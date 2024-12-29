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    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    8 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

    4 комментария
    29 декабря 2024, 22:45 • Новости дня

    Израиль нанес удары по складу в Дамаске

    Израиль атаковал оружейный склад в Дамаске, погибли сирийские бойцы

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильских ударов по оружейному складу в Дамаске погибли пятеро бойцов новых сирийских властей, а также пострадали гражданские, работавшие в близлежащих магазинах.

    Израильские беспилотники нанесли авиаудары по оружейному складу в районе Адра Эль-Умалия в провинции Дамаск, сообщает ТАСС. В результате атаки погибли по меньшей мере пятеро бойцов, охранявших склад, принадлежащий новому сирийскому правительству. Кроме того, в числе погибших и пострадавших оказались гражданские лица, работавшие в магазинах поблизости.

    Телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате обстрела беспилотником, предположительно израильской армии, погибли около 17 человек, однако точное число жертв до сих пор не подтверждено. Сирийская газета Al Watan заявила, что жертвами удара стали не менее 10 человек.

    Ситуация в Сирии остается напряженной после того, как вооруженные оппозиционные формирования начали наступление на позиции сирийской армии в конце ноября. 8 декабря президент Башар Асад покинул страну, а новым руководителем сирийского кабинета министров стал Мухаммед аль-Башир, который возглавил переходное правительство до марта 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что при ударе по складу в провинции Дамаск погибли не менее 17 человек, и атака, вероятно, была проведена израильским беспилотником.

    После израильского удара по сирийскому Тартусу уровень радиации на Кипре вырос до 468 МБк/кубометр, что указывает на наличие серьезного источника радиоактивности.

    В районе портов Эс-Салиф и Рас-Иса нанесены авиаудары по объектам хуситов, включая казарму у нефтеналивного терминала.

    27 декабря 2024, 05:18 • Новости дня
    Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16

    Миллиардер Шмотьев подтвердил выплату 15 млн рублей за уничтожение F-16 в спецоперации

    Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в рамках специальной военной операции.

    Миллиардер Сергей Шмотьев объявил о готовности выплатить 15 млн рублей за первый сбитый американский истребитель F-16, сообщает ТАСС.

    «Выплата за сбитый F-16 – это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», – заявил Шмотьев.

    Ранее на Петербургском международном экономическом форуме бизнесмен отметил, что также предусмотрены выплаты за уничтожение танков западного производства. «Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за последующие – по 500 тыс. рублей. Вознаграждение доходит до бойцов, которые защищают страну», – отметил он.

    Компания «Форэс» активно поддерживает российскую армию с начала спецоперации. Общий объем помощи, включая поставки техники, гуманитарных грузов и финансирование учебных частей, превысил 230 млн рублей. Это подчеркивает значимость компании в поддержке военнослужащих и укреплении оборонных способностей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил о том, что в Запорожской области был сбит американский самолет F-16, готовившийся к ракетному удару. Министерство обороны США отказалось комментировать данное сообщение, сославшись на необходимость получения данных от украинской стороны.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала 12 человек, подозреваемых в шпионаже за аэродромами с F-16, среди которых были обнаружены дезертиры.

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    27 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    Сирия сохранила военные базы России в Латакии и Тартусе
    Сирия сохранила военные базы России в Латакии и Тартусе
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах. Стороны ведут переговоры о статусе и численности контингента.

    Сирийские власти в ближайшее время не планируют разрывать соглашения, позволяющие России использовать военные базы в провинциях Латакия и Тартус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

    По словам источника, обсуждаются условия, при которых соглашения могут быть разорваны. В частности, стороны ведут консультации о том, чтобы обстоятельства непреодолимой силы, такие как военные действия и смена власти в Сирии, не стали поводом для расторжения соглашений.

    Также в ходе переговоров рассматривается вопрос о численности российского военного контингента на территории Сирии. Источник подчеркнул, что Россия стремится сохранить юридический статус своих баз и избежать возможного форс-мажора, который мог бы повлиять на договоры о долгосрочной аренде объектов.

    Ранее новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    27 декабря 2024, 01:46 • Новости дня
    Число жертв ударов ВВС Пакистана в Афганистане превысило 50 человек
    Число жертв ударов ВВС Пакистана в Афганистане превысило 50 человек
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаударов ВВС Пакистана в афганской провинции Пактика погибли более 50 человек, сообщается о 40 раненых и разрушении нескольких домов.

