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    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как борясь со злом не умножить зло

    Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.

    13 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов США начали великую географическую войну

    Разночтения географических названий – обычное дело в условиях имперских завоеваний и при сопутствующем столкновении цивилизаций. Однако за XX век мы проделали большой труд по стандартизации названий и унификации топографических обозначений. Трамп начал всё заново.

    5 комментариев
    5 февраля 2025, 21:50 • Новости дня

    Сирия согласовала контракт с французской CMA CGM на эксплуатацию порта Латакия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главное управление сухопутных и морских портов Сирии согласовало новый контракт с французской компанией CMA CGM на управление контейнерным терминалом порта Латакия, сообщил телеканал Al Arabiya.

    По данным Al Arabiya, контракт включает новые условия и механизмы, а также урегулирование всех прежних задолженностей обеих сторон, хотя детали не были предоставлены.

    Сирийский источник, знакомый с переговорами, сообщил Reuters, что обсуждения, которые привели к новому контракту, включали изменения в распределении доходов и сроках контракта. Сирийские власти надеялись договориться о более крупной доле от доходов по сравнению с предыдущим контрактом, а также о более коротком сроке аренды терминала и технических улучшениях.

    Компания CMA CGM начала управлять контейнерным терминалом Латакии в 2009 году, и контракт неоднократно продлевался, последний раз в октябре 2024 года на дополнительные 30 лет при власти ныне свергнутого лидера Сирии Башара Асада.

    Ранее сирийские власти расторгли инвестиционное соглашение 2019 года с российской компанией о порте Тартус.

    3 февраля 2025, 17:59 • Новости дня
    Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России

    Называвшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России

    Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Независимая журналистка Наташа Рей, обвиненная во Франции из-за заявлений о супруге французского лидера Брижит Макрон, обратилась за политическим убежищем в России.

    Об этом сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан, передает РИА «Новости». Поводом для ее обращения стали юридические преследования во Франции, связанные с ее утверждениями о том, что супруга Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной.

    Адвокат написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Рей попросила политического убежища у депутата Госдумы Петра Толстого. Однако он не уточнил, подан ли официальный запрос и в какое ведомство. По его словам, Рей на протяжении трех лет проводила расследование, проверяя официальную биографию Брижит Тронье, супруги президента Франции.

    Рей представила результаты своего расследования в виде видео и в публикациях на Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Она сейчас находится под судебным преследованием в Апелляционном суде Кана и Кассационном суде. По словам адвоката, обвинения против нее «сфабрикованы» и включают ложные показания, данные против нее родственниками Брижит Макрон.

    Ранее суд Парижа оштрафовал двух женщин, которые распространяли слухи о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем сторонники Трампа продвигают желтые сплетни о жене президента Франции.

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    3 февраля 2025, 21:16 • Новости дня
    Макрон и Шольц пригрозили США ответными пошлинами
    Макрон и Шольц пригрозили США ответными пошлинами
    @ dpa/ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Франция и Германия предупредили о введении ответных пошлин в случае торговых атак со стороны США, подчеркнув, что Евросоюз стремится к большей независимости и готов заключать соглашения о свободной торговле с другими странами, пишет Financial Times.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа должна заставить себя уважать, если ее атакуют в сфере торговли, пишет FT, передает «Царьград».

    «Если на нас нападут по вопросам торговли, то Европа, как держава, считающая себя таковой, должна будет заставить себя уважать и, следовательно, отреагировать. Именно приняв решение покупать и отдав предпочтение европейским закупкам. Европа станет более независимой. Это довольно просто», – отметил французский лидер.

    Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что Европа, являясь сильной экономической зоной, способна формировать собственную политику и адекватно реагировать на внешние вызовы. Он признал, что торговая война нанесла бы ущерб обеим сторонам, но подчеркнул готовность Евросоюза заключить соглашения о свободной торговле с другими странами, если ситуация обострится.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее заявила о подготовке ЕС к торговой войне с США. Дания предупредила о жестком ответе ЕС на пошлины, введенные Дональдом Трампом, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Россия не намерена ассоциироваться с торговыми конфликтами США.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    3 февраля 2025, 06:18 • Новости дня
    Стало известно о строительстве Израилем военных баз в Сирии

    Washington Post сообщила о строительстве Израилем новых военных баз в Сирии

    Стало известно о строительстве Израилем военных баз в Сирии
    @ David Cohen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские военные, несмотря на заявления о временном присутствии, продолжают возводить военные базы в буферной зоне Голанских высот на территории Сирии, пишет Washington Post.

