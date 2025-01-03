Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Израиль заявил о поражении 40 объектов ХАМАС в Газе
Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по 40 объектам ХАМАС, включая командные центры, в Газе, сообщили в армии Израиля в пятницу.
В результате авиаударов уничтожены центры командования и управления, а также пункты сбора членов организации, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение армии.
Некоторые из подвергшихся атаке объектов находились на территории, ранее занимаемой школами. ВВС Израиля провели операцию в течение последнего дня, нанося удары по различным целям, связанным с ХАМАС.
В конце декабря в результате израильского авиаудара по северу Газы погибли около 50 человек, среди них пять медицинских сотрудников.