территории, ранее занимаемой школами. ВВС Израиля провели операцию в течение последнего дня, нанося удары по различным целям, связанным с ХАМАС.

В конце декабря в результате израильского авиаудара по северу Газы погибли около 50 человек, среди них пять медицинских сотрудников.