    Израильская армия заняла ряд сирийских деревень. Хотя изначально заявлялось, что присутствие временное, началось строительство военных баз, что вызывает озабоченность у местных жителей, пишет Washington Post.

    Спутниковые снимки показывают постройки и технику на израильской базе, связанной новыми грунтовыми дорогами с территорией на Голанских высотах. Южнее есть еще одна база «с почти идентичными конструкциями». Далее на юг «виден участок расчищенной земли, который, по словам экспертов, является началом третьей базы».

    На недавно занятых территориях израильские солдаты создали блокпосты, закрыли дороги и проводили рейды в домах. «Никто не знает, что они делают. Никто не решается спрашивать», – рассказала местная жительница.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД восьми арабских стран призвали Израиль вывести войска с сирийской части Голанских высот, а также из провинций Дамаск и Эль-Кунейтра. В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль не планирует выводить свои вооруженные силы из буферной зоны до получения гарантий безопасности на границе с Сирией.

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    4 февраля 2025, 20:08 • Новости дня
    Глава МИД Израиля назвал новые власти Сирии вежливыми джихадистами
    Глава МИД Израиля назвал новые власти Сирии вежливыми джихадистами
    @ Zoltan Kocsis/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые сирийские власти являются «исламистами и джихадистами», но они пытаются вести себя вежливо, чтобы легитимизироваться, заявил глава израильского МИД Гидеон Саар.

    «Новое правительство в Дамаске состоит из джихадистов и исламистов. В настоящее время оно сосредоточено на экономике, управлении и признании своей легитимности в мире, поэтому сейчас оно общается в вежливой манере», – цитирует Саара РИА «Новости».

    По его словам, это напоминает многие другие исламистские движения, которые пришли к власти, в том числе режим, установившийся в 1979 году в Иране. «Однако важно внимательно следить за его действиями», – заключил министр.

    Ранее СМИ сообщили, что Израиль продолжил строительство своих военных баз в буферной зоне Голанских высот на территории Сирии.

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    4 февраля 2025, 05:47 • Новости дня
    Власти Франции рекомендовали жителям страны реже стирать вещи

    Французское Агентство по охране окружающей среды предложило реже стирать бюстгальтеры ради экономии воды и электричества

    Tекст: Антон Антонов

    Французское Агентство по охране окружающей среды и экологическому переходу (ADEME) предложило жителям Франции реже стирать вещи для экономии воды и электроэнергии, а также чтобы снизить загрязнение окружающей среды, сообщила радиостанция RMC.

    Согласно рекомендациям, футболки можно стирать после пяти дней носки, бюстгальтеры – после семи, кофты и свитеры можно носить без стирки до 15 дней, а джинсы – до месяца. Даже спортивную одежду предлагается стирать после трех тренировок, а не после каждой, передает ТАСС со ссылкой на RMC.

    Специалисты ADEME заявили, что такой подход позволит среднестатистическому французу сэкономить до 2,5 тыс. литров воды в год и продлить срок службы одежды. Также снизится потребление электроэнергии благодаря менее частым стиркам.

    К тому же такой подход, по версии авторов рекомендации, позволит меньше загрязнять природу химикатами и микроволокнами ткани.

    Однако, как передает телеканал TF1, многие французы выражают сомнения в гигиеничности таких мер. Французские СМИ подчеркивают, что рекомендации ADEME не обязательны для исполнения. Агентство также указывает, что для людей с экземой или повышенной потливостью частая стирка остается необходимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после резкого роста тарифов в Европе жителей начали убеждать во вреде частого мытья, предлагая обтираться тряпкой вместо душа; европейские эксперты настаивали на том, что принимать душ или ванну ежедневно – это «слишком много».

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    4 февраля 2025, 09:29 • Новости дня
    В Госдуме отреагировали поговоркой на планы Франции передать истребители Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Передача Украине истребителей Mirage, которые были сняты с производства около 20 лет назад, не усилит ВСУ, но втянет Францию в эскалацию конфликта на Украине, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

    Депутат Госдумы заявил, что передача Украине французских истребителей Mirage по сути не усилит украинские вооруженные силы, передает РИА «Новости».

