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    Если сегодня мы утверждаем, что Октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Конец украинского «серого кардинала», кажется, близок

    Главы офиса президента Украины Андрей Ермак, чувствуя потерю своего политического влияния, старается ослабить другие «придворные группировки» в ЗЕ-команде, чтобы удержать власть.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как превратить национальный мессенджер в суперсервис

    Россия – не первая страна, идущая по пути интеграции цифровых сервисов под крылом государства. Пожалуй, самый яркий пример госмессенджера, ставшего суперприложением – китайский WeChat.

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    30 июня 2025, 16:14 • Новости дня

    В ООН сообщили о пытках заключенных на Украине

    В ООН сообщили о пытках 170 заключенных на Украине с 2022 года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С начала спецоперации на Украине зафиксированы сотни случаев пыток среди осужденных якобы за сотрудничество с российской стороной, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

    С 24 февраля 2022 года по меньшей мере 170 человек, задержанных на Украине по обвинению в сотрудничестве с Россией, подверглись пыткам и жестокому обращению, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    Среди пострадавших – 132 мужчины, 35 женщин и трое мальчиков.

    В ходе отчетного периода представители УВКПЧ опросили 56 человек, задержанных украинскими властями по обвинению в государственной измене, сотрудничестве и другим преступлениям, связанным с национальной безопасностью. 11 из опрошенных рассказали о пережитых избиениях и угрозах во время задержания или допроса. Один задержанный сообщил о лишении сна в первые дни содержания под стражей.

    В докладе отмечается, что многие из привлеченных к ответственности за сотрудничество с Россией были обвинены за действия, которые соответствовали нормам международного гуманитарного права, например, за раздачу гуманитарной помощи на территориях, находящихся под контролем России. УВКПЧ указало, что 51 из 624 осужденных с 2022 года попадают в эту категорию. С 2024 года наблюдается тенденция сокращения числа подобных дел.

    Председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев в мае сообщал, что американские специалисты обучали боевиков ВСУ применять методы пыток, такие как утопление с помощью воды и ткани, к российским военнослужащим.

    30 июня 2025, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил важность взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области

    Аналитик Рожин: Заход в Днепропетровскую область даст России стратегические и дипломатические козыри

    Эксперт объяснил важность взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Закрепление российских сил в первом населенном пункте Днепропетровской области наносит моральный и репутационный удар по ВСУ, а также открывает для России перспективу занятия Павлограда – важнейшего логистического узла для снабжения противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из села Дачное.

    «Занятие села Дачное российскими войсками имеет прежде всего символическое значение. Сам факт присутствия наших сил в Днепропетровской области дает Москве дополнительные козыри на переговорах по урегулированию украинского кризиса», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    «Судя по всему, в течение лета мы увидим развитие российских операций на юго-востоке Днепропетровской области. Можно рассчитывать, что наши войска освободят несколько населенных пунктов крупнее Дачного, например – Новопавловку. Чтобы этого не допустить, ВСУ будут перебрасывать сюда резервы с других участков, ослабляя их и давая нам дополнительные возможности для прорывов», – указал спикер.

    «Впрочем, это направление имеет и стратегически важную перспективу. Российские силы, не торопясь, но уверенно идут к Павлограду – крупному логистическому центру, через который снабжаются украинские группировки в Харькове и Донбассе. Даже сама угроза занятия этого узла создаст серьезные проблемы ВСУ», – детализировал эксперт.

    «Показательно, что Киев всеми силами пытается скрыть наши успехи, рассказывая про якобы стабилизацию фронта и не признавая, что линия боевого соприкосновения движется на запад. Но от самих военных этого не скроешь, а потому каждое потерянное село будет все сильнее бить по морально-психологическому настрою ВСУ», – подчеркнул собеседник.

    «Успехи ВС России сказываются и на простых украинцах – они не хотят идти на фронт. Резерв добровольцев почти исчерпан. Киеву приходится усиливать мобилизацию за счет силовых методов – выхватывая людей на улицах. По мере роста доли таких бойцов в армии просаживается и общий уровень морально-психологического состояния противника», – пояснил он.

