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    НАТО придется выбрать из двух вариантов существования
    The Economist: Беспомощная Европа приняла дипломатию «Одинокого рейнджера» Трампа
    Четыре страны НАТО не захотели «сидеть за одним столом» с Зеленским
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    ФСБ пресекла деятельность агентов молдавской разведки в Москве
    Разведка Израиля: Ядерная программа Ирана отброшена на несколько лет назад
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Богатство может быть и благословением, и несчастьем

    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    4 комментария
    25 июня 2025, 12:24 • Новости дня

    Прокурор запросил до 28 лет участникам банды Басаева

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гособвинение запросило для боевиков банды Басаева и Хаттаба Вахита Хамзатханова и Тахира Бегельдиева длительные сроки заключения по делу о вооруженном нападении в Чечне, приведшем к гибели 15 российских военных.

    Гособвинение запросило для Хамзатханова и Бегельдиева 28 и 25 лет заключения соответственно, передает ТАСС.

    Также прокуратура запросила для них штрафы по 500 тыс. рублей каждому. Заседание прошло в Южном окружном военном суде.

    Согласно материалам дела, обвиняемые в 1999 году вступили в состав банды Басаева и Хаттаба. 4 октября 1999 года группа боевиков, в составе которой были Бегельдиев и Хамзатханов, напала на военнослужащих в станице Червленной Шелковского района Чечни.

    В ходе вооруженного нападения с использованием автоматов, гранатометов и взрывных устройств погибли 15 российских военных, еще 28 получили ранения. Оба подсудимых, по версии следствия, стреляли по военнослужащим целенаправленно. Они вину не признали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам четырех участников нападения на псковских десантников в Чечне, совершенного в 2000 году.

    24 июня 2025, 18:33 • Новости дня
    Мерц назвал осознанную Европой ошибку

    Мерц заявил о недооценке Европой «угроз со стороны России»

    Мерц назвал осознанную Европой ошибку
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Европы и Германия слишком долго игнорировали предупреждения балтийских государств о «возможных угрозах со стороны России».

    Мерц подчеркнул, что теперь эта ошибка осознана, а «пути назад нет», передает РБК.

    «Слишком долго мы в Германии отказывались слушать предупреждения наших балтийских соседей об империалистической политике России. Мы осознали эту ошибку. Пути назад нет. И поэтому я повторяю здесь еще раз: безопасность Литвы – это безопасность и Германии», – заявил он в ходе выступления перед Бундестагом в преддверии саммита НАТО.

    Кроме того, Мерц пообещал сделать бундесвер самой сильной обычной армией Европы, чтобы отвечать ожиданиям партнеров и учитывать размеры, возможности и географическое положение страны. Канцлер подчеркнул, что Германия действует не для одолжения США, а руководствуясь собственными убеждениями, потому что Россия, по его словам, угрожает безопасности всего евроатлантического региона и может продолжить войну за пределами Украины.

    Канцлер отметил, что в этих условиях Германия берет на себя особую ответственность за защиту восточных союзников НАТО. В апреле власти ФРГ ввели в эксплуатацию первое подразделение 45-й бригады бундесвера в Литве, которое насчитывает 150 солдат.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы.

    НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».

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    24 июня 2025, 18:17 • Новости дня
    На границе России задержали группу переодетых в гражданское украинских диверсантов
    На границе России задержали группу переодетых в гражданское украинских диверсантов
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На границе Сумской и Курской областей перехватили группу украинских боевиков, переодетых в гражданскую одежду, сообщил источник в силовых структурах России.

    Украинские диверсанты перемещались в приграничной зоне Сумской и Курской областей в гражданской одежде, пояснил собеседник ТАСС. «Они пытались убедить военнослужащих, что они местные жители, которые случайно застряли в приграничье», – добавил он.

    Источник отметил, что подобные ситуации происходят регулярно, под видом гражданских мужчин предпенсионного возраста в зоне боевых действий могут быть украинские диверсанты.

    По этим данным, задержанные уже дают показания.

    Ранее ФСБ в Запорожской области задержала трех россиян, они пытались подорвать газовый объект в Бердянске, у них изъяли самодельную взрывчатку.