    Ивлев отметил, что несмотря на последние модификации, Mirage 2000 не выпускается около 20 лет и сравним по характеристикам с советскими МиГ-29, которые остались на Украине после распада СССР и часто сбиваются российскими летчиками.

    «Русская поговорка «На тебе, Боже, что нам негоже» очень точно отражает суть французского подарка киевскому режиму», – заключил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о планах Франции поставить Украине истребители Mirage 2000-5 до марта 2025 года. Также сообщалось, что Франция планирует передать Украине 20 самолетов Mirage 2000-5F и начать их поставки в начале 2025 года. Кроме того, французский министр иностранных дел заявил о планах включить в программу помощи подготовку украинских пилотов.

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    5 февраля 2025, 04:28 • Новости дня
    Журналистка Рей решила обжаловать приговор по делу о Брижит Макрон в ЕСПЧ

    Адвокат журналистки Рей сообщил об обжаловании приговора о клевете на Брижит Макрон

    Журналистка Рей решила обжаловать приговор по делу о Брижит Макрон в ЕСПЧ
    @ Sascha Steinach/DPA/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Наташа Рей, осужденная во Франции за заявления о том, что супруга президента Макрона Брижит Макрон родилась мужчиной, обжалует приговор в Европейском суде по правам человека, сообщил адвокат Франсуа Данглеан.

    По словам Данглеан, в ближайшее время будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что апелляционный суд Кана вынес окончательный приговор, так как кассационный суд отклонил жалобу без объяснений.

    Данглеан также отметил, что против Рей были инициированы два судебных иска после публикации ее расследования о гендерной принадлежности супруги президента Франции Брижит Макрон. Один из исков был подан Брижит Макрон и ее братом в суд Парижа, а другой – бывшими членами семьи Брижит по первому браку.

    В июне 2023 года апелляционный суд Кана признал Рей, а также журналистку Амандин Руа виновными в клевете. Суд Парижа в сентябре 2024 года приговорил обеих к штрафам по 13,5 тыс. евро. По словам адвоката, приговор был основан на сфабрикованных утверждениях. Он заявил, что обвинения о семи публикациях, якобы сделанных Рей, не соответствуют действительности и были созданы членами семьи Брижит Тронье (девичья фамилия Брижит Макрон).

    В декабре 2021 года Рей выпустила видео, в котором утверждала, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Видео распространилось по мировым СМИ, включая американские, и стало вирусным перед президентскими выборами во Франции. В марте 2024 года президент Макрон открыто раскритиковал эти слухи, назвав их ложной информацией, которая мешает его личной жизни.

    Ранее сообщалась, что независимая журналистка Наташа Рей, обвиненная во Франции из-за заявлений о супруге французского лидера Брижит Макрон, обратилась за политическим убежищем в России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем сторонники Трампа продвигают желтые сплетни о жене президента Франции.

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    5 февраля 2025, 13:59 • Новости дня
    Стало известно о планах вывода войск США из Сирии

    NBC: Пентагон разработает план вывода всех войск США из Сирии в течение 90 дней

    Стало известно о планах вывода войск США из Сирии
    @ Baderkhan Ahmad/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны США разрабатывает план полного вывода всех своих войск из Сирии в течение 30-90 дней, что связано с интересом президента Дональда Трампа.

    Министерство обороны США приступило к разработке плана полного вывода американских войск из Сирии, сообщила компания NBC, ссылаясь на информацию от двух американских чиновников.

     Инициатива поступила от президента США Дональда Трампа и его ближайших соратников в вашингтонской администрации, которые выразили заинтересованность в реализации данного шага, передает ТАСС.

    Чиновники отметили, что Пентагон рассматривает несколько временных рамок для выполнения этой задачи. Варианты включают вывод войск в течение 30, 60 или 90 дней. Этот процесс требует тщательной подготовки и координации для обеспечения безопасности и эффективности вывода всех американских военных с территории Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирака Абдель Латиф Рашид сообщил, что американские военные завершат свою миссию в стране к концу 2025 года, но точные сроки вывода войск будут определены позже; вывод военных США из Сирии развяжет руки Турции и Израилю; президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон примет решение о возможном выводе американских войск из Сирии.

