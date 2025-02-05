Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.4 комментария
Сирия согласовала контракт с французской CMA CGM на эксплуатацию порта Латакия
Главное управление сухопутных и морских портов Сирии согласовало новый контракт с французской компанией CMA CGM на управление контейнерным терминалом порта Латакия, сообщил телеканал Al Arabiya.
По данным Al Arabiya, контракт включает новые условия и механизмы, а также урегулирование всех прежних задолженностей обеих сторон, хотя детали не были предоставлены.
Сирийский источник, знакомый с переговорами, сообщил Reuters, что обсуждения, которые привели к новому контракту, включали изменения в распределении доходов и сроках контракта. Сирийские власти надеялись договориться о более крупной доле от доходов по сравнению с предыдущим контрактом, а также о более коротком сроке аренды терминала и технических улучшениях.
Компания CMA CGM начала управлять контейнерным терминалом Латакии в 2009 году, и контракт неоднократно продлевался, последний раз в октябре 2024 года на дополнительные 30 лет при власти ныне свергнутого лидера Сирии Башара Асада.
Ранее сирийские власти расторгли инвестиционное соглашение 2019 года с российской компанией о порте Тартус.