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    25 июня 2025, 09:00 • Видео
    Неприятный сюрприз для Каи Каллас

    Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

    Комментарии (0)
    24 июня 2025, 23:15 • Новости дня
    Четыре страны НАТО не захотели «сидеть за одним столом» с Зеленским
    Четыре страны НАТО не захотели «сидеть за одним столом» с Зеленским
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге оттого, что с ним не захотели сидеть за одним столом главы ряда государств, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеоинтервью Даниэлю Бохару по дороге на саммит.

    «Это главный признак того, что предыдущая глава завершилась. США, Турция, Словакия и мы (Венгрия) ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», – сказал Орбан в ролике, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит Meta и запрещена в России как экстремистская).

    Орбан добавил, что, в частности, в национальных интересах Венгрии ни в каком интеграционном сообществе не состоять с Украиной –  ни в НАТО, ни в ЕС.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, газета Politico писала, что саммит НАТО будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, Украины нет в повестке встречи вовсе.

    Комментарии (14)
    24 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп в самолете на пути на саммит НАТО заявил, что желает заключить с российской стороной сделку.

    «Я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, [президент России] Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами». И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», – цитирует Трампа ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин высоко оценивает готовность Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

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    24 июня 2025, 17:30 • Новости дня
    На свадьбе во Франции застрелили невесту

    На свадьбе во Франции люди в масках застрелили невесту

    Tекст: Евгения Караваева

    На юге Франции во время свадьбы в деревне Гуль вооруженные преступники открыли огонь, смертельно ранив невесту на глазах у гостей.

    Вооруженные люди в масках начали стрелять по молодоженам, когда те покидали праздник рано утром, передает «Лента.ру». Сообщается, что одна из пуль попала в невесту, которая скончалась на месте.

    Полиция организовала масштабную операцию с участием около 100 сотрудников по розыску нападавших, рассматриваются все возможные версии, включая криминальные разборки между группировками.

    Очевидцы утверждают, что до нападения свадьба проходила без происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне во время музыкального фестиваля Fete de la Musique во Франции неизвестные укололи шприцами 145 человек. Среди пострадавших оказались несовершеннолетние.

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    24 июня 2025, 18:48 • Новости дня
    Пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией
    Пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны Балтии, Польша и Финляндия намерены заминировать свои границы, выделяя для этого значительные ресурсы и выходя из международных соглашений.

    Пять стран НАТО намерены разместить миллионы мин вдоль границ с Россией и Белоруссией, пишет The Daily Telegraph, передает ТАСС. Речь идет о Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

    Сообщается, что они объявили о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, и теперь обязаны уведомить ООН о своем решении. Это позволит странам производить, хранить и применять мины на своей территории.

    Издание отмечает, что каждая из этих стран уже разрабатывает планы заминирования приграничных территорий. В Литве на оборону выделяют 5,5% ВВП, а на производство мин предусмотрено 800 млн евро.

    Депутат Лауринас Касчюнас заявил газете: «В случае необходимости они засеют тихие сосновые леса и березовые рощи вдоль своих границ миллионами мин». Он подчеркнул, что в мирное время мины будут храниться недалеко от границ для обеспечения безопасности граждан.

    Власти стран считают такие меры необходимыми для «сдерживания российского вторжения», хотя ранее подобные шаги казались невозможными. Президент России Владимир Путин ранее назвал утверждения о планах нападения на Европу и НАТО «ложью и бредом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономисты подсчитали, что возможный конфликт между Россией и НАТО может сократить мировой ВВП на 1,3% и обойдется в 1,5 трлн долларов уже в первый год войны.

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что ситуация на западных границах зоны ответственности ОДКБ является угрожающей. Медицинские учреждения стран восточного фланга НАТО проводят учения и создают запасы медикаментов на фоне роста угрозы военного конфликта.

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    24 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Москалькова: Найдено 3,5 тыс. числившихся пропавшими без вести в ходе СВО

    Москалькова сообщила о розыске 3,5 тыс. пропавших без вести в ходе СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    По словам Татьяны Москальковой, благодаря международному сотрудничеству была найдена значительная часть пропавших без вести в ходе спецоперации на Украине.

    Как сообщает РИА «Новости», уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала о результатах совместной работы с международными организациями по поиску людей.

    Москалькова отметила, что сотрудничество с Управлением Верховного комиссара ООН по беженцам и Международным комитетом Красного Креста позволило разыскать более 3,5 тысяч человек, числившихся пропавшими без вести во время спецоперации на Украине.

    «Работаем вместе и с управлением верховного комиссара ООН по беженцам, и с агентством по без вести пропавшим Международного Комитета Красного Креста... при этом содействии нам удалось разыскать более 3,5 тысяч, которые были без вести пропавшими», – заявила Москалькова.