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    3 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Стало известно о сроках проведения президентских выборов в Сирии

    Ахмед аш-Шараа сообщил о возможности выборов в Сирии через 4-5 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переходный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что проведение президентских выборов в стране станет возможным через 4-5 лет.

    «Срок до возможности проведения президентских выборов в Сирии составит от четырех до пяти лет», – отметил он в интервью телеканалу Syria, передает РИА «Новости».

    Ранее французские следственные судьи выдали новый ордер на арест экс-президента Сирии Башара Асада.

    Сообщалось, что новые власти Сирии отменили действие конституции 2012 года и распустили все вооруженные формирования и службы безопасности. Глава новой администрации Сирии Ахмад аш-Шараа объявлен президентом страны на переходный период.

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    3 февраля 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков: Кремль не располагает данными о неполадках на корабле-разведчике «Кильдин»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство не комментирует сообщения французской прессы о якобы возникших проблемах на российском корабле-разведчике «Кильдин», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Не располагаю информацией, все-таки мы не оборонное ведомство. О такой детальной информации о возможных поломках каких-либо кораблей мы просто не знаем», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он отметил, что нельзя судить по поломке одного отдельно взятого корабля о состоянии флота.

    Песков подчеркнул, что рассуждения на тему состояния ВМФ России на базе подобных сообщений не имеют под собой объективной основы.

    Ранее французские СМИ сообщили, что у «Кильдина» якобы возникла неисправность у берегов Сирии.

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    3 февраля 2025, 23:22 • Новости дня
    Левые в парламенте Франции выдвинули премьеру два вотума недоверия за день

    «Непокорившаяся Франция» в парламенте дважды за день выдвинула вотум недоверия премьеру Байру

    Левые в парламенте Франции выдвинули премьеру два вотума недоверия за день
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Левая партия «Непокорившаяся Франция» выдвинула в парламенте второй за день вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру после его решения провести законопроекты без голосования депутатов, сообщила лидер фракции Матильда Пано.

    В понедельник Байру принял законопроект о бюджете на 2025 год без голосования депутатов, после чего «Непокорившаяся Франция» выдвинула вотум недоверия. Однако позднее Байру таким же образом провел законопроект о бюджете соцстрахования, передает РИА «Новости».

    По словам Пано, к вотумам присоединились некоторые депутаты группы «Левые демократы и республиканцы» и ряд экологистов. Оба вотума должны быть рассмотрены в среду.

    Пано подчеркнула: «Будучи верными тому, что мы всегда делали, когда применялась статья 49.3, мы выдвигаем два вотума недоверия». Речь идет о статье конституции, позволяющей принять законопроект без голосования депутатов.

    Вотум может быть принят, если его поддержат фракции левой и правой оппозиции, включая социалистов и «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Левые имеют 192 места, а «Национальное объединение» – 124 места из 577 в парламенте. Для вотума недоверия требуется 289 голосов. Однако социалисты заявили, что не поддержат вотум из-за необходимости принятия бюджета, но могут выдвинуть его позже. Фракция «Национального объединения» сообщила, что примет решение в среду.

    Резонансный законопроект направлен на сдерживание бюджетного дефицита. Предусмотрены серьезное сокращение госрасходов при росте военных расходов, повышение налогов для наиболее состоятельных граждан и крупных компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале декабря Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил состав нового правительства, которое возглавил Байру – уже четвертый за последний год премьер.

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    3 февраля 2025, 22:40 • Новости дня
    Франция начала вывод войск из Сенегала

    Франция начала вывод войск из Сенегала и собралась завершить его к сентябрю

    Tекст: Антон Антонов

    Франция приступила к выводу своих войск из Сенегала, передав сенегальским военным базы Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-адмирал Проте, сообщил портал Senego.

    По информации Senego, французские войска должны завершить выход из Сенегала к сентябрю, передает ТАСС.

    Сенегальское агентство APS сообщало, ссылаясь на источник во французском военном ведомстве, что планируется полный вывод войск к лету.

    Источник отметил, что Париж больше не считает необходимым поддерживать постоянное военное присутствие на территории Сенегала. Причиной этого решения называлось пересмотренное отношение Франции к военному присутствию в Западной и Центральной Африке, начатое еще летом 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 января французские военные передали властям Чада последнюю базу, которую они занимали согласно договору на территории этой африканской страны. До этого Франции пришлось выводить войска из МалиБуркина-ФасоНигера. В ноябре власти Сенегала заявили, что французские войска должны покинуть страну.

