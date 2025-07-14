В Ереване опровергли слухи о передаче США дороги в Нахичевань

Армения отвергла возможность аренды дороги в Сюнике США

Tекст: Денис Тельманов

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян прокомментировала ситуацию для агентства «Арменпресс», передает ТАСС. Она сообщила, что республика не вела и не ведет переговоров о передаче под контроль или в аренду какой-либо части своей территории, включая дорогу в Сюникской области, ни США, ни какой-либо другой стране.

Багдасарян подчеркнула: «Республика Армения не обсуждала и не обсуждает передачу управления своей суверенной территорией третьей стороне. Никакая часть территории Республики Армения не может находиться вне территориальной целостности, суверенитета или юрисдикции Республики Армения».

Поводом для заявления послужили слова американского посла в Турции Тома Барака, который предложил, что Вашингтон мог бы арендовать на сто лет участок территории Армении, соединяющий Азербайджан с Нахичеванской областью, имеющей общую границу с Турцией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возвращении бывших вынужденно перемещенных лиц в 16 городов и сел Карабаха и Восточного Зангезура. На освобожденных территориях сейчас проживают, работают и получают образование более 50 тыс. человек.

Программа «Великое возвращение» продолжается, и правительство намерено и дальше обеспечивать возвращение соотечественников. Специальная комиссия оценила ущерб, нанесенный Азербайджану, примерно в 150 млрд долларов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что карабахское движение не должно продолжаться. Это движение, по его словам, ранее использовали для того, чтобы не дать состояться государственности Армении.

