Сирия согласовала контракт с французской CMA CGM на эксплуатацию порта Латакия

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Al Arabiya, контракт включает новые условия и механизмы, а также урегулирование всех прежних задолженностей обеих сторон, хотя детали не были предоставлены.

Сирийский источник, знакомый с переговорами, сообщил Reuters, что обсуждения, которые привели к новому контракту, включали изменения в распределении доходов и сроках контракта. Сирийские власти надеялись договориться о более крупной доле от доходов по сравнению с предыдущим контрактом, а также о более коротком сроке аренды терминала и технических улучшениях.

Компания CMA CGM начала управлять контейнерным терминалом Латакии в 2009 году, и контракт неоднократно продлевался, последний раз в октябре 2024 года на дополнительные 30 лет при власти ныне свергнутого лидера Сирии Башара Асада.

Ранее сирийские власти расторгли инвестиционное соглашение 2019 года с российской компанией о порте Тартус.