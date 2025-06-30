Если сегодня мы утверждаем, что Октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.2 комментария
В ООН сообщили о пытках заключенных на Украине
В ООН сообщили о пытках 170 заключенных на Украине с 2022 года
С начала спецоперации на Украине зафиксированы сотни случаев пыток среди осужденных якобы за сотрудничество с российской стороной, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
С 24 февраля 2022 года по меньшей мере 170 человек, задержанных на Украине по обвинению в сотрудничестве с Россией, подверглись пыткам и жестокому обращению, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Среди пострадавших – 132 мужчины, 35 женщин и трое мальчиков.
В ходе отчетного периода представители УВКПЧ опросили 56 человек, задержанных украинскими властями по обвинению в государственной измене, сотрудничестве и другим преступлениям, связанным с национальной безопасностью. 11 из опрошенных рассказали о пережитых избиениях и угрозах во время задержания или допроса. Один задержанный сообщил о лишении сна в первые дни содержания под стражей.
В докладе отмечается, что многие из привлеченных к ответственности за сотрудничество с Россией были обвинены за действия, которые соответствовали нормам международного гуманитарного права, например, за раздачу гуманитарной помощи на территориях, находящихся под контролем России. УВКПЧ указало, что 51 из 624 осужденных с 2022 года попадают в эту категорию. С 2024 года наблюдается тенденция сокращения числа подобных дел.
Председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев в мае сообщал, что американские специалисты обучали боевиков ВСУ применять методы пыток, такие как утопление с помощью воды и ткани, к российским военнослужащим.