  • Новость часаТрамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС
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    Перестановки в правительстве Украины сделаны ради США и Британии
    В Кремле отреагировали на слова Писториуса о готовности ФРГ «убивать российских солдат»
    США рассматривают поставки ракет JASSM для украинских F-16
    В российском городе полностью запретили ездить на электросамокатах и СИМ
    Трамп пригрозил России «жесткими пошлинами» при отсутствии соглашения по Украине
    Эксперт: Трамп дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте
    Путин на совещании по демографии вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят
    Появилось видео ликвидации завербованного украинцами тюменского террориста
    Зеленский предложил Свириденко возглавить новое правительство Украины
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    2 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Потомки нацистов продолжают войну против России

    Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.

    8 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин У русской интеллигенции богатый опыт разочарований в Европе

    Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.

    16 комментариев
    14 июля 2025, 21:03 • Новости дня

    Трамп рассказал о частых и приятных разговорах с Путиным

    Трамп рассказал о частых и приятных разговорах с Путиным
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп поделился подробностями своих бесед с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув их позитивный характер и обсуждение путей завершения конфликта на Украине.

    Трамп сообщил, что часто разговаривает с Путиным, передает РИА «Новости». По словам президента США, его беседы с российским лидером всегда проходят в приятной атмосфере.

    «Я часто разговариваю с ним о том, как закончить эту войну. Мои беседы с ним – всегда очень приятные», – сказал он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о вероятности личной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    В июне Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

    14 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин на совещании по демографии вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам обратил внимание на смену демографической тенденции в России.

    Он напомнил о популярной советской песне, в которой говорилось: «на десять девчонок по статистике девять ребят», и отметил: «Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин», передает ТАСС.

    Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в 2024 году в России мальчиков родилось больше, чем девочек.

    «У нас мальчиков, кстати говоря, в 2024 году родилось чуть больше. У нас, по-моему, 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот», – сказала она. По словам Голиковой, ранее доля новорожденных девочек превышала число мальчиков.

    Напомним, Путин в понедельник проводит совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В мероприятии принимают участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

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    13 июля 2025, 23:57 • Новости дня
    Грэм пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России
    Грэм пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китай, Индия, Бразилия пострадают, если не прекратят «помогать» России, заявил сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    «Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать», – заявил сенатор, подчеркнув, что эти страны должны будут выбрать между сотрудничеством с Москвой и доступом к американской экономике.

    Он также заявил, что вскоре произойдет «поворотный момент» в конфликте на Украине, который будет связан с ожидаемыми поставками новых западных вооружений, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    Кроме того, сенатор отметил, что президенту США Дональду Трампу могут быть предоставлены новые полномочия для введения санкций и пошлин, которые ранее были недоступны. Возможные меры Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) охарактеризовал как «кувалду, которая появится у Трампа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о намерении сделать важное заявление о России 14 июля. Трамп также подчеркнул, что окончательное решение по новым антироссийским ограничениям будет принимать он лично. Конгресс США планирует принять жесткий законопроект о санкциях, предусматривающий вторичные рестрикции и пошлины 500% на импорт товаров от торговых партнеров Москвы.

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    14 июля 2025, 20:22 • Видео
    Очередной провал Макрона

    Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

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    14 июля 2025, 14:28 • Новости дня
    Космонавт Джанибеков рассказал о нарисованном в НАСА шаттле, бомбящем СССР
    Космонавт Джанибеков рассказал о нарисованном в НАСА шаттле, бомбящем СССР
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков рассказал о недружелюбной атмосфере при первых встречах советских космонавтов с сотрудниками НАСА, а также нарисованном шаттле, бомбящем СССР.

    По словам Джанибекова, начало сотрудничества советских и американских космонавтов сопровождалось недружелюбной атмосферой со стороны НАСА, передает РИА «Новости».

    Космонавт рассказал, что при первом визите советских космонавтов в американский центр на классной доске был изображен перевернутый шаттл, сбрасывающий бомбы на карту СССР.

    Джанибеков отметил, что советские участники также сталкивались с настороженным отношением: на стенах висели таблички с надписью «Осторожно, русские», а их личные вещи неожиданно проверяли. Он рассказал, что на утренних пробежках за ним следил специалист, а все разговоры советских космонавтов записывались при помощи многочисленных магнитофонов.

