В России осудили участников нападения на псковских десантников спустя 25 лет

Tекст: Алексей Дегтярев

Асланбек Казанчев и Анзор Батыров признаны виновными в участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих, передает ТАСС.

Им назначены наказания в виде 17 и 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В ФСБ отметили, что доказательная база их причастности к нападению на шестую роту была собрана совместно со Следственным комитетом, а задержаны они были в июне 2023 года.

Напомним, в результате боя под Улус-Кертом погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения. Судебное расследование по делу о нападении длилось более двух десятилетий.

Ранее гособвинение запросило для боевиков банды Басаева и Хаттаба Вахита Хамзатханова и Тахира Бегельдиева длительные сроки заключения по делу о вооруженном нападении в Чечне.