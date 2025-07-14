  • Новость часаТрамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС
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    Перестановки в правительстве Украины сделаны ради США и Британии
    В Кремле отреагировали на слова Писториуса о готовности ФРГ «убивать российских солдат»
    Зеленский заявил о переходе Шмыгаля на пост министра обороны
    В российском городе полностью запретили ездить на электросамокатах и СИМ
    Трамп пригрозил России «жесткими пошлинами» при отсутствии соглашения по Украине
    Эксперт: Трамп дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте
    Путин на совещании по демографии вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят
    Появилось видео ликвидации завербованного украинцами тюменского террориста
    Зеленский предложил Свириденко возглавить новое правительство Украины
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    2 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Потомки нацистов продолжают войну против России

    Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.

    8 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин У русской интеллигенции богатый опыт разочарований в Европе

    Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.

    16 комментариев
    14 июля 2025, 21:11 • Новости дня

    Анкара заявила, что Эрдоган не знал о планах США по Зангезуру

    Стало известно о неосведомленности Турции о предложении США управлять Зангезурским коридором

    Tекст: Денис Тельманов

    В администрации президента Турции заявили об отсутствии информации о возможной инициативе США по контролю Зангезурским транспортным коридором.

    Как передает РИА «Новости», представители администрации президента Турции Реджепа Эрдогана сообщили, что не располагают сведениями о предложении Соединенных Штатов взять под управление Зангезурский транспортный коридор у границы с Ираном.

    Пресс-служба администрации уточнила: «Мы не в курсе этого, поэтому ничего не можем комментировать».

    Ранее посол США в Турции и спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил о готовности Вашингтона взять под контроль данный коридор для содействия переговорам между Баку и Ереваном.

    Также пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян подчеркнула, что Армения не обсуждает возможность передачи контроля над этой территорией третьим странам, а Ереван готов открыть дорогу для Азербайджана только на условиях суверенитета Армении.

    Баку настаивает на создании транспортного коридора через армянский Сюник для связи с Нахичеванью. Москва поддерживает скорейшее заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном и разблокирование транспортных маршрутов через Сюникскую область, отметил в августе 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возвращении бывших вынужденно перемещенных лиц в 16 городов и сел Карабаха и Восточного Зангезура.

    На освобожденных территориях сейчас проживают, работают и получают образование более 50 тыс. человек. Программа «Великое возвращение» продолжается, и власти намерены и дальше обеспечивать возвращение граждан.

    Специальная комиссия оценила ущерб, нанесенный Азербайджану, примерно в 150 млрд долларов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что карабахское движение не должно продолжаться.

    13 июля 2025, 23:57 • Новости дня
    Грэм пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России
    Грэм пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китай, Индия, Бразилия пострадают, если не прекратят «помогать» России, заявил сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    «Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать», – заявил сенатор, подчеркнув, что эти страны должны будут выбрать между сотрудничеством с Москвой и доступом к американской экономике.

    Он также заявил, что вскоре произойдет «поворотный момент» в конфликте на Украине, который будет связан с ожидаемыми поставками новых западных вооружений, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    Кроме того, сенатор отметил, что президенту США Дональду Трампу могут быть предоставлены новые полномочия для введения санкций и пошлин, которые ранее были недоступны. Возможные меры Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) охарактеризовал как «кувалду, которая появится у Трампа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о намерении сделать важное заявление о России 14 июля. Трамп также подчеркнул, что окончательное решение по новым антироссийским ограничениям будет принимать он лично. Конгресс США планирует принять жесткий законопроект о санкциях, предусматривающий вторичные рестрикции и пошлины 500% на импорт товаров от торговых партнеров Москвы.

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    14 июля 2025, 14:28 • Новости дня
    Космонавт Джанибеков рассказал о нарисованном в НАСА шаттле, бомбящем СССР
    Космонавт Джанибеков рассказал о нарисованном в НАСА шаттле, бомбящем СССР
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков рассказал о недружелюбной атмосфере при первых встречах советских космонавтов с сотрудниками НАСА, а также нарисованном шаттле, бомбящем СССР.

    По словам Джанибекова, начало сотрудничества советских и американских космонавтов сопровождалось недружелюбной атмосферой со стороны НАСА, передает РИА «Новости».