    «Сейчас значительная часть ВСУ воюют, что называется, из-под палки. Все меньше мотивированных бригад с кадровыми военными. В итоге украинские силы теряют устойчивость в обороне и все менее эффективны в наступательных действиях», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из первого населенного пункта Днепропетровской области – из села Дачное, там идет зачистка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Владимира Рогова, главу комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, наступление российских сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.

    Кроме того, по словам Сергея Лебедева, координатора николаевского подполья, Россия нанесла удар по Новомосковскому трубному заводу в Днепропетровской области, где ремонтировали военную технику и оснащали тяжелое вооружение стран НАТО специальной защитой.

    Лебедев заявил: «Завод замечен в ремонте военной техники, оснащению тяжелой техники НАТО перед боями: обшивка сеткой, монтаж динамической защиты». Он добавил, что на этом предприятии также изготавливают части для ракет и детали для беспилотников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что одним из залогов успешного захода российских сил в Днепропетровскую область стал контроль междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР.

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    30 июня 2025, 05:11 • Новости дня
    От Зеленского на саммите НАТО потребовали «убрать подальше кружку для подаяний»
    От Зеленского на саммите НАТО потребовали «убрать подальше кружку для подаяний»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Прошедший саммит НАТО стал посмешищем, отмечает портал Strategic Culture, указывая на то, как подхалимаж европейцев обслуживал дядюшку Сэма, любовно названному «папочкой», который даже позволил появиться на мероприятии вечно просящему денег главе киевского режима.

    «На мероприятие был приглашен президент Украины Владимир Зеленский, но ему было велено убрать свою кружку для подаяний. Он даже надел элегантный гражданский костюм вместо своего обычного военного косплея, что еще раз указывает на то, что организаторы НАТО решили уделить приоритетное внимание подхалимажу перед Трампом», – говорится в статье Strategic Culture.

    Издание едко замечает, что «европейские подхалимы из НАТО» даже преуменьшили обычные просьбы об увеличении военной помощи Украине, зная, что это раздражает Трампа с его навязчивой идеей сократить денежные потери из-за неудавшейся опосредованной войны против России, пишет издание.

    В этот раз конфликт на Украине был лишь второстепенным вопросом, тогда как стремление во всем угодить американскому гостю, подлизавшись к его самолюбию, стало центральной задачей для всех. И у них получилось.

    «Получив еще больше денег от европейских налогоплательщиков, Трамп покинул саммит НАТО с новым, счастливым взглядом на организацию. Он отказался от своих прежних претензий к европейским «нахлебникам» и подтвердил приверженность США пункту о совместной обороне альянса», – иронизирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после заявлений министра Вооруженных сил Франции Себастьянн Лекорню о намерении компании Renault производить на Украине БПЛА президент республики Эммануэль Макрон обсуждал это с Владимиром Зеленским на саммите НАТО.

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    29 июня 2025, 13:25 • Видео
    За что судят премьера Израиля

    В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

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    29 июня 2025, 22:56 • Новости дня
    Песков назвал ответственных за ускорение переговоров по украинскому вопросу
    Песков назвал ответственных за ускорение переговоров по украинскому вопросу
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Скорость ведения переговоров по украинскому конфликту зависит от поведения Киева и эффективности посредничества Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона», – цитирует его ТАСС со ссылкой на белорусский телеканал «Первый информационный».

    Песков напомнил о еще одном немаловажном факторе – ситуации на земле, от которой невозможно абстрагироваться.

    «Вот, собственно, все эти слагаемые образуют общую картину. Она сложная, непростая, но будет зависеть именно от них», – добавил представитель Кремля.

    По словам Пескова, в переговорном процессе не планируется никаких промежуточных встреч, стороны ожидают третьего раунда.

    «Мы ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона не рассматривает возможность переноса переговоров с Украиной из Стамбула на другую площадку.

    Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. Участники российско-украинских переговоров должны сначала изучить проекты меморандумов с мирными предложениями, которыми они обменялись.

