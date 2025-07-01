Tекст: Алексей Дегтярев

Омбудсмен призвала мировое сообщество принять меры к осуждению террористических методов киевского режима, передает ТАСС.

Она отметила наличие шокирующих фактов и цифр в докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Москалькова указала, что в документе есть подтверждения убийств и пыток безоружных людей и пленных российских военных со стороны ВСУ. Она отметила, что жертвами преступлений киевского режима становятся как мирные жители России и российские военные, так и сами украинцы.

«Все это взято из арсенала нацистских преступников», – написала Москалькова, упомянув пытки, травлю собаками, сексуальное насилие и избиение политзаключенных за лояльность к России.

Она подчеркнула, что даже объективные международные институты фиксируют трагическую ситуацию на территориях, контролируемых украинским режимом, и уже невозможно скрывать подобные преступления.

Ранее в ООН заявили, что с 24 февраля 2022 года по меньшей мере 170 человек, задержанных на Украине по обвинению в сотрудничестве с Россией, подверглись пыткам и жестокому обращению.