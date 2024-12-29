Израиль нанес удары по складу в Дамаске

Израиль атаковал оружейный склад в Дамаске, погибли сирийские бойцы

Tекст: Денис Тельманов

Израильские беспилотники нанесли авиаудары по оружейному складу в районе Адра Эль-Умалия в провинции Дамаск, сообщает ТАСС. В результате атаки погибли по меньшей мере пятеро бойцов, охранявших склад, принадлежащий новому сирийскому правительству. Кроме того, в числе погибших и пострадавших оказались гражданские лица, работавшие в магазинах поблизости.



Телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате обстрела беспилотником, предположительно израильской армии, погибли около 17 человек, однако точное число жертв до сих пор не подтверждено. Сирийская газета Al Watan заявила, что жертвами удара стали не менее 10 человек.

Ситуация в Сирии остается напряженной после того, как вооруженные оппозиционные формирования начали наступление на позиции сирийской армии в конце ноября. 8 декабря президент Башар Асад покинул страну, а новым руководителем сирийского кабинета министров стал Мухаммед аль-Башир, который возглавил переходное правительство до марта 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что при ударе по складу в провинции Дамаск погибли не менее 17 человек, и атака, вероятно, была проведена израильским беспилотником.

После израильского удара по сирийскому Тартусу уровень радиации на Кипре вырос до 468 МБк/кубометр, что указывает на наличие серьезного источника радиоактивности.

В районе портов Эс-Салиф и Рас-Иса нанесены авиаудары по объектам хуситов, включая казарму у нефтеналивного терминала.