    Она подчеркнула, что соглашение о взаимодействии с этими организациями было достигнуто в Женеве около года назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в Россию удалось вернуть значительную часть жителей Курской области, удерживаемых на Украине.

    В четверг Россия провела обмен военнопленными с киевским режимом, в результате чего группа удерживаемых была возвращена на родину. Ряд российских военных, считавшихся пропавшими без вести, вернулись домой после обмена пленными, проведенного в рамках достигнутых договоренностей.

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    25 июня 2025, 09:05 • Новости дня
    ОАК передала ВКС новую партию истребителей Су-35С
    ОАК передала ВКС новую партию истребителей Су-35С
    @ uacrussia.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках гособоронзаказа российские военные получили новые Су-35С, прошедшие полный цикл испытаний на предприятии и направленные на аэродром базирования, сообщили в Ростехе.

    Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны России новую партию истребителей Су-35С, сообщает ТАСС. Самолеты поколения 4++ прошли заводские испытания в различных режимах и успешно прибыли на аэродром базирования. Летчики ВКС России выразили благодарность сотрудникам завода за вклад в укрепление обороноспособности страны.

    Первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков отметил, что Су-35С получил высокие оценки пилотов, и назвал его лучшим в своем классе во время спецоперации.

    «Он позволяет применять широкий спектр вооружения на любых высотах и скоростях, а также выполнять сложные маневры и боевые задачи. Эти истребители демонстрируют превосходные летные качества, навигационные и прицельные характеристики, помогая выполнять все задачи и приближать победу», – заявил Артяков.

    Глава ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что компания планирует сохранить темпы производства востребованных авиационных комплексов и к 2030 году увеличить производительность труда на 30%. По его словам, уже в этом году объемы выпуска продукции по гособоронзаказу увеличатся и превысят показатели прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны России новую партию истребителей Су-35С. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод также передал партии этих истребителей военным. Ростех выполняет все необходимые объемы производства вооружения для нужд спецоперации на Украине.

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    24 июня 2025, 21:40 • Новости дня
    Китайские автопроизводители продавали новые машины в Россию как подержанные
    Китайские автопроизводители продавали новые машины в Россию как подержанные
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайские компании реализовывали новые автомобили в Россию и соседние страны, оформляя их как подержанные, что позволяло автопроизводителям отчитываться о выполнении указов о росте экономики.

    Как передает Reuters, китайские автопроизводители с 2019 года массово экспортировали новые автомобили в Россию, страны Центральной Азии и на Ближний Восток под видом подержанных.

    Новые машины регистрировались в Китае, затем продавались экспортеру, который их ставил на учет и затем отправлял за границу как подержанные автомобили. Благодаря этому автопроизводители сразу фиксировали продажу и доход. Агентство отмечает, что региональные власти Китая поддерживали такую практику, чтобы компании могли формально сообщить о росте продаж и выполнении экономических указов центральных властей.

    Ситуация привлекла внимание после публичной критики главы компании Great Wall Motor в адрес конкурентов. Газета «Жэньминь Жибао» также подвергла схему критике 10 июня, назвав ее вредной для рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские склады заполнены примерно 400 тыс. новых автомобилей, что гарантирует наличие машин для продаж на несколько месяцев. Затоваривание складов заставляет продавцов предлагать хорошие скидки, что может быть выгодно для покупателей.

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    24 июня 2025, 13:58 • Новости дня
    У пережившего нападение в Шереметьево мальчика диагностировали переломы черепа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переживший нападение мужчины в аэропорту Шереметьево двухлетний мальчик получил переломы черепа, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

    Ребенок находится в Детском клиническом центре имени Рошаля в Красногорске, его состояние оценивается как стабильное, мозг не пострадал, указала Мишонова, передает ТАСС.

    По ее словам, у пострадавшего есть переломы черепа, его ввели в медикаментозный сон.

    Между тем официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что напавший на ребенка в аэропорту Шереметьево находился в состоянии наркотического опьянения.

    Правоохранители устанавливают мотивы нападения.

    Ранее Волк сообщала, что мужчина напал на ребенка в Шереметьево, его задержали.

