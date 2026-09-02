Politico: Глобальное потепление сорвало ядерный ренессанс в Европе

Politico: Изменение климата угрожает планам ЕС по расширению ядерной энергетики

Tекст: Мария Иванова

Европейские планы по масштабному расширению ядерной энергетики столкнулись с непредвиденными трудностями из-за аномальной жары и засухи, пишет Politico.

Экстремальные погодные условия привели к рекордному падению уровня воды в реках, лишив электростанции необходимого охлаждения.

«Изменение климата делает ядерную энергетику все более непредсказуемой», – заявил профессор истории технологий Шведского королевского технологического института Пер Хегселиус.

В августе единственная АЭС Болгарии снизила поставки, а Румыния была вынуждена остановить оба своих реактора. Венгрия сократила производство на три четверти, чтобы избежать полного отключения. Во Франции рекордное количество реакторов приостановило работу или снизило мощность.

Даже при наличии воды повышение ее температуры вынуждает останавливать реакторы из-за экологических норм. В июне Швейцария отключила один реактор, чтобы не сбрасывать подогретую воду и не навредить местной фауне. Дополнительную угрозу представляют лесные пожары, штормы и наводнения, частота которых растет.

Несмотря на климатические риски, ядерная энергетика переживает возрождение. Европейские страны планируют увеличить мощности на 50% к середине века. Франция намерена потратить 4,3 млрд евро до 2040 года на адаптацию своих АЭС, а новые станции все чаще строят на побережье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа столкнулась с рекордным обмелением рек на фоне сильной жары.

Румыния отключила реактор атомной электростанции «Чернаводэ» из-за падения уровня воды в Дунае.

Аномальные погодные условия во Франции привели к остановке трех ядерных реакторов.