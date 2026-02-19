Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
МИД Турции отказался признать российскую виллу дипломатической собственностью
Турция отказался считать российскую виллу «Тарабья» дипломатической собственностью
Спор вокруг статуса виллы «Тарабья» на берегу Босфора обострился после заявления Анкары о том, что исторический объект не считается дипломатической собственностью России.
Стамбульский суд назначил новое заседание по вопросу принадлежности виллы «Тарабья» на 30 апреля, передает РИА «Новости».
В ходе разбирательства министерство иностранных дел республики уведомило участников процесса, что спорная недвижимость не является дипломатической собственностью.
Представители юридического бюро, защищающего интересы российской стороны, отметили непоследовательность турецких властей.
«МИД Турции... представил ответ на запрос и указал, что являющаяся предметом спора недвижимость не является дипломатической, хотя ранее указывал, что вилла является зданием дипломатической миссии», – сообщили юристы.
Данное разбирательство считается прецедентным и может повлиять на судьбу других объектов, наследуемых с османских времен. Участок с домом был куплен еще в 1886 году по повелению императора Александра III, однако сделку оформили на частное лицо из-за особенностей местных законов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Стамбуле начал повторное рассмотрение дела о правах собственности России на историческую виллу «Тарабья».
Ранее Верховный региональный суд отменил решение о передаче особняка потомкам дипломата Николая Свечина. Изначально местная инстанция постановила передать права на недвижимость наследникам после 17 лет разбирательств.