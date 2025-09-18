Эксперт назвал страны, сильнее всего пострадавшие без россиян

Политолог Межуев заявил о серьезных потерях туристического сектора Чехии и Болгарии

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает Газета.ru, политолог Борис Межуев прокомментировал ситуацию с экономическим ущербом стран Евросоюза после ограничения въезда для российских туристов.

Он отметил, что несмотря на значительные потери Финляндии, сильнее остальных пострадала Чехия, поскольку до санкций туда массово ездили российские туристы, особенно на новогодние праздники.

Политолог подчеркнул, что Прага стала жестко относиться к выдаче туристических виз россиянам, что негативно сказалось на туриндустрии. В числе других пострадавших Межуев назвал Болгарию, где россияне часто отдыхали у моря и приобретали недвижимость, а также Италию, где, несмотря на продолжающуюся выдачу виз, поток туристов из России серьезно сократился.

Отдельно он выделил Финляндию, пострадавшую из-за санкций и близости к России, поскольку многие россияне посещали страну для краткосрочного отдыха и шопинга.

Ранее постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что финское правительство приняло решение прекратить сотрудничество с Россией. Туризм на юго-востоке Финляндии остановился из-за этого решения.