    Позже, по словам Джанибекова, отношения между СССР и США стали улучшаться, появилось больше совместных проектов и контактов. Этому способствовало создание международной Ассоциации участников космических полетов.

    Миссия «Союз–Аполлон», прошедшая с 15 по 24 июля 1975 года, стала символом разрядки и получила неофициальное название «рукопожатие в космосе».

    Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что исследование дальнего космоса должно стать общей задачей для SpaceX и Роскосмоса.

    В апреле Баканов и заместитель администратора NASA Кеннет Бауэрсокс обсудили вопросы сотрудничества в космосе, включая работу на МКС, подготовку пилотируемого запуска и совместное празднование годовщины стыковки «Союз–Аполлон».

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    14 июля 2025, 11:11 • Новости дня
    Стало известно о намерении Трампа поставить Украине дальнобойные ракеты

    Axios сообщил о планах Трампа передать Украине дальнобойные ракеты

    Стало известно о намерении Трампа поставить Украине дальнобойные ракеты
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп планирует объявить о новом плане по поставкам Украине дальнобойных ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву, сообщает Axios.

    Axios сообщил, что Трамп в понедельник якобы объявит новый план по вооружению Украины, который предусматривает передачу наступательных вооружений, включая дальнобойные ракеты. По данным источников издания, такие ракеты способны поражать цели в глубине территории России, включая Москву. Также в рамках этой инициативы европейские страны закупят у США оружие для передачи Украине, пишет Axios.

    Предыдущая позиция Трампа заключалась в предоставлении только оборонительных вооружений, чтобы избежать эскалации конфликта. Однако его «разочарование действиями Владимира Путина», особенно после телефонного разговора 3 июля и информации о планах России активизировать наступление в течение 60 дней, изменило настрой бывшего президента, сообщает портал.

    Сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что «Трамп очень зол на Путина» и что предстоящее заявление будет крайне агрессивным. По словам источников, встреча Трампа с Владимиром Зеленским на недавнем саммите НАТО прошла позитивно и способствовала формированию нового подхода в поддержке Киева.

    Трамп заявил, что США планируют поставить на Украину дополнительное вооружение, включая некоторое число ракет к ЗРК Patriot, а расходы возьмет на себя Евросоюз.

    Белый дом рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину.

    Президент США назвал запрошенную Украиной батарею Patriot дорогой и редкой.

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    14 июля 2025, 18:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил России «жесткими пошлинами» при отсутствии соглашения по Украине
    Трамп пригрозил России «жесткими пошлинами» при отсутствии соглашения по Украине
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    По его словам, тарифы составят примерно 100%, речь идет о вторичных пошлинах, передает ТАСС. Это заявление Трамп сделал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    «Мы очень-очень недовольны ими [российской стороной] и введем очень жесткие пошлины, если сделки не будет в течение 50 дней. Пошлины в размере примерно 100%. Их можно назвать вторичными пошлинами», – сказал Трамп.

    Замглавы МИД Сергей Рябков ранее заявил, что гипотетические новые пошлины США в размере 500% против торговых партнеров России будут рассмотрены и проанализированы, однако не окажут существенного влияния на общую картину.

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    14 июля 2025, 18:37 • Новости дня
    Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС

    Трамп: США и НАТО договорились о поставках оружия Украине за деньги стран ЕС

    Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС
    @ US Air Force/Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Координировать поставки американского оружия Киеву будет НАТО совместно с постоянным представителем США при альянсе Мэттью Уитакером, отметил Трамп, передает ТАСС.

    Газета The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп в вопросе поставок оружия Украине возвращается к подходу Байдена. Ранее стало известно о намерении Трампа поставить Украине дальнобойные ракеты.

    Журнал Military Watch Magazine сообщал, что администрация США рассматривает передачу Украине первых крылатых ракет JASSM для оснащения истребителей F-16.

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    14 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    Эксперт: Трамп дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте

    Политолог Клинцевич: США будут два месяца давить на Украину

    Эксперт: Трамп дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политолог Андрей Клинцевич прокомментировал новые заявления экс-президента США Дональда Трампа о возможном введении жестких экономических пошлин против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.

    Клинцевич в своем Telegram-канале подчеркнул, что подобные заявления Трампа не оказывают давления на Москву, а, напротив, «дают возможность России занять лучший плацдарм на фронте». Он отметил, что в ближайшие два месяца США будут активно давить именно на Украину.

