США отказались от трех военных баз в Сирии

США сократили военный контингент в Сирии и отказались от трех баз

Tекст: Вера Басилая

Источник в Пентагоне заявил телеканалу, что США закрыли две военные базы в Сирии и передали одну из них под контроль курдских «Сирийских демократических сил» (СДС), передает ТАСС.

Американское командование вывело из страны около 500 военнослужащих в рамках сокращения контингента. По информации телеканала, СДС теперь будет контролировать базу Mission Support Site Euphrates, а среди закрытых объектов названа база Mission Support Site Green Village. Название второй закрытой базы пока не уточняется. Всего за последние годы на северо-востоке Сирии на территориях, контролируемых курдами, США создали девять баз и три аванпоста.

Ранее на этих объектах в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор, Ракка, Хасеке и районе Эт-Танф находились 2,2 тыс. американских военных. В апреле Пентагон уже анонсировал сокращение контингента в Сирии, отметив, что после вывода останется менее 1 тыс. американских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что США планируют сократить воинский контингент в Сирии до 900 человек.

Командование США в Сирии начало выводить спецподразделения с базы в районе Конико в провинции Дейр-эз-Зор, переместив военнослужащих в Иракский Курдистан.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить использование санкций против Сирии для достижения мира в регионе.