Осуждены убившие псковских десантников члены банды Басаева

Tекст: Денис Тельманов

Двое участников вооруженной группировки отправятся в колонию строгого режима, передает РИА «Новости». Арслан Таушев и Расул Кошманбетов проведут за решеткой 23 и 24 года соответственно. Приговор пока не вступил в законную силу.

Представитель инстанции сообщил: «В соответствии с приговором суда Таушеву назначено 23 года, Кошманбетову – 24 года исправительной колонии строгого режима». Боевики состояли в банде под руководством Басаева и Хаттаба.

Трагедия произошла на рубеже февраля и марта 2000 года. Преступники в составе крупного отряда атаковали 90 военнослужащих шестой роты Псковской дивизии ВДВ. По данным следствия, осужденные вели прицельный огонь по солдатам.

В результате ожесточенного столкновения погибли 84 российских десантника, еще четверо получили ранения. В ходе судебных заседаний фигуранты дела отказались признать свою вину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года силовики задержали троих новых фигурантов дела о нападении на шестую роту.

В октябре суд приговорил участника банды Басаева Ислама Бациева к 21 году колонии строгого режима.

Летом 2025 года Асланбек Казанчев и Анзор Батыров получили 17 и 14 лет лишения свободы за участие в данном вооруженном мятеже.