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    30 июня 2025, 14:35 • Новости дня
    Украина назвала переданные НАТО корабли именами российских городов

    Украина присвоила переданным Западом тральщикам имена Мариуполя и Мелитополя

    Tекст: Вера Басилая

    Украина назвала два тральщика, переданные Нидерландами и Бельгией, в честь российских городов – «Мариуполь» и «Мелитополь».

    Тральщики, выведенные из эксплуатации и переданные Украине Нидерландами и Бельгией, получили новые названия – «Мариуполь» и «Мелитополь». Ранее эти корабли назывались M923 Narcis и M863 Vlaardingen и были построены в 1980-х годах. Теперь они носят имена городов, освобожденных Вооруженными силами России в ходе спецоперации, пишет «Российская газета» со ссылкой на «Военное обозрение».

    Тральщики передали Украине на бельгийской военной базе Зебрюгге. Несмотря на новые названия, корабли остаются на территории Бельгии, так как у Украины нет возможности переместить их в Одессу. Аналогичная ситуация ранее возникла с британскими кораблями, переданными Украине.

    В дополнение к двум уже переданным тральщикам, до конца текущего года ВСУ планируют получить еще один корабль такого же типа. Он уже получил название «Геническ».

    Всего тральщиков типа Tripartite было построено 35 единиц: 15 – для Нидерландов, по десять – для Бельгии и Франции.

    Нидерланды решили передать на Украину более 100 кораблей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие надводные корабли должны появиться у Украины, насколько они опасны и почему эту угрозу не стоит недооценивать.

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    30 июня 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска поразили нефтеналивной терминал ВМС Украины
    Российские войска поразили нефтеналивной терминал ВМС Украины
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотников, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты четыре американские управляемые авиабомбы JDAM и 144 беспилотника.

    С начала проведения спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 304 беспилотника, 612 ЗРК, 24 094 танка и других бронемашин, 1572 боевые машины РСЗО, 26,8 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 37 481 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в минувшие выходные ВС России нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ.

    ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по военным целям на Украине.

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    30 июня 2025, 06:43 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали об усилении ВСУ на Теткинском направлении медиками

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как командование ВСУ перебросило на Теткинское направление прошедших подготовку в Британии «офицеров», часть из которых была переведена в командиры штурмовых взводов из военных медиков.

    При этом, по словам бойцов, на Теткинском и Глушковском направлениях активность противника снизилась после существенных потерь на выходных, сообщил неофициальны Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    «За сутки враг предпринял 16 безуспешных контратак: на направлении Яблоновки, две в районе Алексеевки, три в окрестностях Андреевки, четыре рядом с селом Садки и шесть в Юнаковке», – сказано в сообщении.

    ВСУ в 16 контратаках задействовали более 110 человек, из которых более 50 были  уничтожены, свыше 30 остались раненными, остальные бежали в обратном направлении.

    Десантники «Северян» зачистили несколько домовладений в Юнаковке, с упорными боями продвинулись на более чем 850 метров в лесных массивах Сумского района.

    На Волчанском и Липцовском направлениях бойцы уничтожили десять штурмовых групп ВСУ с автомобильной техникой и средствами связи.

    В Волчанске продвинулись на более чем 300 метров и выбили противника из двух опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 240 человек (из них более 180 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – рапортовали бойцы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские бойцы продолжают занимать выгодные рубежи в районе Волчанска Харьковской области на фоне регулярных безуспешных контратак ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как контроль российскими войсками междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР позволит создать дополнительный плацдарм для захода в Днепропетровскую область.

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    30 июня 2025, 05:42 • Новости дня
    Рогов рассказал о судьбе пропавших без вести в Крынках солдат ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Село Крынки на левом берегу Днепра стало местом гибели значительного числа бойцов украинской армии, пытавшихся форсировать реку, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Село Крынки стало местом уничтожения тысяч боевиков ВСУ, с учетом того, что не менее двух тысяч считается пропавшими без вести. Понятно, что подавляющая часть из них уничтожена, в том числе, при попытках переправиться через Днепр», – заявил РИА «Новости» Рогов.