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    4 февраля 2025, 14:39 • Новости дня
    Лавров заявил, что Израиль не планирует уходить с территорий Ливана и Сирии

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД России Сергей Лавров на конференции клуба «Валдай» сообщил, что Израиль не намерен покидать занятые территории Ливана и Сирии.

    По его словам, Израиль намерен оставить за собой контроль над занятыми территориями Ливана и Сирии, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Израиль продолжает военные действия на Западном берегу и стремится взять под полный контроль северо-западный берег реки Иордан.

    Он отметил, что существует множество достоверных утечек информации о планах Израиля, и никто из официальных источников их не опровергает.

    В ходе конференции Лавров также отметил, что усилия Запада направлены на отстранение России, Китая и Ирана от процесса сирийского урегулирования.

    «Попытки отстранить от процесса внешнего сопровождения сирийского урегулирования Россию, Китай, Иран едва ли продиктованы добрыми намерениями», – добавил он.

    Эти действия, по его словам, вскрывают замыслы Запада по оттеснению конкурентов на второстепенные позиции.

    Лавров подчеркнул важность участия всех заинтересованных сторон в процессе урегулирования конфликта в Сирии, указав на необходимое присутствие России и других государств в этом процессе.

    Ранее истребители израильских ВВС нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, Ливане и секторе Газа.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль.

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    5 февраля 2025, 15:46 • Новости дня
    Курды пообещали защищать свои земли в случае ухода США из Сирии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Курдские вооруженные формирования «Силы демократической Сирии» (СДС) намерены защищать собственные земли в случае ухода из страны американских военных, заявила представитель СДС Лейла Муса.

    В СДС предпочли бы, чтобы США оставались в Сирии до тех пор, пока ситуация не стабилизируется, заявила Муса, передает ТАСС.

    «Если американские войска все-таки уйдут из Сирии, то курды будут с оружием в руках защищать свои земли и отстаивать завоевания», – заключила она.

    Ранее пресса сообщила, что Пентагон разрабатывает план полного вывода всех своих войск из Сирии в течение 30–90 дней.

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    3 февраля 2025, 13:01 • Новости дня
    Песков сообщил о продолжении переговоров с Сирией по базе в Тартусе

    Песков сообщил о продолжении переговоров с Сирией по судьбе российской базы в Тартусе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия намерена продолжить переговоры с Сирией по вопросам, включая судьбу военной базы в Тартусе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия намерена продолжить переговоры с Сирией по различным темам, включая судьбу российской военной базы в Тартусе, аявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российская делегация недавно вела переговоры в Дамаске, и стороны договорились о необходимости продолжения контактов по всем актуальным вопросам, сообщает ТАСС.

    Песков отметил, что на повестке переговоров стоит множество тем, которые требуют обсуждения. Он заверил, что диалог не ограничится одним вопросом, а охватит все значимые аспекты взаимоотношений России и Сирии. В частности, обсуждение судьбы базы в Тартусе будет одним из ключевых пунктов дальнейших переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые власти Сирии дипломатично попросили финансовую помощь у Москвы для восстановления страны, Москва и Дамаск сохранили статус-кво по вопросу российских военных баз на территории Сирии, а также новые власти Сирии решили использовать порт Тартус в переговорах для привлечения инвестиций.

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    Военные–первопроходцы. Как братья-близнецы после СВО строят мирную жизнь в деревне

    Возвращение участников специальной военной операции к мирной жизни приобретает все большую значимость для регионов России – для каждой малой родины многочисленных героев СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД познакомился с семьей Пономаревых, где за ленточкой были все четыре сына. Двое из них – Александр и Анатолий – уже вернулись к прежней работе в агрохозяйстве, откуда два с половиной года назад ушли по мобилизации. Подробности

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    Трамп реанимирует USAID через его убийство

    Оппоненты Трампа потрясены: президент Трамп решился закрыть USAID – организацию, которая тратила десятки миллиардов долларов по всему миру, распространяя «мягкую силу» США. В Конгрессе уже называют происходящее «наглыми авторитарными действиями» и требуют от Трампа отменить упразднение агентства. Зачем Трамп пошел на такое – и действительно ли USAID будет окончательно закрыто? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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