Анкара заявила, что Эрдоган не знал о планах США по Зангезуру

Стало известно о неосведомленности Турции о предложении США управлять Зангезурским коридором

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», представители администрации президента Турции Реджепа Эрдогана сообщили, что не располагают сведениями о предложении Соединенных Штатов взять под управление Зангезурский транспортный коридор у границы с Ираном.

Пресс-служба администрации уточнила: «Мы не в курсе этого, поэтому ничего не можем комментировать».

Ранее посол США в Турции и спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил о готовности Вашингтона взять под контроль данный коридор для содействия переговорам между Баку и Ереваном.

Также пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян подчеркнула, что Армения не обсуждает возможность передачи контроля над этой территорией третьим странам, а Ереван готов открыть дорогу для Азербайджана только на условиях суверенитета Армении.

Баку настаивает на создании транспортного коридора через армянский Сюник для связи с Нахичеванью. Москва поддерживает скорейшее заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном и разблокирование транспортных маршрутов через Сюникскую область, отметил в августе 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возвращении бывших вынужденно перемещенных лиц в 16 городов и сел Карабаха и Восточного Зангезура.

На освобожденных территориях сейчас проживают, работают и получают образование более 50 тыс. человек. Программа «Великое возвращение» продолжается, и власти намерены и дальше обеспечивать возвращение граждан.

Специальная комиссия оценила ущерб, нанесенный Азербайджану, примерно в 150 млрд долларов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что карабахское движение не должно продолжаться.

