ВВС Израиля нанесли удары по Сирии, Ливану и сектору Газа

Tекст: Антон Антонов

В Сирии были атакованы цели в окрестностях Алеппо: оборонные предприятия, склады вооружений и научно-исследовательский центр. Кроме того, атаке подвергся военный аэродром в провинции Эс-Сувейда и военная база к югу от Дамаска, передает ТАСС со ссылкой на Naharnet.

Армейская пресс-служба сообщила, что ВВС Израиля нанесли удар по ракетным установкам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Указывается, что Израиль перед ударом обратился к Ливану с требованием об устранении пусковых установок, но «запрос не был рассмотрен вооруженными силами Ливана».

Катарский телеканал Al Jazeera заявил, что как минимум 90 человек погибли в четверг в результате ударов израильской армии по сектору Газа.

В воскресенье в результате израильских ударов по оружейному складу в Дамаске погибли пятеро бойцов новых сирийских властей, а также пострадали гражданские, работавшие в близлежащих магазинах.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль. Политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина заявила, что «в Ливане и Палестине для израильтян поначалу события развивались так себе, однако в Сирии Биньямин Нетаньяху очень вовремя подсуетился».