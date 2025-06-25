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В Армении задержали 14 человек по делу о попытке захвата власти
По уголовному делу о попытке захвата власти в Армении задержаны 14 человек, при обысках изъяты оружие, боеприпасы и списки завербованных лиц, сообщили в Следственном комитете республики.
В сообщении ведомства уточняется, что по ходатайству следователя прокурор вынес постановления о возбуждении уголовного дела в отношении 16 человек, 14 из которых задержаны, передает ТАСС.
Сотрудники СК провели более 90 обысков. В ходе следственных действий были обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы, планы действий, списки завербованных лиц, средства радиосвязи, беспилотники, а также вещества, напоминающие наркотические средства.
Следствие также изъяло документы с подробным планированием незаконных действий, хронологией и списком назначенных на возможные должности в органах исполнительной власти после предполагаемого захвата власти.
Ранее силовики задержали архиепископа Баграта Галстаняна, лидера движения «Священная борьба», и нескольких десятков его сторонников по подозрению в подготовке терактов и попытке захвата власти.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил в своих соцсетях ссылку на публикацию в одном из армянских СМИ плана, который оппозиция нынешнего премьера якобы подготовила для осуществления госпереворота.