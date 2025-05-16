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СМИ сообщили о сокращении контингента США в Сирии до 900 человек
Численность военных США в Сирии решено сократить до 900 человек
Вашингтон в ближайшие месяцы планирует оставить в арабской республике не более 900 своих военнослужащих, что существенно ниже прежней численности.
США намерены снизить присутствие своего воинского контингента на территории Сирии до 900 человек, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera и американские источники. Ранее армейская численность составляла около 2 000 военнослужащих.
Официальное решение о дальнейших шагах пока не принято, однако, как заявил неназванный представитель администрации, вывод сил и сокращение контингента начнется в ближайшие месяцы.
В апреле издание The New York Times сообщило, что американские власти подготовили закрытие трех из восьми баз на северо-востоке Сирии, а численность персонала снизится до 1 400 человек. Решение о дальнейшем сокращении, по данным издания, планируется принять через два месяца, что может привести к оставлению в Сирии всего 500 военнослужащих США.
Сирийское издание Al Watan ранее информировало о начале вывода американских военных и техники с базы в Эш-Шаддади в провинции Хасеке. Также 16 апреля спецподразделения США, дислоцированные на месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор, были переброшены в Ирак.
С 2015 года американские военные поддерживали курдские формирования «Силы демократической Сирии», контролировавшие примерно четверть территории страны и основные нефтегазовые объекты.
В марте 2024 года президент Сирии Ахмед аш-Шараа и руководитель СДС Мазлюм Абди подписали соглашение о включении курдских сил в состав правительственной армии и передаче объектов новой администрации в Дамаске.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обсудил с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа перспективы двусторонних отношений перед открытием саммита США и Совета сотрудничества стран Персидского залива.
Командование США в Сирии инициировало вывод спецподразделений с базы в районе Конико в провинции Дейр-эз-Зор, переместив военнослужащих в Иракский Курдистан. Дональд Трамп заявил о намерении прекратить использование санкций против Сирии, чтобы дать этой стране шанс на достижение мира.