Захарова высмеяла попытки ОБСЕ стать посредником на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала стремление Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выступать посредником на Украине. Дипломат сослалась на слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, который ранее охарактеризовал данную структуру как полумертвую.

«Самое смешное, что она еще претендует на «посредничество» в урегулировании конфликта на Украине», – отметила представитель ведомства.

Она также обвинила представителей миссии в том, что те занимались шпионажем в интересах западных стран, прикрываясь флагами организации на линии соприкосновения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал ОБСЕ полумертвой структурой.

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на двуличие западных политиков в вопросе посредничества.

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский исключил возможность конструктивного обсуждения украинского кризиса на этой площадке.