    Космонавт рассказал, что при первом визите советских космонавтов в американский центр на классной доске был изображен перевернутый шаттл, сбрасывающий бомбы на карту СССР.

    Джанибеков отметил, что советские участники также сталкивались с настороженным отношением: на стенах висели таблички с надписью «Осторожно, русские», а их личные вещи неожиданно проверяли. Он рассказал, что на утренних пробежках за ним следил специалист, а все разговоры советских космонавтов записывались при помощи многочисленных магнитофонов.

    Позже, по словам Джанибекова, отношения между СССР и США стали улучшаться, появилось больше совместных проектов и контактов. Этому способствовало создание международной Ассоциации участников космических полетов.

    Миссия «Союз–Аполлон», прошедшая с 15 по 24 июля 1975 года, стала символом разрядки и получила неофициальное название «рукопожатие в космосе».

    Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что исследование дальнего космоса должно стать общей задачей для SpaceX и Роскосмоса.

    В апреле Баканов и заместитель администратора NASA Кеннет Бауэрсокс обсудили вопросы сотрудничества в космосе, включая работу на МКС, подготовку пилотируемого запуска и совместное празднование годовщины стыковки «Союз–Аполлон».

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    14 июля 2025, 20:22 • Видео
    Очередной провал Макрона

    Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

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    14 июля 2025, 11:11 • Новости дня
    Стало известно о намерении Трампа поставить Украине дальнобойные ракеты

    Axios сообщил о планах Трампа передать Украине дальнобойные ракеты

    Стало известно о намерении Трампа поставить Украине дальнобойные ракеты
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп планирует объявить о новом плане по поставкам Украине дальнобойных ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву, сообщает Axios.

    Axios сообщил, что Трамп в понедельник якобы объявит новый план по вооружению Украины, который предусматривает передачу наступательных вооружений, включая дальнобойные ракеты. По данным источников издания, такие ракеты способны поражать цели в глубине территории России, включая Москву. Также в рамках этой инициативы европейские страны закупят у США оружие для передачи Украине, пишет Axios.

    Предыдущая позиция Трампа заключалась в предоставлении только оборонительных вооружений, чтобы избежать эскалации конфликта. Однако его «разочарование действиями Владимира Путина», особенно после телефонного разговора 3 июля и информации о планах России активизировать наступление в течение 60 дней, изменило настрой бывшего президента, сообщает портал.

    Сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что «Трамп очень зол на Путина» и что предстоящее заявление будет крайне агрессивным. По словам источников, встреча Трампа с Владимиром Зеленским на недавнем саммите НАТО прошла позитивно и способствовала формированию нового подхода в поддержке Киева.

    Трамп заявил, что США планируют поставить на Украину дополнительное вооружение, включая некоторое число ракет к ЗРК Patriot, а расходы возьмет на себя Евросоюз.

    Белый дом рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину.

    Президент США назвал запрошенную Украиной батарею Patriot дорогой и редкой.

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    14 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    Эксперт: Трамп дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте

    Политолог Клинцевич: США будут два месяца давить на Украину

    Эксперт: Трамп дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политолог Андрей Клинцевич прокомментировал новые заявления экс-президента США Дональда Трампа о возможном введении жестких экономических пошлин против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.

    Клинцевич в своем Telegram-канале подчеркнул, что подобные заявления Трампа не оказывают давления на Москву, а, напротив, «дают возможность России занять лучший плацдарм на фронте». Он отметил, что в ближайшие два месяца США будут активно давить именно на Украину.

    «Мир увидел, что Путин побеждает на этих переговорах с США - он диктует повестку. Их требование про немедленно прекращение огня без условий - уже даже не вспоминают», – пояснил Клинцевич.

    Ранее Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Он также сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС.

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    14 июля 2025, 03:28 • Новости дня
    Трамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot
    Трамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США планируют поставить на Украину дополнительное вооружение, включая «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, при этом расходы возьмет на себя Евросоюз, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон направит Украине различные виды современного военного оборудования. «И они заплатят нам за него 100%», – приводит его слова ТАСС.

    Также он подтвердил, что Украина получит «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, но он «пока не определился с количеством». «Заплатит за них Евросоюз. Мы ничего не платим за это, но мы их направим», – добавил хозяин Белого дома, подчеркнув, что для США это «просто бизнес».

    Трамп уточнил, что вопрос новых поставок будет обсуждаться 14 июля на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.

