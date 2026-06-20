На пляже в Турции нашли второй за пять дней беспилотник

IHA: Второй за пять дней беспилотник нашли в Турции на пляже

Tекст: Антон Антонов

Обломки дрона были найдены в пятницу в районе города Амасра, сообщило агентство IHA, передает ТАСС со ссылкой на IHA.

В момент обнаружения участок побережья перекрыла жандармерия. Военный аппарат оказался без боеприпасов на борту. После первичного осмотра на месте находки беспилотник отправили в Анкару для изучения специалистами.

Это уже второй случай за последние пять дней, когда на побережье Турции находят беспилотный аппарат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже Капысую на границе турецких провинций Бартын и Кастамону отдыхающие обнаружили выброшенный на берег вооруженный беспилотник.

В конце мая в Черном море беспилотник атаковал турецкий грузовой сухогруз из Одессы, экипаж получил ранения.

По данным турецких СМИ, рухнувший в провинции Самсун беспилотник оказался украинским и сбился с курса из-за технической неисправности.