В результате вооруженного нападения в краснодарском ТЦ пострадали пять человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

Инцидент произошел в здании на Западном обходе, где молодой человек набросился с ножом на людей, передает РИА «Новости». Губернатор региона Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

«Серьезное происшествие сегодня случилось в торговом центре Краснодара на Западном обходе. Молодой человек нанес ножевые ранения посетителям», – сообщил глава края.

По предварительной информации, травмы получили пять человек. Сейчас пострадавшие находятся в краевых и городских больницах, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Среди оказавшихся на месте происшествия была беременная женщина. У нее диагностировали острую реакцию на стресс, уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при нападении вооруженного ножом молодого человека в краснодарском торговом центре погибла одна женщина.

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