    Исполняющий обязанности министра границ и племенных дел временного афганского правительства Нурулла Нури заявил, что авиаудары пакистанских ВВС унесли жизни 51-52 человек в афганском округе Бармаль провинции Пактика. Нури уточнил, что среди жертв есть репатриированные из Пакистана беженцы, сообщает ТАСС.

    По словам Нури, удары были направлены на беженцев из округов Северный и Южный Вазиристан. Он подчеркнул, что действия Пакистана не останутся без ответа. Временное правительство Афганистана осудило эти удары, назвав их нарушением международных норм.

    Как сообщается, авиаудары стали вторыми в этом году после марта, когда ВВС Пакистана атаковали террористические базы в Афганистане. Удары произошли спустя несколько часов после встречи представителя Пакистана Мохаммада Садика с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки в Кабуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре на афгано-пакистанской границе начались вооруженные столкновения, а в октябре временное правительство Афганистана начало расследование возможного убийства 250 афганских мигрантов на иранско-пакистанской границе после слухов в СМИ и заявления иранского дипломата.

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    28 декабря 2024, 03:55 • Новости дня
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конструкторы изучили подбитую западную военную технику и не нашли в ней «ничего особенного», несмотря на заявления зарубежных СМИ о наличии чувствительных технологий, сообщил Уралвагонзавод.

    В частности, специалистами из Нижнего Тагила был изучен немецкий танк Leopard 2A6. Некоторые зарубежные СМИ заявляли, что эти танки не производились на экспорт, поступали из резервов бундесвера и обладали чувствительными технологиями, передает РИА «Новости».

    Однако представитель Уралвагонзавода отметил: «Разборка и исследования конструкторами УВЗ подбитой в ходе СВО западной техники показали, что ничего особенного, с точки зрения конструкции, в ней нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью на Уралвагонзавод привезли немецкий танк Leopard, подбитый в ходе спецоперации, чтобы специалисты концерна могли изучить его для оценки его военно-технического уровня.

    В 2023 году были озвучены предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК, где указывалось, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции.

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    27 декабря 2024, 03:31 • Новости дня
    Пентагон отказался комментировать сбитый F-16 в Запорожье

    Минобороны США отказалось комментировать сообщение о сбитом F-16 в Запорожье

    Пентагон отказался комментировать сбитый F-16 в Запорожье
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о сбитом в Запорожской области истребителе F-16 американского производства, ссылаясь на необходимость получения информации от украинской стороны.

    Министерство обороны США отказалось от комментировать сообщение, что украинский истребитель F-16 был сбит в Запорожье, передает ТАСС. Представитель ведомства направил за деталями к украинской стороне, подчеркнув, что у Пентагона нет информации для предоставления.

    Представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что F-16 был сбит перед подготовкой ракетного удара по Запорожской области.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о получении второй партии истребителей F-16 из Дании, однако не уточнил общее количество полученных самолетов. Власти Дании в ноябре заявили о передаче шести истребителей и намерении поставить еще тринадцать.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подчеркнула, что F-16 не изменят ситуацию на поле боя и будут уничтожаться российскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области был сбит самолет F-16 американского производства, готовившийся к ракетному удару. Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры.

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    28 декабря 2024, 09:51 • Новости дня
    СВР раскрыла планы США и Британии устроить атаки на российские базы в Сирии

    СВР обвинила США и Британию в подготовке атак на российские базы в Сирии с помощью ИГИЛ

    СВР раскрыла планы США и Британии устроить атаки на российские базы в Сирии
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Американские и британские спецслужбы планируют атаки на российские военные базы в Сирии при помощи ударных беспилотников, которые были переданы полевым командирам ИГИЛ (признана террористической организацией, запрещена в России), сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    СВР заявила, что спецслужбы США и Британии намерены использовать для этих атак контролируемых ими полевых командиров запрещнной в России ИГИЛ, предоставив им ударные беспилотники, передает РИА «Новости».

    По данным СВР, администрация США и руководство Британии стремятся помешать стабилизации в Сирии после свержения президента Башара Асада, намерены поддерживать состояние хаоса на Ближнем Востоке.

    В СВР заявили, что в Вашингтоне и Лондоне полагают, что теракты в Сирии могут спровоцировать Россию на эвакуацию своих военных из региона, и рассчитывают обвинить новые сирийские власти в неспособности контролировать радикалов, передает ТАСС.

    Лондон и Вашингтон пытаются обеспечить свое доминирование в регионе, используя концепцию «порядка, основанного на правилах», подчеркнули российские разведчики.