    «Мир увидел, что Путин побеждает на этих переговорах с США - он диктует повестку. Их требование про немедленно прекращение огня без условий - уже даже не вспоминают», – пояснил Клинцевич.

    Ранее Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Он также сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС.

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    14 июля 2025, 03:28 • Новости дня
    Трамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot
    Трамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США планируют поставить на Украину дополнительное вооружение, включая «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, при этом расходы возьмет на себя Евросоюз, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон направит Украине различные виды современного военного оборудования. «И они заплатят нам за него 100%», – приводит его слова ТАСС.

    Также он подтвердил, что Украина получит «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, но он «пока не определился с количеством». «Заплатит за них Евросоюз. Мы ничего не платим за это, но мы их направим», – добавил хозяин Белого дома, подчеркнув, что для США это «просто бизнес».

    Трамп уточнил, что вопрос новых поставок будет обсуждаться 14 июля на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.

    На вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций Трамп не дал прямого ответа: «Посмотрим, что будет завтра». Вместе с тем американский лидер указал, что «Европа уже объявила о санкциях» в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину. США отметили, что батарея Patriot крайне дорогая и редкая, и решение о поставке будет принято после изучения украинского запроса.

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    14 июля 2025, 16:29 • Новости дня
    Американисты объяснили слова сенатора США о «кувалде Трампа» против России

    Американист: Угрозы Грэма о «кувалде против России» – это билль об остановке международной торговли

    Американисты объяснили слова сенатора США о «кувалде Трампа» против России
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конгресс США может ввести пошлины в 500% против Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть у России. Но это обрушит международную торговлю. Поэтому, возможно, глава Белого дома Дональд Трамп использует угрозы только как инструмент давления на Москву, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Ранее сенатор Линдси Грэм, признанный в России экстремистом, пригрозил «кувалдой» для удара по российской и другим экономикам.

    «Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) говорит о "кувалде" и торговых пошлинах в 500%, потому что администрация Белого дома ослаблена, а Трамп молчит. Он так и не выражает четко свою позицию и порой будто бы не понимает, что ему делать дальше. Тем временем Конгресс воспользуется моментом, чтобы с помощью законопроекта отобрать бразды правления у президента США в части внешней политики», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, под «кувалдой» Грэм подразумевает не только повышение пошлин, но и отказ от закупок урана у России, а также ужесточение контроля за банками, которые сопровождают международные сделки, так или иначе касающиеся интересов России. Эксперт считает, что Конгресс действительно постарается принять санкции, продавив вето Трампа, а также использует процесс рассмотрения билля об ассигнованиях в сентябре.

    «Вступление законопроекта в силу обрушит всю нынешнюю архитектуру международной торговли, поскольку ни Пекин, ни Дели, скорее всего, не пойдут на требования Вашингтона. Причем, потеряют не только Китай и Индия – остановится американская электронная промышленность, "лягут" Boeing и многие другие гиганты», – подчеркнул аналитик.

    Конгресс попытается в ближайшие две недели принять санкционный билль, но в более мягком варианте, а сами санкции сделает необязательными, предоставив Трампу возможность вводить их по своему усмотрению, считает американист Малек Дудаков.

    «Если законопроект будет принят, не стоит ждать автоматического введения гигантских вторичных пошлин в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы. Главная задача угроз конгрессменов – дать Трампу инструменты давления для переговоров с Россией по украинскому кризису, а также с торговыми партнерами США», – спрогнозировал аналитик.

    В воскресенье сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил в интервью телеканалу CBS, что в украинском конфликте «наступает поворотный момент». По его словам, «в течение нескольких месяцев президент США Дональд Трамп пытался склонить российского лидера Владимира Путина к мирным переговорам». Конгрессмен указал: «Американский лидер оставил дверь открытой» для Москвы, но она «скоро закроется».

    Грэм и сенатор Ричард Блюменталь, демократ из Коннектикута, который также появился в программе Face the Nation, возглавляют группу из 85 соавторов законопроекта о 500%-ных пошлинах против Китая, Индии и Бразилии.

    По словам Грэма, эти страны покупают у России нефть и другие товары, а полученные деньги Москва использует для ведения боевых действий. Сенатор считает, что санкции предоставят «президенту Трампу кувалду в руки, чтобы нанести удар по экономике Путина и всем тем странам, которые поддерживают путинскую военную машину». Конгрессмен также отметил, что глава Белого дома будет иметь право по своему усмотрению повышать или понижать тарифы, что даст ему «максимальную гибкость».

    Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу NBC, что намерен сделать «важное заявление» о России в понедельник, 14 июля. Приводить какие-либо детали он не стал, но уточнил, что «разочарован». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ждет заявления Трампа. «Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства», – указал он.

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    14 июля 2025, 13:52 • Новости дня
    Кремль: Поставки вооружений США на Украину не прерывались
    Кремль: Поставки вооружений США на Украину не прерывались
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона отмечает, что военная помощь Соединенных Штатов Киеву, несмотря на заявления о расходах, не прекращалась и продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, поставки США вооружений и военной техники на Украину продолжаются, передает ТАСС.

    Он отметил, что несмотря на обсуждения высокой стоимости и возможного финансирования со стороны Европы, поставки США не прерывались.

    Песков также заявил, что вопрос оплаты военной помощи может частично взять на себя Европа, однако это не влияет на сам факт поступления вооружений на Украину.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США направят Украине вооружения, включая ракеты к системам Patriot, которые должен оплатить Евросоюз.

    СМИ сообщили, что Трамп планирует объявить о новом плане по поставкам Украине дальнобойных ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву.

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    14 июля 2025, 02:23 • Новости дня
    WSJ раскрыла подробности принятия США решения приостановить поставки оружия ВСУ
    WSJ раскрыла подробности принятия США решения приостановить поставки оружия ВСУ
    @ U.S. Department of Defense/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американский министр обороны Пит Хегсет принял решение приостановить поставки военной помощи на Украину после служебной записки от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби, пишет Wall Street Journal.

    По данным Wall Street Journal, в начале июня Колби направил служебную записку, в которой указал на опасность истощения запасов вооружений США из-за слишком больших запросов Украины. В самой записке не содержалось прямых рекомендаций, но она повлияла на решение о приостановке поставок, передает ТАСС.

    Wall Street Journal отмечает, что Колби выступает за ограничение американских обязательств вне азиатского региона и за концентрацию усилий на противодействии Китаю в Тихоокеанском регионе. Газета указывает, что заместитель главы Пентагона играет ключевую роль в разработке новой оборонной стратегии страны. Эта стратегия будет определять государственные расходы и размещение американских военных сил в ближайшие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, включая ракеты для ЗРК Patriot и переносных комплексов Stinger. Позднее сообщалось, что США возобновили отправку вооружений на Украину, однако точные объемы и содержание возобновившихся поставок не раскрываются..

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    14 июля 2025, 18:57 • Новости дня
    Российский рынок акций ускорил рост после заявлений Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский рынок акций усилил рост в ходе основной торговой сессии Московской биржи после заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

    К 18:20 по московскому времени индекс Мосбиржи вырос на 2,42% и достиг отметки 2705,92 пункта, а индекс РТС поднялся до 1 087,66 пункта, что соответствует увеличению на 1,78%, передает ТАСС.

    Позже, к 18:25, динамика на рынке усилилась. Индекс Мосбиржи ускорил рост и составил 2713,72 пункта, что на 2,71% выше предыдущих значений. Индекс РТС также продолжил расти, достигнув 1090,79 пункта, что означает рост на 2,08%.

    Ранее Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, президент США объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

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    14 июля 2025, 16:16 • Новости дня
    Онуфриенко: Утрата Малиновки грозит противнику полуокружением Гуляйполя
    Онуфриенко: Утрата Малиновки грозит противнику полуокружением Гуляйполя
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После освобождения Малиновки перед ВС России открываются дороги во фланг противника в Зеленом Гае и Червоном. Действия российской армии позволят «зажать» Гуляйполе не только с юга, но и с востока. Но операция будет сопровождаться рядом сложностей: это эшелонированная оборона противника и особенности местности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Малиновка расположена в паре десятков километров от города Гуляйполе. Ее освобождение создает угрозу для местной группировки ВСУ», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что ранее ВС России также заняли Марфополь. Таким образом, открываются дороги во фланг противника в Зеленом Гае и Червоном.

    «Действия российской армии позволят "зажать" Гуляйполе не только с юга, но и с востока. Другими словами: украинские военные рискуют попасть в полуокружение», – акцентировал собеседник. Впрочем, операция будет сопровождаться рядом сложностей.

