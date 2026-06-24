Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.3 комментария
Приятели эскортницы жестоко избили и ограбили ее клиента в Краснодаре
Злоумышленники ворвались в съемную квартиру жителя Московской области, сломали ему нос и похитили 820 тыс. рублей в качестве мести за «обиду» подруги.
В Краснодаре задержали подозреваемых в нападении на 45-летнего жителя Московской области, передает РИА «Новости».
Неизвестные в медицинских масках проникли в жилище жертвы, нанесли побои и заставили выдать пароль от банковского приложения.
«Агрессивные мужчины объяснили свои действия расплатой за плохое отношение к их общей знакомой, которая ранее оказывала москвичу эскорт-услуги», – говорится в сообщении ведомства.
Нападавшими оказались 19-летний возлюбленный девушки и двое его товарищей 24 и 27 лет. Задержанные признались, что разделили украденные деньги и потратили их на погашение долгов и развлечения. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело о разбое.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне вооруженный злоумышленник устроил поножовщину в крупном торговом комплексе Краснодара.
В прошлом году двое неизвестных с оружием напали на местного жителя возле многоквартирного дома.