    Однако российское военное присутствие на средиземноморском побережье Сирии продолжает служить фактором региональной стабильности, что, по мнению СВР, мешает реализации замыслов западных стран.

    Ранее сообщалось, что сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах, ведя переговоры о статусе и численности контингента.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз планирует поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии при взаимодействии с новыми властями страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным из-за продолжающихся переговоров с контролирующими силами страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто больше всего выиграл и проиграл в ходе событий на Ближнем Востоке и каким становится в этом контексте российское присутствие в регионе.

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    27 декабря 2024, 04:47 • Новости дня
    Российские войска форсировали реку Волчья на Украине

    Российские войска продвинулись в Волчанске и форсировали реку Волчья

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие продвинулись в Волчанске, форсировав реку Волчья, и начали подготовку плацдарма для дальнейшего наступления на Украине.

    Российские военные продвинулись в Волчанске, Харьковской области, сообщает ТАСС. Военнослужащие успешно форсировали реку Волчья, что позволило начать подготовку плацдарма для дальнейшего наступления. Эти действия были подтверждены военным экспертом Андреем Марочко.

    Марочко отметил, что у Волчанска наблюдается положительная динамика продвижения российских войск. Он сообщил: «Сейчас есть небольшие успехи у наших подразделений в Волчанске, продвижение в самом населенном пункте...». По его словам, форсирование реки и создание плацдарма важны для будущих операций.

    Кроме того, российские силы продвинулись и в Загрызово, взяв контроль почти над половиной населенного пункта. Эксперт заявил, что командование ВСУ направило резервы в попытке замедлить продвижение, но российские военные успешно удерживают позиции и уничтожили несколько опорных пунктов противника. В Загрызово российские штурмовики зашли в село, воспользовавшись брешами в обороне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Анновка, а также освободили Елизаветовку в ДНР. Подразделения группировки «Центр» ранее освободили населенный пункт Ильинка.

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    28 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    Путин подписал закон о наказании добровольцев за военные преступления

    Путин подписал закон об ответственности добровольцев за военные преступления

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий уголовную ответственность за преступления против военной службы на добровольцев, такие как неисполнение приказа, самовольное оставление части или службы и дезертирство.

    Путин утвердил закон, который вводит уголовную ответственность за преступления против военной службы для добровольцев, передает ТАСС.

    Закон охватывает такие нарушения, как неисполнение приказа, самовольное оставление части или службы и дезертирство.

    Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, уточняет виды деяний, которые считаются преступлениями против военной службы. Эти положения касаются всех категорий военнослужащих, включая тех, кто проходит службу по призыву, контракту, находится в запасе или участвует в военных сборах.

    Новые нормы также определяют некоторые понятия, касающиеся добровольческих формирований. Например, уточняется, что под начальником подразумевается лицо, обладающее организационно-распорядительными функциями в отношении военнослужащего.

    Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором предполагается распространить уголовную ответственность за преступления против военной службы на участников добровольческих формирований.

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    27 декабря 2024, 10:42 • Новости дня
    В сирийских деревнях начались протесты против военного присутствия Израиля

    WSJ: В сирийских деревнях начались протесты против военного присутствия Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители сирийских деревень у границы с Израилем выступили против израильских войск, опасаясь продолжительной оккупации, и организовали протесты, требуя ухода военных со своих территорий, сообщили СМИ.

    The Wall Street Journal (WSJ) сообщила о протестах жителей сирийских деревень, расположенных у границы с Израилем, против израильских военных. Протестующие опасаются продолжительной израильской оккупации, передает ТАСС.

    Согласно информации газеты, израильские войска вошли на территорию Сирии после смены власти в стране, но некоторые деревни отказались сдаваться, заявив, что власть будет передана только новому правительству Сирии. В деревне Маария протесты привели к столкновениям, в результате которых погиб по меньшей мере один человек.

    Главы восьми деревень в провинции Эль-Кунейтра подписали заявление с требованием об уходе израильских военных. Местные жители выражают недовольство ограничением передвижения и доступом к основным ресурсам, таким как продукты, вода и электроэнергия.

    Эксперт по Сирии из американского научно-исследовательского центра «Ближневосточный форум» Айменн Джавад ат-Тамими отметил, что израильское присутствие на сирийской территории вызывает страх и негодование у местного населения. Он предупредил, что если ситуация сохранится, протесты могут перерасти в вооруженную конфронтацию.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Израиль в нарушении международного права и призвал США и другие западные страны остановить его действия в Сирии, чтобы предотвратить угрозу миру и стабильности в регионе.

