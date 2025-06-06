Суд приговорил участников банды Басаева к 24 годам заключения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Четверо членов банды Шамиля Басаева признаны виновными в участии в нападении на псковских десантников под Улус-Кертом в феврале 2000 года, передает РИА «Новости». В результате того боя погибли 84 военнослужащих. Осужденные – Мухаметгалиев Ильгиз, Шайхутдинов Мухамедвали, Раззаков Хайдар и Гумеров Ильгам – не привлекались ранее к ответственности за это преступление.

В апреле 2022 года все четверо были задержаны и доставлены на предварительное следствие. Им предъявили обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж), 317 (посягательство на жизнь военнослужащего) УК России, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Южный окружной военный суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 13 до 24 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговоры пока не вступили в законную силу.

В релизе ФСБ отмечается: «Федеральной службой безопасности Российской Федерации, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжается розыск всех членов бандформирований Ш. Басаева и Хаттаба, причастных к нападению на псковских десантников». В ведомстве подчеркнули, что мероприятия по поиску других участников тех событий продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала новых участников банды Басаева и Хаттаба в Тверской и Владимирской областях. Хамидула Япов и Минкаил Магамадов участвовали в нападениях на военнослужащих в Чечне в 1999 и 2000 годах. Один из членов банды ранее был приговорен к 20 годам колонии.