    На вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций Трамп не дал прямого ответа: «Посмотрим, что будет завтра». Вместе с тем американский лидер указал, что «Европа уже объявила о санкциях» в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину. США отметили, что батарея Patriot крайне дорогая и редкая, и решение о поставке будет принято после изучения украинского запроса.

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    14 июля 2025, 16:29 • Новости дня
    Американисты объяснили слова сенатора США о «кувалде Трампа» против России

    Американист: Угрозы Грэма о «кувалде против России» – это билль об остановке международной торговли

    Американисты объяснили слова сенатора США о «кувалде Трампа» против России
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конгресс США может ввести пошлины в 500% против Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть у России. Но это обрушит международную торговлю. Поэтому, возможно, глава Белого дома Дональд Трамп использует угрозы только как инструмент давления на Москву, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Ранее сенатор Линдси Грэм, признанный в России экстремистом, пригрозил «кувалдой» для удара по российской и другим экономикам.

    «Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) говорит о "кувалде" и торговых пошлинах в 500%, потому что администрация Белого дома ослаблена, а Трамп молчит. Он так и не выражает четко свою позицию и порой будто бы не понимает, что ему делать дальше. Тем временем Конгресс воспользуется моментом, чтобы с помощью законопроекта отобрать бразды правления у президента США в части внешней политики», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, под «кувалдой» Грэм подразумевает не только повышение пошлин, но и отказ от закупок урана у России, а также ужесточение контроля за банками, которые сопровождают международные сделки, так или иначе касающиеся интересов России. Эксперт считает, что Конгресс действительно постарается принять санкции, продавив вето Трампа, а также использует процесс рассмотрения билля об ассигнованиях в сентябре.

    «Вступление законопроекта в силу обрушит всю нынешнюю архитектуру международной торговли, поскольку ни Пекин, ни Дели, скорее всего, не пойдут на требования Вашингтона. Причем, потеряют не только Китай и Индия – остановится американская электронная промышленность, "лягут" Boeing и многие другие гиганты», – подчеркнул аналитик.

    Конгресс попытается в ближайшие две недели принять санкционный билль, но в более мягком варианте, а сами санкции сделает необязательными, предоставив Трампу возможность вводить их по своему усмотрению, считает американист Малек Дудаков.

    «Если законопроект будет принят, не стоит ждать автоматического введения гигантских вторичных пошлин в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы. Главная задача угроз конгрессменов – дать Трампу инструменты давления для переговоров с Россией по украинскому кризису, а также с торговыми партнерами США», – спрогнозировал аналитик.

    В воскресенье сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил в интервью телеканалу CBS, что в украинском конфликте «наступает поворотный момент». По его словам, «в течение нескольких месяцев президент США Дональд Трамп пытался склонить российского лидера Владимира Путина к мирным переговорам». Конгрессмен указал: «Американский лидер оставил дверь открытой» для Москвы, но она «скоро закроется».

    Грэм и сенатор Ричард Блюменталь, демократ из Коннектикута, который также появился в программе Face the Nation, возглавляют группу из 85 соавторов законопроекта о 500%-ных пошлинах против Китая, Индии и Бразилии.

    По словам Грэма, эти страны покупают у России нефть и другие товары, а полученные деньги Москва использует для ведения боевых действий. Сенатор считает, что санкции предоставят «президенту Трампу кувалду в руки, чтобы нанести удар по экономике Путина и всем тем странам, которые поддерживают путинскую военную машину». Конгрессмен также отметил, что глава Белого дома будет иметь право по своему усмотрению повышать или понижать тарифы, что даст ему «максимальную гибкость».

    Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу NBC, что намерен сделать «важное заявление» о России в понедельник, 14 июля. Приводить какие-либо детали он не стал, но уточнил, что «разочарован». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ждет заявления Трампа. «Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства», – указал он.

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    14 июля 2025, 13:52 • Новости дня
    Кремль: Поставки вооружений США на Украину не прерывались
    Кремль: Поставки вооружений США на Украину не прерывались
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона отмечает, что военная помощь Соединенных Штатов Киеву, несмотря на заявления о расходах, не прекращалась и продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, поставки США вооружений и военной техники на Украину продолжаются, передает ТАСС.

    Он отметил, что несмотря на обсуждения высокой стоимости и возможного финансирования со стороны Европы, поставки США не прерывались.