    Он отметил, что режим Владимира Зеленского самозабвенно отправлял своих солдат на смерть, а так может поступать только потерявшийся в реалиях тиран, уверенный в безнаказанности за военные и античеловеческие преступления, добавил Рогов.

    Село Крынки на левом берегу Днепра ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. ВС России выбиты оттуда противника и зачистили окрестности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения российских войск продолжают проводить боевые рейды в районах Кизомыса, Бургунки и Николаевки на правом берегу Днепра Херсонской области, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.


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    30 июня 2025, 07:10 • Новости дня
    MWM назвал преимущества авиации России в сравнении с парком F-16 для ВСУ
    MWM назвал преимущества авиации России в сравнении с парком F-16 для ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская авиация в тандеме со средствами ПВО лишает ВСУ какого-либо шанса на конкуренцию в небе, не говоря о преимуществах в воздушном бою, пишет Military Watch Magazine.

    «Все F-16, поставляемые ВВС Украины, были ранними разработками времен холодной войны, авионика которых, как считается, давно устарела, что является основным фактором, ставящим их в невыгодное положение», – пишет Military Watch Magazine (MWM).

    Еще одним невыгодным для ВСУ фактором журнал называет то, что F-16 до поставок Украине эксплуатировались в течение десятилетий, что значительно увеличило необходимость в техническом обслуживании и эксплуатационных расходах, в то время как подавляющему большинству российских истребителей менее 15 лет.

    «Восемьдесят пригодных для полетов истребителей F-16 были предоставлены Украине членами НАТО в качестве помощи, в том числе 30 F-16 из Бельгии, 24 – из Нидерландов, 19 – из Дании, 12 –из Норвегии, причем Норвегия и США обязались утилизировать непригодные для полетов самолеты на запчасти», – сказано в статье.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, в небе над Украиной истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета, пилоту удалось катапультироваться.

    Также MWM поиронизировал над судьбой второй партии танков Abrams для ВСУ, прибытие которых в Польшу из австралийской армии подтвердили фото.

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    30 июня 2025, 00:13 • Новости дня
    Военный эксперт допустил уничтожение ВС России бункера Зеленского во Львове

    Tекст: Ирма Каплан

    По сообщению пророссийского подполья, российские военные во Львове после ночной массированной атаки уничтожили «крутой и навороченный, оснащенный как в фильмах про командные центры ЦРУ» бункер, который вполне мог оказаться спецсооружением или командным пунктом Владимира Зеленского.

    «Это серьезные сооружения. И, скорее всего, один из них является и бункером самого Зеленского, его запасным командным пунктом. Не думаю, что он там мог находиться в момент удара, но могли быть другие важные фигуры украинского командования и, в том числе, и офицеры НАТО», – рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Он уточнил, что еще в советские времена во Львове находились укрепленные сооружения для запасного командного пункта всех армий Варшавского договора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям на Украине. Для атаки использовались высокоточные ракеты воздушного, морского и наземного базирования, включая аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

    В мае Times писала о том, как в первые дни спецоперации России на Украине Владимир Зеленский скрывался в подземном бункере, где проводил время, играя в настольный теннис.

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    30 июня 2025, 08:38 • Новости дня
    Глава МИД Германии Вадефуль прибыл с необъявленным визитом в Киев
    Глава МИД Германии Вадефуль прибыл с необъявленным визитом в Киев
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл в Киев с необъявленным визитом и заявил о сохранении поддержки Украины, включая поставки оружия.

    Министр иностранных дел ФРГ прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает ТАСС. Вадефуль по прибытии подтвердил намерения властей Германии сосредоточиться на поддержке Украины и пообещал продолжать предоставлять современные средства противовоздушной обороны, другое вооружение, а также гуманитарную и экономическую помощь.

    Он подчеркнул: «Это обещание, с которым я сегодня посещаю Киев». Кроме того, глава МИД ФРГ заявил, что Германия совместно с партнерами в Европейском союзе и G7 продолжит работу над новыми антироссийскими санкциями.