    19 декабря президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль.

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    27 декабря 2024, 03:11 • Новости дня
    WP: Украинские военные пожаловались на низкий боевой дух

    Украинские военные рассказали WP, что боятся прекращения поставок оружия из США и падения боевого духа

    WP: Украинские военные пожаловались на низкий боевой дух
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные выразили опасения о снижении морального духа и возможном прекращении помощи США в случае изменений в политической обстановке, пишет газета The Washington Post.

    Военные Вооруженных сил Украины испытывают снижение боевого духа и опасаются прекращения американской помощи, сообщает The Washington Post. В материале издания говорится о беспокойстве украинских военных, связанное с возможным сокращением поддержки со стороны США, особенно в случае прихода к власти Дональда Трампа. Военные выражают сомнения относительно скорого завершения конфликта и опасаются, что при Трампе Вашингтон потребует территориальных уступок от Киева.

    Заместитель командира батальона в 33-й механизированной бригаде ВСУ Кирилл отметил, что боевой дух становится «все ниже и ниже». «Хотя раньше мы говорили о победе, теперь все неясно», – приводит его слова американское издание. Другой украинский военный, Александр, выразил опасения, что они могут остаться без поддержки союзников и боеприпасов, отметив, что это приведет к серьезным проблемам на фронте.

    Владимир Зеленский признавал возможность прекращения американской поддержки в случае возвращения Трампа в Белый дом. Трамп в интервью NBC 8 декабря заявил, что Киев может не рассчитывать на прежний объем помощи после его вступления в должность. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года, что добавляет неопределенности в будущем отношениях между США и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти столкнулись с проблемами при строительстве укреплений из-за задержек и отсутствия координации, что усугубляет деморализацию ВСУ на фоне продвижения российских войск, сообщалось, а украинское руководство принуждает мобилизованных строить укрепления на территории Чернобыльской АЭС, где уровень радиации местами в 12 раз превышает допустимую норму, сообщал пленный.

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    28 декабря 2024, 11:27 • Новости дня
    СМИ: На заводах ОАК скопилось более 20 SJ-100

    «Ведомости»: На заводах ОАК скопилось более 20 SJ-100 и столько же МС-21 в ожидании сертификации

    Tекст: Александра Юдина

    На заводах Объединенной авиастроительной корпорации накопилось около 40 недособранных самолетов SJ-100 и МС-21, ожидающих сертификации импортозамещенных версий для ускорения производства.

    В производственном центре ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре находится более 20 самолетов SJ-100. Столько же МС-21 ожидают сертификации на Иркутском авиазаводе, передают «Ведомости».

    Представитель ОАК объяснил, что такое накопление необходимо для ускорения производства после сертификации импортозамещенных версий этих самолетов.

    МС-21 с двигателями от Pratt & Whitney получил базовый сертификат в 2021 году. Однако иностранные поставщики отказались работать с ОАК после начала спецоперации в 2022 году. В связи с этим была разработана обновленная версия SSJ-100 с российскими двигателями ПД-8 и минимальным числом импортных компонентов.

    Сертификационные полеты для новых версий МС-21 и SJ-100 планируются на 2025 год.

    Процесс замещения порядка 80 систем, необходимых для отечественных лайнеров, идет параллельно с разработкой и сертификацией. Это должно ускорить выход новых самолетов на рынок.

    Поставки SJ-100 и МС-21 в авиакомпании ожидаются в 2025 и 2026 годах соответственно, и срывов сроков, по словам представителя ОАК,  пока не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Яковлев» ранее пыталась получить право вывозить авиакомпоненты за границу без согласований для оптимизации процесса ремонта техники в дружественных странах, однако ей в этом было отказано.

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    27 декабря 2024, 03:50 • Новости дня
    Суд назначил на январь заседание по смягчению приговора Игорю Стрелкову

    Суд Кировской области назначил на 22 января 2025 года заседание по смягчению приговора экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову

    Tекст: Денис Тельманов

    Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области 22 января рассмотрит ходатайство о смягчении наказания бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову, осужденному за призывы к экстремизму.

    Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области 22 января планирует рассмотреть ходатайство о смягчении неотбытой части наказания Игорю Стрелкову, передает ТАСС. Стрелков, ранее занимавший пост министра обороны Донецкой Народной Республики, был осужден на четыре года колонии за призывы к экстремистской деятельности.