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    24 июня 2025, 13:15 • Новости дня
    Стало известно о четырех ударах «Искандерами» по Днепропетровску

    Военкор Котенок сообщил о четырех ударах «Искандерами» по Днепропетровску

    Стало известно о четырех ударах «Искандерами» по Днепропетровску
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Днепропетровске произошла серия взрывов после того, как российские военные нанесли четыре удара ракетами комплекса «Искандер», сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России нанесли четыре удара по Днепропетровску с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», передает Lenta.ru.

    Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале написал, что по городу были нанесены четыре последовательных удара.

    Котенок добавил, что на данный момент информация о характере пораженных целей российскими войсками не уточняется.

    По данным Telegram-канала «Иди и смотри», ударам подверглись объекты и места размещения вооруженных сил Украины. Украинские Telegram-каналы сообщили, что одной из целей якобы стал оборонный завод «Южмаш». Кроме того, украинские СМИ пишут, что МЧС Украины сообщило о попадании ракеты в район вокзала города.

    Ранее сообщалось, что российские военные нанесли ракетный удар комплексом «Искандер» по центру подготовки мобилизованных на Украине в районе города Сумы, ликвидировав до 100 военнослужащих и уничтожив 14 единиц техники.

    Министерство обороны России сообщило об ударах по предприятиям ВПК, инфраструктуре аэродрома и арсеналу ВМС в Киевской области.

    Российские военные также нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области.

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    25 июня 2025, 04:43 • Новости дня
    Путин внес изменения в перечень составляющих гостайну сведений
    Путин внес изменения в перечень составляющих гостайну сведений
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Указом президента России Владимира Путина №412 в перечень сведений, подлежащих государственной тайне, добавили раздел о госполитике в сфере мобилизационной подготовки, который теперь контролирует Главное управление специальных программ президента страны.

    Президент России Владимир Путин утвердил изменения в перечне сведений, отнесенных к государственной тайне. Новый указ от 24 июня, размещенный  на сайте официального опубликования правовых актов, дополняет список пунктом, который включает информацию, раскрывающую основы государственной политики по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.

    Ранее в списке находились данные о структурной организации мобилизационного плана экономики, сведениях о мобилизационной подготовке и мобилизации органов госвласти, а также о научно-исследовательских работах в этой области и о мобилизационных мощностях.

    Указ также уточнил список ведомств, которые могут распоряжаться некоторыми сведениями, отнесенными к государственной тайне.

    Кроме того, к гостайне относятся «сведения по вопросам внешней политики, внешнеэкономической деятельности, внешней торговли, научно-технических связей, раскрывающие стратегию, тактику внешней политики Российской Федерации, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства».

    Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, порядок оформления допуска к государственной тайне в Министерстве обороны будет устанавливать глава военного ведомства по согласованию с ФСБ России, что предусмотрено новым указом президента.


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    25 июня 2025, 07:51 • Новости дня
    Трамп заявил о сложной ситуации Зеленского
    Трамп заявил о сложной ситуации Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Владимир Зеленский оказался в крайне сложном положении, и не исключил личной встречи накануне саммита НАТО, сообщает Fox News.

    По словам президента США, вопрос о встрече с украинским лидером остается открытым, а сам Зеленский, как отметил Трамп, находится в трудной ситуации, передает РИА «Новости».

    Трамп добавил, если такая встреча состоится, он намерен узнать у Зеленского, как у него дела. Он также отметил, что Украине не следовало бы оказаться в подобном положении, однако сейчас она переживает тяжелое время.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, газета Politico писала, что саммит НАТО будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, Украины нет в повестке встречи вовсе.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге оттого, что с ним не захотели сидеть за одним столом главы ряда государств.

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    24 июня 2025, 13:40 • Новости дня
    Израильский эксперт: Нетаньяху хочет продолжать войну с Ираном

    Израильский эксперт Ципис: Перемирие с Ираном грозит Нетаньяху отставкой

    Израильский эксперт: Нетаньяху хочет продолжать войну с Ираном
    @ Abir Sultan/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    По итогам 12-дневной войны Израиль оказался проигравшей стороной. Еврейское государство не сможет исправить ситуацию, нанося удары по Ирану и организуя провокации. Биньямин Нетаньяху фактически попал в ловушку. События могут развиваться по сценарию, при котором ему придется подать в отставку, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня. Тегеран опроверг эти сообщения.

