Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначно с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.9 комментариев
Москалькова призвала мировое сообщество осудить Киев за пытки пленных
Всем странам мира необходимо решительно осудить преступные действия со стороны украинских властей по отношению к российским военнопленным, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Омбудсмен призвала мировое сообщество принять меры к осуждению террористических методов киевского режима, передает ТАСС.
Она отметила наличие шокирующих фактов и цифр в докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека.
Москалькова указала, что в документе есть подтверждения убийств и пыток безоружных людей и пленных российских военных со стороны ВСУ. Она отметила, что жертвами преступлений киевского режима становятся как мирные жители России и российские военные, так и сами украинцы.
«Все это взято из арсенала нацистских преступников», – написала Москалькова, упомянув пытки, травлю собаками, сексуальное насилие и избиение политзаключенных за лояльность к России.
Она подчеркнула, что даже объективные международные институты фиксируют трагическую ситуацию на территориях, контролируемых украинским режимом, и уже невозможно скрывать подобные преступления.
Ранее в ООН заявили, что с 24 февраля 2022 года по меньшей мере 170 человек, задержанных на Украине по обвинению в сотрудничестве с Россией, подверглись пыткам и жестокому обращению.