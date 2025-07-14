114-летний марафонец из Индии погиб в ДТП

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Hindustan Times, по словам главы штата Гулаб Чанда Катарии, «тяжело узнать, что он погиб сегодня в трагической автокатастрофе». Катария отметил, что даже в 114 лет Сингх продолжал вдохновлять поколения своей силой и преданностью бегу, передает ТАСС.

Как уточнили местные власти, Фауджу Сингха сбила машина, когда он переходил дорогу в своей деревне. Несмотря на усилия врачей, спасти спортсмена не удалось – он скончался в больнице в понедельник вечером.

Сингх родился 1 апреля 1911 года и, согласно его биографии, не мог ходить до пяти лет. В 1990-х годах он переехал в Британию, где начал серьезно заниматься бегом в возрасте 89 лет, участвуя в многочисленных международных марафонах среди ветеранов. В Индии и мировом беговом сообществе его называли «торнадо в тюрбане».

В 2013 году, когда Сингху был 101 год, он вышел на старт массового уличного забега в Гонконге и преодолел дистанцию 10 км за 1 час 32 минуты и 28 секунд. После этого он официально завершил спортивную карьеру.

В 2011 году редактор Книги рекордов Гиннесса Крейг Глендей сообщил, что рекорд Фауджи Сингха, прошедшего марафонскую дистанцию за 8 часов, не будет признан Книгой рекордов Гиннесса в связи с отсутствием у спортсмена свидетельства о рождении.