    «Ситуация вокруг перемирия на Ближнем Востоке вновь обострила разногласия между Биньямином Нетаньяху и Дональдом Трампом. Первый хочет продолжать операцию против Ирана, а второй – выступает против этого. Режим прекращения огня крайне неустойчив. Более того, возможны провокации», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Президент США считает, что он достиг всего, что планировал. Кроме того, американская сторона продемонстрировала миру возможности бомбардировщиков B-2 и свою силу. Но Трамп не заинтересован в войне против Исламской республики. Поэтому он пытается принудить израильского премьера к перемирию», – уточнил собеседник.

    Однако Израиль не готов пойти на этот шаг, потому что не решил заявленных задач и, более того, оказался в проигрыше. «Так, иранская ядерная программа, по всей видимости, не уничтожена. Власти Ирана не свергнуты. Еврейское государство сейчас оказалось в ситуации, при которой Штаты не придут во второй раз на помощь. На этом фоне кризис в отношениях Трампа и Нетаньяху будет лишь углубляться», – детализировал политолог.

    «Решение же Тегерана согласиться на перемирие понятно: атаки по территории страны так или иначе наносят ущерб», – продолжил Ципис. По его мнению, вовсе не случайно, что власти страны решили принять прекращение огня аккурат после удара по американской базе в Катаре. «Эта операция стала символическим ответом Ирана на атаки США по ядерным объектам, но он позволил руководству республики "сохранить лицо" и выйти из ситуации в позиции силы», – считает эксперт.

    «Повторю, в Израиле не готовы смириться со своим проигрышем. Но еврейское государство не сможет исправить ситуацию, нанося удары по противнику. Нетаньяху фактически попал в ловушку. Положение дел у него плохо, и события могут развиваться по сценарию, при котором ему придется подать в отставку», – заключил Ципис.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное перемирие. «Я хотел бы поздравить обе страны с тем, что у них хватило выносливости, мужества и интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать «12-дневной войной», – написал он в соцсети Truth Social. По озвученному президентом плану, первым прекратить огонь должен Тегеран, затем к нему присоединится Тель-Авив.

    В интервью NBC Трамп отметил, что по его мнению, объявленное перемирие должно положить конец всем военным действиям между двумя странами. «Оно будет длиться вечно. Я не верю, что они когда-нибудь снова начнут стрелять друг в друга», – уточнил он. При этом обе противоборствующие стороны уже объявили о готовности следовать инициативе Штатов.

    Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за «поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы», пишет Reuters. Он также подчеркнул, что Тель-Авив уже достиг поставленной задачи, а именно ликвидации атомной угрозы со стороны Тегерана.

    В свою очередь, глава иранского МИД Аббас Аракчи уточнил, что армия Исламской республики не будет наносить удары в случае, если еврейское государство прекратит «незаконную агрессию» не позднее 3.30 мск. Он подчеркнул, что данный конфликт был развязан непосредственно Израилем, напоминает Lenta.ru.

    Между тем, Axios делится деталями заключения перемирия. По данным издания, сообщить Ирану о намерении США договориться было поручено спецпосланнику президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу. Тем не менее, Тегеран от предложения отказался, заявив, что дипломатическое урегулирование будет возможно только после ударов Исламской республики по американским целям.

    После этого Иран обстрелял авиабазу Штатов Аль-Удейд в Катаре. Однако до начала атаки страна все же предупредила Белый дом о своих намерениях. После завершения боевых действий, Тегеран также направил Вашингтону сообщение, в котором декламировался отказ от продолжения огня по американским целям.

    Затем Трамп позвонил Нетаньяху, сказав ему, что он хочет прекратить войну. Израильский премьер согласился с инициативой Белого дома. Окончательно же условия прекращения огня были согласованы при участии премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани, который и предоставил Ирану данные о времени начала инициативы.

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    24 июня 2025, 14:44 • Новости дня
    Трамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану

    Трамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану и действии перемирия

    Трамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль не собирается атаковать Иран, а все самолеты развернутся и вернутся на базы, перемирие действует, заявил президент США Дональд Трамп.

    Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social. «Израиль не будет атаковать Иран. Все самолеты развернутся и направятся домой», – заявил он.

    «Никто не пострадает, перемирие в силе! Спасибо за внимание к этому вопросу!», – добавил президент США.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Ранее Трамп публично выступил против возможного авиаудара Израиля по территории Ирана. Он призвал Тель-Авив отказаться от нанесения авиаударов по исламской республике и немедленно вернуть летчиков на базы.

    Во вторник президент США объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Ранее армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия.

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