    Агентство DPA уточнило, что Вадефуля сопровождают представители оборонной промышленности ФРГ. Германия остается вторым по объему поставок вооружения на Украину после США и с начала конфликта предоставила Киеву помощь более чем на 40 млрд евро. Российские власти не раз подчеркивали, что поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что «Россия не готова к переговорам, а стремится к войне». Захарова отметила, что подобные слова свидетельствуют о том, что после Анналены Бербок в ведомстве «не проветрили как следует», и Вадефуль «подцепил ту же бациллу».

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    30 июня 2025, 08:10 • Новости дня
    Суд на Украине приговорил блогера Апачева к 12 годам
    Суд на Украине приговорил блогера Апачева к 12 годам
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Винницкий городской суд вынес заочный приговор блогеру Акиму Апачеву, назначив 12 лет лишения свободы и конфискацию имущества по ряду статей.

    Винницкий городской суд на Украине заочно приговорил блогера Акима Апачева (настоящее имя – Аким Гасанов) к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает ТАСС. Решение суда опубликовано на официальном сайте Винницкого горсуда, а также подтверждается публикациями ряда украинских изданий.

    Апачев был объявлен в государственный и международный розыск еще 24 сентября 2024 года. Блогеру предъявили обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: посягательство на территориальную целостность, коллаборационная деятельность, пропаганда войны и поддержка действий России на Украине.

    Суд обосновал приговор тем, что Апачев принимал участие в публичных мероприятиях в поддержку России. В частности, по данным суда, 23 сентября 2022 года он участвовал в митинге на Манежной площади в Москве, где, по мнению украинских властей, побуждал к изменениям государственных границ Украины.

    Также Апачеву запрещено занимать должности, связанные с организацией и проведением политических мероприятий, в течение 15 лет. Кроме того, с него постановлено взыскать 18 174 гривны (437 долларов) в пользу Украины за проведение экспертиз, связанных с делом.

    Аким Апачев известен как бывший военный корреспондент, российский блогер, а также автор и исполнитель песен.

    Ранее блогер Аким Апачев сдался правоохранителям по обвинению в вандализме из-за граффити в Судже и заявил о готовности понести наказание, а также предложил помощь в восстановлении памятников в Курской области.

    Рэпер извинился перед жителями Курской области за свои граффити, отметив, что его целью была поддержка военнослужащих.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что извинения Апачева не освобождают его от ответственности за административное правонарушение.

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    30 июня 2025, 08:12 • Новости дня
    Российские военные использовали веревку для уничтожения дронов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие России разработали оригинальное устройство для борьбы с украинскими беспилотниками, создав ловушку с помощью обычной веревки.

    Российские военные начали применять новый метод для уничтожения дронов ВСУ, сообщает Ura.ru.

    По данным издания, солдаты используют беспилотник-перехватчик, к которому прикрепляют веревку, гайку, шайбу и магнит, чтобы создать простую, но эффективную конструкцию.

    Принцип работы изобретения заключается в том, что веревка, прикрепленная к дрону-перехватчику, при столкновении с вражеским устройством наматывается на его лопасти, вызывая падение беспилотника.

    Российские бойцы назвали придуманный способ борьбы с дронами ВСУ «ловителем коптеров».

    Ранее военные из группировки «Юг» поймали 560 дронов ВСУ сетями.

    Российский десантник сбил украинский дрон броском автомата.

    Боец Вооруженных сил России сбил украинский беспилотник с помощью вещмешка, чтобы спасти себя и товарищей.

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    30 июня 2025, 04:09 • Новости дня
    Российский боец рассказал, как ВСУ из-за тактической ошибки потеряли Новониколаевку

    Tекст: Ирма Каплан

    Село Новониколаевка ДНР на границе с Днепропетровской областью перешло под управление российскими войсками из-за тактической ошибки ВСУ, рассказал замкомандира штурмового батальона 30-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» Станислав Зайцев.

    По его словам, ВСУ собственной техникой перекрыли себе единственную возможность предотвращать атаки. Когда ВС России подходили в Новопавловке, ВСУ пытались остановить их пехотой, когда российские военные поднимались по лесополосе и шли через поля, ВСУ выкатывались с пехотой.

