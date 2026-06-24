Лавров: Я бы точно вышел из ОБСЕ, но решать президенту

Tекст: Вера Басилая

Лавров заявил, что точно вышел бы из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако окончательное решение остается за президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

«ОБСЕ, конечно, – это полумертвая организация. Я честно скажу, мы с Александром Грушко говорили и спорили. Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации, если бы не одно обстоятельство – другие не выйдут», – сказал Лавров во время выступления на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

По словам министра, Россия останется в одиночестве в случае выхода, однако это не создаст дискомфорта. Он отметил, что площадка ОБСЕ полезна для возможности предъявлять факты в ответ на открытую критику, на которую оппонентам нечего возразить.

Лавров подчеркнул, что Москва остается в организации, прекрасно понимая значение этой структуры.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о стремлении Запада сделать ОБСЕ инструментом русофобской политики.

Российская сторона подготовила ряд предложений по реформе данной организации.

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отметил невозможность конструктивного обсуждения украинского кризиса на этой площадке.