Суд в Турции начал пересмотр дела о праве России на виллу Тарабья

20-й суд Стамбула приступил к рассмотрению прав России на виллу Тарабья

Tекст: Тимур Шайдуллин

Стамбульский суд начал повторное рассмотрение дела о правах собственности России на виллу Тарабья, расположенную на берегу Босфора, передает ТАСС. Российскую сторону в процессе представляет турецкий адвокат Селим Сарыибрахимоглу, который предоставил суду необходимые исковые заявления и материалы дела.

В заседании участвует и представитель генерального консульства России в Стамбуле. Адвокат сообщил, что суд намерен провести широкую оценку доказательной базы – от документов османской эпохи до современной кадастровой документации, а также изучит дипломатическую переписку и наследственные бумаги.

Речь идет о споре вокруг прав на собственность исторического особняка и одного гектара земли в районе Тарабья, который используется российской стороной для дипломатических нужд еще с XIX века.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Верховный региональный суд в Стамбуле отменил передачу исторического особняка Тарабья потомкам дипломата царской России Николая Свечина.

До этого посольство России в Анкаре обратилось к турецкой газете Sabah с требованием опровергнуть статью о судьбе виллы на берегу Босфора.

Газета сообщала, что суд в Стамбуле признал право потомков российского дипломата Свечина на виллу с прилегающими 10 га земли, отказав в передаче здания российской стороне, Минфину Турции и местному управлению вакфов.



