Tекст: Дарья Григоренко

Захарова на полях Восточного экономического форума высказала мнение об идеологической зависимости украинского спорта, передает ТАСС.

«Такой у них исторический период: трагичный, страшный, когда своих достижений очень мало, их практически нет», – отметила Мария Захарова.

Дипломат добавила, что имеющиеся достижения ставятся в жесткую идеологическую зависимость. «Если проводить исторические параллели, то такая была и в Третьем рейхе, когда спортсмены были не спортсменами, а частью политической, идеологической конструкции. Когда Олимпийские игры в Берлине должны были быть не гимном спорта, а каким-то маршем политической идеологии и, как они говорят сейчас, – «нарративов». Навязывание представления о том, каким должно быть все человечество, через спортивные образы», – отметила Захарова.

Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Главная тема мероприятия в 2026 году посвящена развитию Дальнего Востока во благо людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Мария Захарова отметила триумф отечественных гимнастов в условиях политического давления.

Несколькими днями ранее дипломат сравнила русофобскую политику властей Германии с идеологией Третьего рейха.

В начале года Украина потребовала отстранения россиян от участия в зимних Олимпийских играх.