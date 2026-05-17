Sozcu: Эрдоган планирует переписать конституцию Турции после саммита НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может начать активную политическую реформу и подготовку новой редакции основного закона страны после завершения июльского саммита Североатлантического альянса в Анкаре, пишет газета Sozcu.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен активизировать политическую жизнь в республике и предпринять конкретные шаги для принятия новой конституции, пишет газета Sozcu со ссылкой на бывшего депутата правящей партии Шамиля Тайяра, передает РИА «Новости». Сам Эрдоган ранее подтвердил, что власти продолжат работу над обновлением основного закона.
«После саммита НАТО 7–8 июля в Анкаре в стране может начаться новый политический этап. С политической точки зрения, особенно с июля, Турция может перейти в новое русло. Предстоящие процессы могут усилить вероятность принятия новой конституции и "системной ревизии", а также привести к изменению политических союзов и баланса сил», – заявил экс-депутат.
По информации Тайяра, в стране ведется «закрытая дипломатия», на которую влияют курдский вопрос и процессы внутри оппозиционной партии. Он также отметил, что у Эрдогана есть планы, позволяющие ему вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, при этом досрочные выборы не ожидаются. Внешнеполитическая напряженность вокруг Ирана может частично отвлечь внимание от внутренних реформ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости принятия новой конституции.
Североатлантический альянс назначил проведение летнего саммита в Анкаре.
Правящая Партия справедливости и развития обсудила варианты выдвижения действующего лидера на третий срок.