    «И в узком проезде между «зубами дракона», который мы заминировали, был подорван на двух минах их бронетранспортер Maxxpro, и лег на бок, тем самым перегородив этот проезд, и все. В лесополку к нам они уже проезжать не могли», – рассказал боец ТАСС.

    Зайцев отметил, что украинские солдаты оставили выходы для себя, и ход – узкое горлышко в бутылке для противника, чтобы они через это горлышко заходили.

    «Но мы их обхитрили, остановились перед этим горлышком, вытянули их на себя и тем самым заблокировали их техникой дорогу и начали двигаться дальше. Их тактическая ошибка», – подытожил Зайцев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» 19 июня  продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Новониколаевка в Донецкой народной республике (ДНР).

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    30 июня 2025, 08:51 • Новости дня
    Россиянка эвакуировала брата из Харькова через добровольную сдачу в плен

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянке удалось организовать выезд брата из Харькова через добровольную сдачу в плен российским военным, они воспользовались Telegram-ботом «Сохрани себе жизнь».

    Россиянке удалось эвакуировать в Россию родного брата, проживавшего в Харькове, через добровольную сдачу в плен бойцам группировки «Север», передает ТАСС.

    Сестра уточнила, что воспользовалась Telegram-ботом «Сохрани себе жизнь» и заранее вышла на контакт с соответствующим каналом, где передала первичную информацию о брате. По ее словам, подробно о ходе операции ей не сообщали, чтобы не нарушить безопасность процесса и не подвергнуть риску военнослужащих, осведомленных о намерении ее брата сдаться.

    По ее словам, семья разработала план по сдаче брата в плен еще до его мобилизации. Она отметила, что не общалась с братом напрямую, но процесс эвакуации контролировался российскими силовиками на протяжении всей операции.

    Сестра посоветовала украинским женщинам обращаться в Telegram-бот за помощью, поскольку сервис помогает не только с эвакуацией, но и с поиском пропавших без вести. Сейчас мужчина проходит проверку и фильтрацию российских спецслужб, а также уже обратился к президенту России с просьбой о гражданстве.

    Ранее американская родственница украинского военнопленного настоятельно рекомендовала ему не возвращаться домой, а остаться в России и запросить убежище.

    Российский боец уговорил сдаться двух военных ВСУ «божьим словом».

    В мае родные украинских военных более 3500 раз обращались к российским силовикам с вопросами о сдаче в плен и поиске своих близких.

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    30 июня 2025, 14:52 • Новости дня
    Mundo: ВСУ начали строить укрепления вокруг Чернобыльской АЭС

    Mundo: ВСУ возвели оборонительные сооружения и заграждения у Чернобыльской АЭС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В районе Чернобыльской атомной электростанции заметили активное строительство укреплений и размещение противотанковых заграждений, а также усиление военного присутствия.

    Журналист издания Mundo Альберто Рохас сообщил, что Вооруженные силы Украины приступили к возведению оборонительных сооружений вокруг Чернобыльской атомной электростанции, передает Ura.ru.

    По словам Рохаса, на территорию зоны отчуждения продолжают завозить песок, мешки с землей, а также «зубы дракона» и другие элементы пассивной обороны. Он уточнил, что стройматериалы поступают из других областей Украины, чтобы избежать радиационного заражения.

    Рохас отметил, что во время его визита журналистам запретили фотографировать конкретные укрепления и военные позиции, созданные в последние месяцы.

    Также он рассказал, что в районе Чернобыльской АЭС регулярно замечают бронеавтомобили ВСУ, что говорит о росте военной активности в зоне отчуждения. По его наблюдению, ранее ограниченная для доступа из-за радиации территория теперь становится стратегически укрепленным районом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, но радиационная ситуация осталась нормальной. Сообщалось, что возгорание на Чернобыльской АЭС произошло из-за горючих материалов в обшивке крыши после удара дрона.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал инцидент на Чернобыльской АЭС и активность около Запорожской АЭС признаками сохраняющихся ядерных рисков, требующих повышенной готовности агентства.

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