    Судебное заседание назначено на 22 января в 13:20 по московскому времени. Материалы по делу о возможности замены срока лишения свободы более мягким наказанием были переданы в суд 24 декабря.

    Напомним, что дело против Игоря Стрелкова было возбуждено 18 июля 2023 года, а спустя три дня он был задержан в Москве. Ему было предъявлено обвинение по статье 280 УК РФ за публикации в телеграм-канале. Стрелков свою вину не признал, утверждая, что его действия не имели преступного умысла.

    25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии. Обвинение основывалось на постах Стрелкова в соцсетях, в которых он ссылался на информацию о недостаточном обеспечении денежным довольствием военнослужащих ДНР. Верховые суды отклонили кассационную жалобу Стрелкова, оставив приговор в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве признал бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) виновным в призывах к экстремистской деятельности, назначив ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

    Бывший министр был отправлен в исправительную колонию №5 в Кирово-Чепецке Кировской области, предназначенную для бывших сотрудников силовых структур, как сообщил его адвокат Александр Молохов.

    Супруга Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что сообщения об отправке ее мужа в зону спецоперации не соответствуют действительности.

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    29 декабря 2024, 06:58 • Новости дня
    Лавров оценил ситуацию в Сирии в связи с вопросом о российских базах

    Лавров сообщил об отсутствии обращений Сирии к России по вопросу пересмотра договоров о военных базах

    Tекст: Антон Антонов

    Москва не получала обращений от новых властей Сирии по поводу пересмотра договоров о российских военных базах, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Сирия, будучи суверенной страной, имеет право заключать и расторгать договоры с иностранными партнерами.

    «Вместе с тем, нам неизвестно о проведении ее новыми властями работы по инвентаризации таких актов и их пересмотру. Каких-либо обращений на сей счет российской стороне не поступало», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заявил, что сейчас в Сирии объявлен «переходный период» до 1 марта 2025 года, а действующее правительство имеет статус «временного», что накладывает определенные ограничения на его политику.

    Глава МИД отметил, что размещение российских баз в Сирии предусмотрено международными договорами, соответствующими нормам международного права. «Каждый из них определяет условия функционирования этих объектов и содержит определенные обязательства обеих сторон», – уточнил Лавров.

    Он также заявил, что смена власти в Сирии вносит изменения в российское военное присутствие, затрагивающие не только сохранение баз, но и условия их функционирования и взаимодействия с местной стороной. Лавров отметил, что данные вопросы могут стать предметом переговоров с новым сирийским руководством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские порты Латакия и Тартус возобновили работу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране.

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    27 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Родственницу экс-президента Сирии задержали в Бейруте

    В Бейруте задержали жену двоюродного брата Башара Асада

    Tекст: Ольга Иванова

    В международном аэропорту Бейрута задержали жену Дурейда Асада и ее дочь за попытку покинуть страну с поддельными паспортами, сообщил судебный источник газете Al Nahar.

    В международном аэропорту Бейрута власти Ливана задержали жену Дурейда Асада, двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада. Вместе с ней под арестом оказалась и ее дочь, которые пытались покинуть Ливан, используя фальшивые паспорта, сообщает ТАСС.

    Дурейд Асад является сыном Рифата Асада, брата покойного президента Сирии Хафеза Асада. Рифат Асад, проживавший за границей с 1984 года после неудавшейся попытки переворота, в 2021 году вернулся на родину по условиям, что он не будет вовлечен в политическую жизнь.

    Ранее СМИ сообщали, что Рифат Асад вместе с семьей перебрался в Ливан после изменения власти в Дамаске. В Испании, Франции и Швейцарии против него возбуждались судебные дела, связанные с коррупцией и военными преступлениями, но они были прекращены из-за его состояния здоровья.

    Сообщалось, что двоюродный брат Башара Асада Сулейман Асад был казнен сирийской оппозицией на площади в Латакии после входа туда повстанческих сил.

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    28 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Хуситы нанесли удар гиперзвуковой ракетой по авиабазе в Израиле

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представитель хуситских вооруженных сил Яхья Сариа сообщил о запуске гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» по израильской авиабазе Неватим.

    По его словам, ракета успешно поразила цель на юге оккупированной Палестины. Заявление было сделано через телеканал Al Masirah, подконтрольный движению «Ансар Аллах». Хуситы утверждают, что удар был нанесен в ответ на действия израильских сил в регионе, передает ТАСС.

    Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, используя гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2». В четверг хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали беспилотниками израильские города Тель-Авив и Ашкелон.

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