    Песков также заявил, что вопрос оплаты военной помощи может частично взять на себя Европа, однако это не влияет на сам факт поступления вооружений на Украину.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США направят Украине вооружения, включая ракеты к системам Patriot, которые должен оплатить Евросоюз.

    СМИ сообщили, что Трамп планирует объявить о новом плане по поставкам Украине дальнобойных ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву.

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    14 июля 2025, 02:23 • Новости дня
    WSJ раскрыла подробности принятия США решения приостановить поставки оружия ВСУ
    WSJ раскрыла подробности принятия США решения приостановить поставки оружия ВСУ
    @ U.S. Department of Defense/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американский министр обороны Пит Хегсет принял решение приостановить поставки военной помощи на Украину после служебной записки от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби, пишет Wall Street Journal.

    По данным Wall Street Journal, в начале июня Колби направил служебную записку, в которой указал на опасность истощения запасов вооружений США из-за слишком больших запросов Украины. В самой записке не содержалось прямых рекомендаций, но она повлияла на решение о приостановке поставок, передает ТАСС.

    Wall Street Journal отмечает, что Колби выступает за ограничение американских обязательств вне азиатского региона и за концентрацию усилий на противодействии Китаю в Тихоокеанском регионе. Газета указывает, что заместитель главы Пентагона играет ключевую роль в разработке новой оборонной стратегии страны. Эта стратегия будет определять государственные расходы и размещение американских военных сил в ближайшие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, включая ракеты для ЗРК Patriot и переносных комплексов Stinger. Позднее сообщалось, что США возобновили отправку вооружений на Украину, однако точные объемы и содержание возобновившихся поставок не раскрываются..

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    14 июля 2025, 01:21 • Новости дня
    Грэм заявил о предложенных минфином США «радикальных мерах» по активам России
    Грэм заявил о предложенных минфином США «радикальных мерах» по активам России
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр финансов США Скотт Бессент предлагает использовать по отношению к замороженным российским активам «более радикальные меры», чем ЕС, заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    «Не буду забегать вперед, но следите за новостями относительно замороженных активов», – приводит слова сенатора РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.

    По словам сенатора, европейские страны предлагают ограничиться передачей Украине только процентов с этих средств, но Бессент занимает более жесткую позицию и «настаивает на более радикальных мерах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор предупредил, что Китай, Индия и Бразилия могут «пострадать», если не прекратят «помогать» России. Белый дом объявил о намерении сделать важное заявление о России 14 июля.

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    14 июля 2025, 10:20 • Новости дня
    Журналист Боуз: Сенатор Грэм «признал» Украину частью России

    Tекст: Вера Басилая

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) признал, что Украина является территорией России, заявил журналист Чей Боуз.

    Боуз с иронией отметил в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что политик фактически признал территориальную принадлежность Украины к России, заявив, что «игра в отношении России скоро изменится», передает РИА «Новости».

    Сенатор Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) известен своей антироссийской позицией и неоднократно выступал за ужесточение санкций. В прошлом Грэм вносил законопроект, предусматривающий импортные пошлины в 500% на товары из стран, которые закупают у России энергоресурсы и уран.

    Агентство Bloomberg ранее сообщало, что продвижение подобного законопроекта возможно только при одобрении Дональда Трампа, которого сенаторы считают ключевой фигурой по этому вопросу.

    Ранее Грэм предупредил, что Китай, Индия и Бразилия могут «пострадать», если не прекратят «помогать» России. Белый дом объявил о намерении сделать важное заявление о России 14 июля.

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    14 июля 2025, 07:45 • Новости дня
    Трамп наградил российского игрока ПСЖ Сафонова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп вручил футболистам французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), включая российского вратаря Матвея Сафонова, серебряные медали клубного ЧМ по футболу, который прошел в США.

    Трамп участвовал в церемонии вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино, передает ТАСС.

    Сафонов не участвовал ни в одном матче на турнире. Трамп надел российскому футболисту медаль на шею и пожал ему руку.

    Напомним, ПСЖ впервые в истории завоевал трофей Лиги чемпионов, победив «Интер» в финале.

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    14 июля 2025, 06:22 • Новости дня
    Британия пожаловалась на рост числа «российских» гибридных атак

    Tекст: Антон Антонов

    Высокопоставленный британский чиновник заявил, что Россия якобы увеличила число гибридных атак на Великобританию, поскольку прекратила атаковать США, пишет Times.