    «Дело в том, что этот участок фронта хорошо укреплен. Противник еще перед началом своего провального "контрнаступа" летом 2023 года создавал мощную оборону, опирающуюся на Орехово и Гуляйполе. В течение последующих двух лет он продолжал эту работу», – уточнил спикер.

    «Кроме того, важно учитывать рельеф местности – начинаются днепровские степи. Наступление нужно будет вести зачастую в чистом поле со все более редкими лесополосами. Поэтому большое наступление ВС России здесь представляется стратегически невыгодным. Но сковывать силы противника, создавая угрозы отдельным укрепрайонам, можно, что наши бойцы и делают», – добавил Онуфриенко.

    Ранее российские войска освободили Малиновку в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны. Населенный пункт находится примерно в 17 км восточней города Гуляйполе. С момента основания в начале XIX века он был известен как Туркеновка. Нынешнее название село получило в 1963 году.

    Напомним, на минувшей неделе ВС России также  выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области, совершив марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Член ОП Владимир Рогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что освобождение села будет иметь важное значение, поскольку на Степногорском направлении это предпоследний населенный пункт на пути к Запорожью.

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    14 июля 2025, 13:23 • Новости дня
    NYT: Трамп в вопросе поставок оружия Украине возвращается к походу Байдена
    NYT: Трамп в вопросе поставок оружия Украине возвращается к походу Байдена
    @ Kenny Holston/The New York Times/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп готовится объявить о схеме передачи американских вооружений Киеву через европейских союзников, при этом особое внимание уделяется поставкам зенитных ракет Patriot, пишет The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп готовится объявить о новом плане по продаже американских вооружений европейским союзникам, которые затем отправят их Киеву, сообщает The New York Times. Таким образом, Трамп фактически приближается к подходу его предшественника Джо Байдена по вооружению Украины.

    Согласно плану, официальное заявление может прозвучать уже на этой неделе во время встречи Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

    При этом Белый дом не прокомментировал сближение позиций двух президентов. Представитель администрации Анна Келли заявила, что, в отличие от Байдена, Трамп «сосредоточен на прекращении кровопролития» и благодаря его усилиям Россия и Украина ведут прямые переговоры впервые за несколько лет. Однако эксперты отмечают, что нынешние меры лишь восстанавливают прежний уровень военной поддержки, без существенного увеличения помощи Киеву.

    Последние шаги Трампа существенно отличаются от его прежней риторики: ранее он критиковал Украину за конфликт с Россией, обещал быстро закончить конфликт и заявлял, что только он способен договориться с президентом России Владимиром Путиным. В беседе с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Трамп, по словам журналистов, сказал ему: «У вас нет козырей». Теперь же президент США начал поддерживать инициативу по увеличению поставок вооружений Киеву, в частности, передаче дополнительных комплексов Patriot.

    Несмотря на эти заявления, серьезных изменений в объеме поддержки Украины со стороны США пока не произошло. Как отметил бывший директор по политике в Восточной Европе Совбеза при Байдене Дэвид Шаймер, разблокировка поставок оружия лишь возвращает ситуацию к уровню недели назад, а не создает качественно новый уровень поддержки. Эксперты отмечают, что стратегия Трампа позволяет ему дистанцироваться от прямых поставок оружия, переложив расходы на европейские страны.

    Трамп заявил, что США планируют поставить на Украину дополнительное вооружение, включая некоторое число ракет к ЗРК Patriot, а расходы возьмет на себя Евросоюз.

    Белый дом рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину.

    Президент США назвал запрошенную Украиной батарею Patriot дорогой и редкой.

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    14 июля 2025, 01:21 • Новости дня
    Грэм заявил о предложенных минфином США «радикальных мерах» по активам России
    Грэм заявил о предложенных минфином США «радикальных мерах» по активам России
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр финансов США Скотт Бессент предлагает использовать по отношению к замороженным российским активам «более радикальные меры», чем ЕС, заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    «Не буду забегать вперед, но следите за новостями относительно замороженных активов», – приводит слова сенатора РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.

    По словам сенатора, европейские страны предлагают ограничиться передачей Украине только процентов с этих средств, но Бессент занимает более жесткую позицию и «настаивает на более радикальных мерах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор предупредил, что Китай, Индия и Бразилия могут «пострадать», если не прекратят «помогать» России. Белый дом объявил о намерении сделать важное заявление о России 14 июля.

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