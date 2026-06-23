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Неопознанный беспилотник упал и загорелся рядом с жилым домом в Турции
В деревне Кушкаясы турецкой провинции Кастамону крупный беспилотник упал в фундуковый сад рядом с домом и загорелся после удара о землю, сообщает газета Milliyet.
По данным Milliyet, неопознанный беспилотник упал рядом с жилым домом и вспыхнул, его обломки разлетелись по окрестностям. Уточняется, что дрон упал примерно в десяти метрах от дома, передает РИА «Новости».
Местный житель Муса Зилан услышал сильный грохот и, выйдя на улицу, обнаружил в своем саду обломки аппарата. По предварительным оценкам, масса беспилотника могла превышать 200 кг. После поступления сигнала на место прибыли подразделения жандармерии, которые оцепили район падения и начали расследование. Власти Турции устанавливают происхождение и принадлежность аппарата, расследование продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первый подобный инцидент. Так, на пляже Капысую на границе турецких провинций Бартын и Кастамону отдыхающие обнаружили выброшенный на берег вооруженный беспилотник.
Упавший в черноморской провинции Турции Самсун БПЛА оказался украинским и, по данным СМИ, сбился с курса из-за технической неполадки.
На побережье Черного моря в районе Карасу жители нашли фрагменты беспилотника неизвестного происхождения, который, по мнению специалистов, мог перевозить взрывчатку.