    «Мы – цель номер один», – приводит слова чиновника ТАСС со ссылкой на Times.

    По версии Лондона, Великобритания якобы стала основной целью российских кибератак и разведывательной деятельности после вступления Дональда Трампа на пост президента США.

    Чиновник заявил, что с начала года британские спецслужбы фиксируют рост гибридных атак со стороны Москвы, включая кибератаки и попытки диверсий на объектах ключевой инфраструктуры.

    По его словам, улучшение отношений Москвы и Вашингтона делает неуместными аналогичные атаки на территории Соединенных Штатов, чем, как заявил чиновник, и объясняется повышенное внимание России к Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году китайские хакеры взломали систему министерства обороны Британии и получили доступ к данным военнослужащих. В 2023 году Лондон ввел санкции против двух россиян, которых считают членами хакерской группировки Callisto.


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    14 июля 2025, 09:11 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа Келлог прибыл в Киев на неделю

    Tекст: Ольга Иванова

    В столицу Украины прибыл спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Ермак написал о прибытии Келлога в Telegram-канале, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Келлог проведет неделю в Киеве, начиная с 14 июля, чтобы обсудить восстановление Украины.

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    14 июля 2025, 13:30 • Новости дня
    Кремль заявил о важности посредничества Келлога в Киеве

    Песков назвал важным продолжение Келлогом посредничества США по Украине в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Москва рассчитывает, что спецпосланник США Кит Келлог, прибывший в Киев в качестве представителя команды Дональда Трампа, продолжит посреднические усилия США по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал визит американского эмиссара Кита Келлога в Киев. Песков отметил, что у России отсутствуют какие-либо ожидания от этой поездки, подчеркивая, что «в первую очередь это должны быть ожидания у самого господина Келлога и у украинских собеседников», передает ТАСС.

    Он добавил, что для Москвы крайне важно, чтобы Келлог, являющийся представителем команды Дональда Трампа, продолжил посреднические усилия США в процессе урегулирования российско-украинских отношений. Песков акцентировал внимание на необходимости сохранения диалога и посредничества по данному вопросу.

    Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог прибыл поездом на Украину. Он намерен провести в Киеве неделю.

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    14 июля 2025, 12:04 • Новости дня
    Стало известно о будущих перебоях с водой в Анкаре и Стамбуле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Турции зафиксирован рекордный за 52 года дефицит осадков, что привело к угрозе перебоев с питьевой водой в крупных городах страны.

    Анкара и Стамбул могут столкнуться с серьезным дефицитом питьевой воды на фоне самой засушливой погоды за последние 52 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Posta.

    По словам заведующего кафедрой водных ресурсов Университета Муглы Джейхуна Озчелика, за шесть месяцев 2025 года в Турции выпало всего около 380 миллиметров осадков на квадратный метр при норме в 520 миллиметров. Это на 26% ниже средних показателей.

    Озчелик подчеркнул: «В регионе центральной Анатолии этот показатель составляет около 36 процентов, а в Мраморном, Эгейском и Средиземноморском регионах дефицит осадков составляет около 30 процентов. Дефицит осадков в 26 процентов в Турции в течение 6 месяцев означает, что урожайность сельскохозяйственной продукции по всей стране серьезно снизится».

    Эксперт отмечает, что большие проблемы с питьевым водоснабжением неизбежны, особенно в городах с недостаточно развитой инфраструктурой и нехваткой водохранилищ. В частности, уровень заполнения водохранилищ в Анкаре сейчас составляет примерно 13,3%, что Озчелик назвал крайне низким показателем.

    В Измире крупнейшая плотина Тахталы заполнена всего на 10,1%, а в Стамбуле ситуация с водоснабжением не улучшилась по сравнению с прошлым годом. По данным на июнь, дефицит осадков в стране достиг 63%, при этом особенно тяжелая ситуация наблюдается в регионах Мраморного моря и юго-восточной Анатолии, где недобор осадков составляет 94% и 88% соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле осталось запасов воды менее чем на три месяца. В водохранилищах города снизился уровень воды до 20%, что составляет примерно 57 дней обеспеченности. Семь из десяти водохранилищ Стамбула пересохли.

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