СМИ сообщили о сокращении контингента США в Сирии до 900 человек

Численность военных США в Сирии решено сократить до 900 человек

Tекст: Денис Тельманов

США намерены снизить присутствие своего воинского контингента на территории Сирии до 900 человек, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera и американские источники. Ранее армейская численность составляла около 2 000 военнослужащих.

Официальное решение о дальнейших шагах пока не принято, однако, как заявил неназванный представитель администрации, вывод сил и сокращение контингента начнется в ближайшие месяцы.

В апреле издание The New York Times сообщило, что американские власти подготовили закрытие трех из восьми баз на северо-востоке Сирии, а численность персонала снизится до 1 400 человек. Решение о дальнейшем сокращении, по данным издания, планируется принять через два месяца, что может привести к оставлению в Сирии всего 500 военнослужащих США.

Сирийское издание Al Watan ранее информировало о начале вывода американских военных и техники с базы в Эш-Шаддади в провинции Хасеке. Также 16 апреля спецподразделения США, дислоцированные на месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор, были переброшены в Ирак.

С 2015 года американские военные поддерживали курдские формирования «Силы демократической Сирии», контролировавшие примерно четверть территории страны и основные нефтегазовые объекты.

В марте 2024 года президент Сирии Ахмед аш-Шараа и руководитель СДС Мазлюм Абди подписали соглашение о включении курдских сил в состав правительственной армии и передаче объектов новой администрации в Дамаске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обсудил с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа перспективы двусторонних отношений перед открытием саммита США и Совета сотрудничества стран Персидского залива.

Командование США в Сирии инициировало вывод спецподразделений с базы в районе Конико в провинции Дейр-эз-Зор, переместив военнослужащих в Иракский Курдистан. Дональд Трамп заявил о намерении прекратить использование санкций против Сирии, чтобы дать этой стране шанс на достижение мира.